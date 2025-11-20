Antena Căutare
Home Lifestyle Horoscop Horoscop zilnic 21 noiembrie 2025. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănătate

Horoscop zilnic 21 noiembrie 2025. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănătate

Horoscopul zilei de vineri, 21 noiembrie 2025, aduce multe vești bune pentru cele 12 zodii. Citește previziunile astrologice pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 20 Noiembrie 2025, 22:00 | Actualizat Joi, 20 Noiembrie 2025, 22:38
Galerie
Horoscopul zilei de vineri, 21 noiembrie 2025, aduce multe vești bune pentru cele 12 zodii. Citește previziunile astrologice pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești | sursa foto: Shutterstock

Horoscopul zilei de vineri, 21 noiembrie 2025, a pregătit numeroase vești importante venite din partea astrologilor. Balanța se bucură de energia lui Venus și acest lucru se va vedea din plin, Scorpionul se află într-un punct în care caută adevărul.

Horoscop zilnic vineri, 21 noiembrie 2025, pentru fiecare zodie în parte

Descoperă ce sfaturi aduc astrologii pentru ziua de azi, vineri, 21 noiembrie 2025, și ce trebuie să faci în funcție de zodie ca să îți meargă bine. Iată ce ți-au pregătit astrele, în funcție semnul zodiacal pe care îl ai.

Horoscop vineri, 21 noiembrie 2025 Berbec

Articolul continuă după reclamă

Berbecul se bucură de energia adusă de astre și acest lucru va deschide numeroase uși și oportunități, arată horoscopul zilei de vineri, 21 noiembrie 2025. Ai o dispoziție bună și impresionezi ușor pe cei din jur.

Horoscop vineri, 21 noiembrie 2025 Taur

Taurul beneficiază și el de tot felul de energii constructive, arată horoscopul zilei de vineri, 21 noiembrie 2025. Cei născuți în această zodie sunt încurajați să fie cât mai deschiși, pentru a putea vedea și profita de toate oportunitățile ivite.

Citește și: Final de an cu multe transformări pentru unele zodii. Ce anunță astrele și ce vor afla nativii aceștia

Horoscop vineri, 21 noiembrie 2025 Gemeni

Gemenii se află într-un bun moment pentru a comunica eficient și pentru a-și manifesta curiozitatea și intelectul, arată horoscopul zilei de vineri, 21 noiembrie 2025. Nativii au șanse să trăiască momente romantice deosebite.

Horoscop vineri, 21 noiembrie 2025 Rac

Racul este încurajat de astre să se preocupe mai mult de propria persoană și nevoile sale, arată horoscopul zilei de vineri, 21 noiembrie 2025. Nativii sunt încurajați să evite, pe cât se poate, cheltuielile inutile.

Horoscop vineri, 21 noiembrie 2025 Leu

Leul se află în centrul atenției din plin, arată horoscopul zilei de vineri, 21 noiembrie 2025. Cei născuți în această zodie se bucură de energia adusă de Soare, lucru ce va înlesni comunicarea cu cei din jur.

Horoscop vineri, 21 noiembrie Fecioară

Fecioara are simțul analitic extrem de bine dezvoltat și acest lucru se va dovedi a fi extrem de util, arată horoscopul zilei de vineri, 21 noiembrie 2025. Energiile de azi te ajută să menții în viața ta o rutină sănătoasă.

Horoscop vineri, 21 noiembrie 2025 Balanță

Balanța se bucură de energia lui Venus și acest lucru se va vedea din plin, arată horoscopul zilei de vineri, 21 noiembrie 2025. Nativii trebuie să fie atenți la deciziile pe care le iau în perioada următoare.

Horoscop vineri, 21noiembrie 2025 Scorpion

Scorpionul se află într-un punct în care caută adevărul și vrea să confrunte anumite probleme mai vechi, arată horoscopul zilei de vineri, 21 noiembrie 2025. Fii pregătit să te adaptezi la diferitele situații cu care te vei confrunta.

Horoscop vineri, 21 noiembrie 2025 Săgetător

Săgetătorul va avea parte de situații neașteptate, dar va reuși să se adapteze cu succes la ele, arată horoscopul zilei de vineri, 21 noiembrie 2025. Nativii trebuie să fie optimiști, indiferent de situație.

Horoscop vineri, 21 noiembrie 2025 Capricorn

Capricornul trebuie să se concentreze mai mult pe obținerea stabilității, arată horoscopul zilei de vineri, 21 noiembrie 2025. Nu ar strica să alegi o dietă mai sănătoasă și să îți faci timp pentru activități sportive.

Horoscop vineri, 21 noiembrie 2025 Vărsător

Vărsătorul se bucură de energia lui Uranus, lucru ce aduce o dorință puternică de a explora și de a evolua, arată horoscopul zilei de vineri, 21 noiembrie 2025. Nativii se află într-un bun moment pentru a încerca ceva nou, arată gosta.media.

Horoscop vineri, 21 noiembrie 2025 Pești

imagine cu cele 12 zodii din horoscop, intr-un cerc

Peștii au o intuiție extrem de puternică și acest lucru se va vedea din plin, arată horoscopul zilei de vineri, 21 noiembrie 2025. Nativii trebuie să își asculte instintul, indiferent de situație. Meditația este încurajată.

Final de an cu multe transformări pentru unele zodii. Ce anunță astrele și ce vor afla nativii aceștia...
Înapoi la Homepage
AS.ro Afacerea în care Adrian Mutu a investit 1.5 milioane de euro. S-a asociat cu un greu din lumea business-ului românesc Afacerea în care Adrian Mutu a investit 1.5 milioane de euro. S-a asociat cu un greu din lumea business-ului românesc
Observatornews.ro De ce lipsesc ouăle din supermarketuri, chiar dacă producem mai mult decât consumăm De ce lipsesc ouăle din supermarketuri, chiar dacă producem mai mult decât consumăm
Cazul șocant al femeii care a călătorit în Florida pentru că voia să fie omorâtă. Ce s-a aflat după ce a fost găsită îngropată Cazul șocant al femeii care a călătorit în Florida pentru că voia să fie omorâtă. Ce s-a aflat după ce a fost găsită îngropată

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Ești gata? Insula Iubirii | Argentina & Chile e în AntenaPLAY. Ai episod nou în fiecare zi. Nu rata
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Ești gata? Insula Iubirii | Argentina & Chile e în AntenaPLAY. Ai episod nou în fiecare zi. Nu rata
Comentarii


Videoclipul zilei
Antena 1 va produce şi va difuza în curând formatul Survivor, într-o nouă versiune
Citește și
Final de an cu multe transformări pentru unele zodii. Ce anunță astrele și ce vor afla nativii aceștia
Final de an cu multe transformări pentru unele zodii. Ce anunță astrele și ce vor afla nativii aceștia
Consumul acestor superalimente îți poate adăuga ani vieții. Ce spun specialiștii
Consumul acestor superalimente îți poate adăuga ani vieții. Ce spun specialiștii Catine.ro
Cele șase zodii care vor fi recompensate de univers în zilele ce urmează. Cine sunt nativii
Cele șase zodii care vor fi recompensate de univers în zilele ce urmează. Cine sunt nativii
Fiica lui William Levy a debutat ca actriță la cei 15 ani. A jucat alături de tatăl său celebru
Fiica lui William Levy a debutat ca actriță la cei 15 ani. A jucat alături de tatăl său celebru Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Ucrainenii îl vânează pe Vladimir Putin cu racheta roz Flamingo: „Facem 210 pe lună. Va fi un cadou pentru Kremlin”
Ucrainenii îl vânează pe Vladimir Putin cu racheta roz Flamingo: „Facem 210 pe lună. Va fi un cadou pentru... Libertatea.ro
E realistă retragerea unui candidat pentru blocarea suveraniștilor după validarea candidaturilor? Analist: „Ar trebui să intre deja într-o strategie de criză”
E realistă retragerea unui candidat pentru blocarea suveraniștilor după validarea candidaturilor? Analist:... Ziare.com
Unica fiică a lui Ion Ţiriac, înconjurată de lux şi opulenţă. Unde s-a putut fotografia Ioana
Unica fiică a lui Ion Ţiriac, înconjurată de lux şi opulenţă. Unde s-a putut fotografia Ioana AntenaSport
A devenit din nou mamă, iar acum a dezvăluit primele imagini cu băiețelul ei nou-născut. Celebra artistă mai are trei copii
A devenit din nou mamă, iar acum a dezvăluit primele imagini cu băiețelul ei nou-născut. Celebra artistă mai... Elle
Încă un caz de otrăvire în Turcia! O tânără luptă acum pentru viață, după ce a băut o cafea într-un local din Istanbul
Încă un caz de otrăvire în Turcia! O tânără luptă acum pentru viață, după ce a băut o cafea într-un... Spynews.ro
Mădălina Ghenea a surprins pe toată lumea! Cum a putut diva să iasă dintr-un hotel bucureștean – GALERIE FOTO
Mădălina Ghenea a surprins pe toată lumea! Cum a putut diva să iasă dintr-un hotel bucureștean – GALERIE... BZI
Previziuni sumbre pentru Nicușor Dan, pentru finalul anului! Carmen Harra a vorbit despre data de naștere a președintelui
Previziuni sumbre pentru Nicușor Dan, pentru finalul anului! Carmen Harra a vorbit despre data de naștere a... BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Pește cu cartofi natur, roșii coapte și salată de varză
Pește cu cartofi natur, roșii coapte și salată de varză HelloTaste.ro
„Vă rog, lăsați-mă să plec”. O tânără de 25 de ani cu o boală rară aflată în fază terminală a decis să moară „în propriile condiții”
„Vă rog, lăsați-mă să plec”. O tânără de 25 de ani cu o boală rară aflată în fază terminală a decis... Antena3.ro
Lansarea Grand Theft Auto 6 a fost amânată din nou. Când ar ajunge pe piață jocul mult așteptat
Lansarea Grand Theft Auto 6 a fost amânată din nou. Când ar ajunge pe piață jocul mult așteptat useit
Horoscopul zilei de 22 noiembrie 2025. Balanțele primesc o veste bună. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 22 noiembrie 2025. Balanțele primesc o veste bună. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Adâncirea șenalului navigabil: 170 milioane euro, pentru săpat Dunărea
Adâncirea șenalului navigabil: 170 milioane euro, pentru săpat Dunărea Jurnalul
Il Volo ajunge la Oradea duminică, 23 noiembrie, la Oradea Arena – Seara în care vocile devin spectacol și emoția devine ritual
Il Volo ajunge la Oradea duminică, 23 noiembrie, la Oradea Arena – Seara în care vocile devin spectacol și... Kudika
„Dacă mama s-a recăsătorit, copiii noului soţ au dreptul la moştenire?”. Ce spun avocaţii
„Dacă mama s-a recăsătorit, copiii noului soţ au dreptul la moştenire?”. Ce spun avocaţii Playtech
Ce s-a descoperit la autopsia fetiței de doi ani care a murit într-o clinică stomatologică din București
Ce s-a descoperit la autopsia fetiței de doi ani care a murit într-o clinică stomatologică din București Redactia.ro
"Salariile nu se taie cu 10%". Reacţia Guvernului despre reducerea cheltuielilor la stat Observator
Trigliceride mărite: ce valori normale au trigliceridele, de ce cresc și care sunt riscurile pentru sănătate
Trigliceride mărite: ce valori normale au trigliceridele, de ce cresc și care sunt riscurile pentru sănătate MediCOOL
Frigărui de somon cu legume. Prospețime mediteraneeană pe o frigăruie
Frigărui de somon cu legume. Prospețime mediteraneeană pe o frigăruie HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și mentală
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și... Gandul
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Copilul cere apă înainte de culcare. De ce apare acest obicei și ce înseamnă cu adevărat
Copilul cere apă înainte de culcare. De ce apare acest obicei și ce înseamnă cu adevărat DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Valve a anunțat noua consolă Steam Machine. Când va ajunge pe piață
Valve a anunțat noua consolă Steam Machine. Când va ajunge pe piață UseIT
Salată de fasole albă cu ton, ardei și țelină, plină de prospețime și culori
Salată de fasole albă cu ton, ardei și țelină, plină de prospețime și culori Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x