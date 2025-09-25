Horoscop zilnic 26 septembrie 2025. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani, sănătate

Horoscopul zilei de vineri, 26 septembrie 2025, aduce multe vești bune pentru cele 12 zodii. Citește previziunile astrologice pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești.

Horoscopul zilei de vineri, 26 septembrie 2025, a pregătit numeroase vești importante venite din partea astrologilor.

Horoscop zilnic vineri, 26 septembrie 2025, pentru fiecare zodie în parte

Descoperă ce sfaturi aduc astrologii pentru ziua de vineri, 26 septembrie, și ce trebuie să faci în funcție de zodie ca să îți meargă bine. Iată ce ți-au pregătit astrele, în funcție de semnul zodiacal pe care îl ai!

Horoscop vineri, 26 septembrie 2025 Berbec

Ai tendința de a-i lua pe cei din jur la interogatoriu, fapt ce îi va irita. Reamintește-ți că suspiciunile îți sunt alimentate de mișcările astrale. Odată ce Luna trece în Săgetător, ți se schimbă perspectiva.

Horoscop vineri, 26 septembrie 2025 Taur

Nu poți forța fidelitatea, fie că e vorba de afaceri sau dragoste. Luna îți activează casa relațiilor și îți dorești exclusivitate, dar presiunea nu va da roade. În schimb, oferă gesturi de afecțiune. Spre seară, Luna intră în casa a opta, accentuând dorința de intimitate și timp petrecut numai în compania acelei persoane speciale. Dacă ești la început de drum cu cineva, nu grăbi lucrurile.

Horoscop vineri, 26 septembrie 2025 Gemeni

Deși simți că toată lumea cere prea mult de la tine, nu abandona misiunea. Spre seară, Luna intră în casa a șaptea, aducând șansa de a găsi pe cineva cu care să împarți sarcinile. Caută un partener complementar, nu o copie a ta, astfel încât să existe echilibru și eficiență. Dacă rămâi atent la semne, vei descoperi persoana ideală care să lucreze alături de tine.

Horoscop vineri, 26 septembrie 2025 Rac

Luna îți susține creativitatea și te invită să îți înfrumusețezi mediul. Spre seară, Luna intră în casa a șasea, punând accent pe organizare și curățenie. Această activitate devine o sursă de calm și echilibru, mai ales după ce ți-ai răsfățat simțurile pe parcursul zilei.

Horoscop vineri, 26 septembrie 2025 Leu

Dimineața preferi liniștea căminului și vrei să te ascunzi de agitația lumii. Luna în Scorpion îți activează casa a patra și îți aduce o energie mai intimă și introspectivă. Însă, spre seară, când satelitul Pământului intră în casa a cincea, revii în rolul de „suflet al petrecerii”.

Horoscop vineri, 26 septembrie 2025 Fecioară

Pentru Fecoare, ziua începe sub semnul comunicării, cu Luna în casa a treia, care le oferă farmec și istețime. Ești sufletul discuțiilor și atragi oamenii cu naturalețe. Totuși, nu uita de responsabilități. Spre seară, Luna se retrage în casa a patra și îți cere liniște. Petrece timp de calitate cu cei dragi sau răsfață-te cu activități care îți fac plăcere, potrivit divahair.ro.

Horoscop vineri, 26 septembrie 2025 Balanță

În cazul tău, progresele mici contează. Nu renunța, chiar dacă drumul pare obositor. După prânz, Luna intră în casa a treia și aduce recunoaștere. Munca ta nu a trecut neobservată și atragi atenția asupra ta. Este un moment ideal să îți exprimi clar ideile și să îți câștigi susținători.

Horoscop vineri, 26 septembrie 2025 Scorpion

Ești tentat să te compari cu alții, dar nu ai de câștigat. Fă-ți curaj și croiește-ți propriul drum, chiar dacă apar erori pe parcurs. Spre seară, Luna trece în casa a doua și îți oferă dorința de răsfăț și senzualitate.

Horoscop vineri, 26 septembrie 2025 Săgetător

Nu forța mari lansări de proiecte, ci rezolvă ce e restant. Spre seară, Luna ajunge în semnul tău și energia se schimbă radical: revii în forță, gata de inițiative noi sau pregătit să te bucuri de aventuri. Vei simți un suflu proaspăt, care îți redă încrederea și dorința de acțiune.

Horoscop vineri, 26 septembrie 2025 Capricorn

Capricornii sunt încurajați să se deschidă și să interacționeze cu oameni noi. Un compliment sau o apreciere sinceră pot deschide uși neașteptate. Nu ezita să împărtășești gânduri și să îți arăți sprijinul. Spre seară, Luna intră în casa a douăsprezecea și îți cere o pauză.

Horoscop vineri, 26 septembrie 2025 Vărsător

Vărsătorii trebuie să își țină planurile mari pentru ei. Luna în casa a zecea îți dă ambiție, dar nu e momentul să faci totul public. Caută, mai întâi, pe cineva care să să te ghideze. Spre seară, Luna intră în casa a unsprezecea și îți aduce inspirație. Odată ce ai răspunsurile, vei fi pregătit să le împărtășești și cu ceilalți.

Horoscop vineri, 26 septembrie 2025 Pești

Ziua începe cu Luna în casa a noua, care îți trezește dorința de aventură și libertate. Reconfigurează-ți programul pentru a include mișcare sau explorare. Colaborările cu persoane din alte locuri îți pot aduce șanse neașteptate. Spre seară, Luna intră în casa a zecea și poate veni cu o invitație deosebită. Sfârșitul tău de săptămână se poate transforma într-o experiență intensă și memorabilă.

