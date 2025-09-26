Antena Căutare
Home Lifestyle Horoscop Horoscop zilnic 27 septembrie 2025. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani, sănătate

Horoscop zilnic 27 septembrie 2025. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani, sănătate

Horoscopul zilei de sâmbătă, 27 septembrie 2025, aduce multe vești bune pentru cele 12 zodii. Citește previziunile astrologice pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 26 Septembrie 2025, 09:07 | Actualizat Vineri, 26 Septembrie 2025, 09:46
Horoscop zilnic 27 septembrie 2025. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani, sănătate | Shutterstock

Horoscopul zilei de sâmbătă, 27 septembrie 2025, a pregătit numeroase vești importante venite din partea astrologilor.

Citește și: Zodiile care vor experimenta cea mai frumoasă perioadă din an, în octombrie 2025. Ce vor afla de la familie nativii

Horoscop zilnic sâmbătă, 27 septembrie 2025, pentru fiecare zodie în parte

Descoperă ce sfaturi aduc astrologii pentru ziua de sâmbătă, 27 septembrie 2025, și ce trebuie să faci în funcție de zodie ca să îți meargă bine. Iată ce ți-au pregătit astrele, în funcție de semnul zodiacal pe care îl ai!

Articolul continuă după reclamă

Horoscop sâmbătă, 27 septembrie 2025 Berbec

Te simți ușor frustrat din cauza situației financiare, astfel că este posibil să resimți dezamăgire față de rezultatele muncii tale, chiar dacă ai depus eforturi mari în ultima perioadă. Sfatul astrelor este să te concentrezi pe activități care îți aduc confort emoțional. Evită deciziile impulsive legate de bani.

Horoscop sâmbătă, 27 septembrie 2025 Taur

Simți o presiune interioară care te face să te grăbești în luarea deciziilor. În plan sentimental, este posibil să apară mici dezamăgiri, chiar din partea persoanei iubite. Simți că ceva nu este în regulă în relația ta, așa că decizi să discuți cu partenerul. Reacția partenerului de viață, însă, îți ridică anumite semne de întrebare.

Horoscop sâmbătă, 27 septembrie 2025 Gemeni

Astrele îți cer răbdare. Luna îți traversează casa parteneriatelor și, aflată în conflict cu Venus, poate trezi discuții tensionate. Îți dorești certitudine și angajamente ferme, însă evită să pui presiune sau să dai ultimatumuri. Persoana de lângă tine s-ar putea simți constrânsă și rezultatul nu va fi cel dorit. În schimb, alege comunicarea deschisă, în care explici ce ai nevoie și asculți la fel de atent ce își dorește cel de lângă tine.

Horoscop sâmbătă, 27 septembrie 2025 Rac

Luna în Săgetător formează un aspect tensionat cu Venus și te îndeamnă să renunți la perfecționism și să abordezi totul cu moderație. În cuplu, s-ar putea să simți nevoia să controlezi direcția relației, dar riști să creezi conflicte inutile. Acceptă, în schimb, că lucrurile nu trebuie să fie perfecte pentru a exista o conexiune reală.

Horoscop sâmbătă, 27 septembrie 2025 Leu

Creativitatea și energia ta au nevoie de un plan concret. Inspirația e doar începutul, însă astrele te provoacă să o transformi în ceva palpabil. Asumă-ți rolul de lider, organizează și trasează etapele necesare pentru a-ți duce ideile la capăt. Evită să îți irosești energia în proiecte care nu contează cu adevărat, potrivit divahair.ro.

Horoscop sâmbătă, 27 septembrie 2025 Fecioară

Venus în zodia ta îți activează dorința de armonie, dar Luna în Săgetător scoate la suprafață tensiuni pe care poate ai prefera să le ignori. Nu minimiza ceea ce simți. Poate fi un moment incomod, dar dacă alegi să îl confrunți acum, vei preveni acumularea frustrărilor. Acest context îți oferă șansa de a înțelege mai bine nevoile tale și ale celor apropiați.

Horoscop sâmbătă, 27 septembrie 2025 Balanță

Ai puterea de a mobiliza oamenii din jurul tău. Entuziasmul tău e molipsitor, însă cuadratura Lunii cu Venus ar putea să aducă și conflicte de ego. Dacă apar divergențe de viziune, nu lăsa orgoliul să preia controlul. Inspiră-i pe ceilalți prin calm și cooperare, nu prin insistență. E un moment ideal pentru a aduna oamenii în jurul unei cauze comune, dar evită capcana de a crede că doar ideile tale sunt cele corecte.

Horoscop sâmbătă, 27 septembrie 2025 Scorpion

Ambiția Scorpionilor e la cote maxime și simt că pot cuceri lumea. Luna în casa resurselor te înarmează cu perseverență, dar opoziția cu Venus îți cere să fii atent la detalii, mai ales în privința banilor. Pot apărea neînțelegeri legate de finanțe. Clarifică de la început condițiile și nu lăsa loc pentru confuzii.

Horoscop sâmbătă, 27 septembrie 2025 Săgetător

Luna se află în semnul Săgetătorilor și îi încarcă cu energie pe nativi, dar cuadratura cu Venus poate amplifica tensiunile. Ai tendința să ceri validare și să reacționezi exagerat dacă nu o primești. În loc să intri în conflicte inutile, folosește-ți entuziasmul pentru a construi. Este o zi bună pentru a ieși în evidență, însă nu ignora nevoile celorlalți.

Horoscop sâmbătă, 27 septembrie 2025 Capricorn

Alinierea astrelor scoate la suprafață frici sau nemulțumiri ascunse. Poți simți că nu ești suficient de apreciat, dar cuadratura Lunii cu Venus îți amintește că uneori tu ești cel care ridici standardele prea sus. Ia-ți timp pentru introspecție și odihnă.

Horoscop sâmbătă, 27 septembrie 2025 Vărsător

Cu Luna în sfera socială, dar în tensiune cu Venus, se pot naște conflicte de opinie. Nu lăsa politica de grup să îți umbrească individualitatea. Ai ocazia să arăți că poți fi un membru valoros fără a-ți trăda principiile. Rămâi sincer cu tine și cântărește beneficiile reale.

Horoscop sâmbătă, 27 septembrie 2025 Pești

Ți se cere să preiei conducerea, chiar dacă rolul nu îți este confortabil. Luna în casa carierei îți aduce șansa de a demonstra că poți fi un lider empatic, dar cuadratura cu Venus îți poate scoate în cale rezistență din partea altora. Evită să cazi în rolul de „salvator” și păstrează-ți claritatea scopurilor. Dacă îți echilibrezi compasiunea cu fermitatea, vei câștiga respect și vei reuși să conduci prin exemplul personal.

Citește și: Zodiile care renasc la finalul lunii septembrie 2025. Ce vești pozitive primesc nativii

Horoscop zilnic 26 septembrie 2025. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani,...
Înapoi la Homepage
AS.ro Cum arată soţia lui Florin Prunea! Imagini rare cu Lidia, cu care e căsătorit de mai bine de 30 de ani Cum arată soţia lui Florin Prunea! Imagini rare cu Lidia, cu care e căsătorit de mai bine de 30 de ani
Observatornews.ro Un criminal din Tulcea a fost prins după 26 de ani. Ce l-a dat de gol Un criminal din Tulcea a fost prins după 26 de ani. Ce l-a dat de gol
Șoc la Hollywood. După divorț, un actor celebru a început o relație cu o vedetă OnlyFans   Șoc la Hollywood. După divorț, un actor celebru a început o relație cu o vedetă OnlyFans  

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Ispita Mattia, dezvăluiri despre sentimentele față de Bianca și împăcarea ei cu Marian. Vezi interviul în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Ispita Mattia, dezvăluiri despre sentimentele față de Bianca și împăcarea ei cu Marian. Vezi interviul în AntenaPLAY!
Comentarii


Videoclipul zilei
Să fie spectacol, să fie The Ticket! Urmărește-i pe Bendeac, Micutzu, Maurice, Delia și Anca sâmăbătă, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
Horoscop zilnic 26 septembrie 2025. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani, sănătate
Horoscop zilnic 26 septembrie 2025. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste,...
Apariție neașteptată la Paris. Un supermodel revine în lumina reflectoarelor după o perioadă petrecută în spital
Apariție neașteptată la Paris. Un supermodel revine în lumina reflectoarelor după o perioadă petrecută în spital Catine.ro
Zodiile care vor experimenta cea mai frumoasă perioadă din an, în octombrie 2025. Ce vor afla de la familie nativii
Zodiile care vor experimenta cea mai frumoasă perioadă din an, în octombrie 2025. Ce vor afla de la familie nativii
Hande și Gamze Erçel se află împreună la Milano. Actrița a găsit modalitatea perfectă de a trece peste despărțirea de Hakan Sabanci
Hande și Gamze Erçel se află împreună la Milano. Actrița a găsit modalitatea perfectă de a trece peste... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Zelenski lansează cel mai dur avertisment către Kremlin: are sprijinul lui Trump pentru a lovi în inima Rusiei
Zelenski lansează cel mai dur avertisment către Kremlin: are sprijinul lui Trump pentru a lovi în inima Rusiei Libertatea.ro
Operațiunea „samurai": Planul lui Bolojan pentru a micșora datoria publică. „Imaginea României atârnă de un fir de ață”
Operațiunea „samurai": Planul lui Bolojan pentru a micșora datoria publică. „Imaginea... Ziare.com
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!”
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!” AntenaSport
Priscilla Presley dezvăluie detalii controversate despre viața intimă a fiicei sale, Lisa Marie, și a lui Michael Jackson: „Am fost îngrozită de...”
Priscilla Presley dezvăluie detalii controversate despre viața intimă a fiicei sale, Lisa Marie, și a lui Michael... Elle
Cum arată părinții lui Teo Cosmin de la Insula Iubirii! Cele mai speciale imagini din intimitatea familiei lui | FOTO
Cum arată părinții lui Teo Cosmin de la Insula Iubirii! Cele mai speciale imagini din intimitatea familiei lui | FOTO Spynews.ro
Fiica lui Ion Țiriac, apariție uimitoare în bikini! Ioana: „Uite, mamă!” – GALERIE FOTO
Fiica lui Ion Țiriac, apariție uimitoare în bikini! Ioana: „Uite, mamă!” – GALERIE FOTO BZI
Carmen Brumă arată senzațional la 48 de ani! Vedeta ne spune de ce trebuie să slăbim imediat ce ne întoarcem din vacanță – GALERIE FOTO
Carmen Brumă arată senzațional la 48 de ani! Vedeta ne spune de ce trebuie să slăbim imediat ce ne întoarcem... BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Orez cu dovleac și ciuperci. O rețetă de toamnă hrănitoare
Orez cu dovleac și ciuperci. O rețetă de toamnă hrănitoare HelloTaste.ro
21 de zimbri au fost găsiți morți în Munții Țarcu. S-au luat probe, iar concluziile analizelor sunt îngrijorătoare
21 de zimbri au fost găsiți morți în Munții Țarcu. S-au luat probe, iar concluziile analizelor sunt... Antena3.ro
Apple a dezvăluit cel mai subțire iPhone de până acum. Ce preț are și cum arată noul smartphone
Apple a dezvăluit cel mai subțire iPhone de până acum. Ce preț are și cum arată noul smartphone useit
Horoscopul zilei de 27 septembrie 2025. Vărsătorii își găsesc marea iubire. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 27 septembrie 2025. Vărsătorii își găsesc marea iubire. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Explozie de cazuri de cancer: Se așteaptă peste 18 milioane de decese în 2050, cu 75% mai mult decât acum
Explozie de cazuri de cancer: Se așteaptă peste 18 milioane de decese în 2050, cu 75% mai mult decât acum Jurnalul
Alex Velea, confesiuni despre criticile din online: Au nenorocit-o psihic pe Antonia...
Alex Velea, confesiuni despre criticile din online: Au nenorocit-o psihic pe Antonia... Kudika
Avertismentul unui mecanic despre mașinile aduse din Germania: „Ajung la noi cu probleme mari”
Avertismentul unui mecanic despre mașinile aduse din Germania: „Ajung la noi cu probleme mari” Playtech
NUNTA care va rescrie ISTORIA! Mirabela Gradinaru în rochie de MIREASĂ. Cand e MARELE EVENIMENT
NUNTA care va rescrie ISTORIA! Mirabela Gradinaru în rochie de MIREASĂ. Cand e MARELE EVENIMENT Redactia.ro
O fabrică japoneză din România face diponibilizări colective. Peste 200 de oameni vor rămâne fără loc de muncă
O fabrică japoneză din România face diponibilizări colective. Peste 200 de oameni vor rămâne fără loc de muncă Observator
Dizenterie: cauze, simptome, mod de transmitere și tratament
Dizenterie: cauze, simptome, mod de transmitere și tratament MediCOOL
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă HelloTaste
FOTO. Tânăra de 21 de ani a petrecut cu bărbatul de 53 de ani care are avere de 600 de milioane de euro
FOTO. Tânăra de 21 de ani a petrecut cu bărbatul de 53 de ani care are avere de 600 de milioane de euro ProSport
Oficial, despre INTERZICEREA centralelor de apartament: „Va fi inevitabil”
Oficial, despre INTERZICEREA centralelor de apartament: „Va fi inevitabil” Gandul
AMENDĂ de 10.000 lei pentru românii care locuiesc la bloc și fac acest lucru în apartamentele lor
AMENDĂ de 10.000 lei pentru românii care locuiesc la bloc și fac acest lucru în apartamentele lor CanCan
Plăcerea copiilor de a scrie a ajuns într-un punct critic, potrivit unei cercetări realizate în Marea Britanie
Plăcerea copiilor de a scrie a ajuns într-un punct critic, potrivit unei cercetări realizate în Marea Britanie DeParinti
Blake Lively a marcat cea de-a 18-a aniversare a serialului „Gossip Girl” cu fotografii inedite, inclusiv una alături de fostul iubit, Penn Badgley
Blake Lively a marcat cea de-a 18-a aniversare a serialului „Gossip Girl” cu fotografii inedite, inclusiv una... ZUTV
2 „supercontinente” se ascund în interiorul Pământului. Ce vechime fantastică au
2 „supercontinente” se ascund în interiorul Pământului. Ce vechime fantastică au UseIT
Plăcintă cu varză călită. Un clasic al bucătăriei românești și est-europene
Plăcintă cu varză călită. Un clasic al bucătăriei românești și est-europene Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x