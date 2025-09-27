Antena Căutare
Home Lifestyle Horoscop Horoscop zilnic 28 septembrie 2025. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani, sănătate

Horoscop zilnic 28 septembrie 2025. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani, sănătate

Horoscopul zilei de duminică, 28 septembrie 2025, aduce multe vești bune pentru cele 12 zodii. Citește previziunile astrologice pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Sambata, 27 Septembrie 2025, 10:27 | Actualizat Sambata, 27 Septembrie 2025, 22:41
Galerie
Horoscopul zilei de duminică, 28 septembrie 2025, aduce multe vești bune pentru cele 12 zodii. Citește previziunile astrologice pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Peștid | sursa foto: Shutterstock

Horoscopul zilei de duminică, 28 septembrie 2025, a pregătit numeroase vești importante venite din partea astrologilor. Balanța se bucură de multă susținere din partea astrelor, Scorpionul este influențat de astre să se analizeze mai mult.

Horoscop zilnic duminică, 28 septembrie 2025, pentru fiecare zodie în parte

Descoperă ce sfaturi aduc astrologii pentru ziua de azi, duminică, 28 septembrie, și ce trebuie să faci în funcție de zodie ca să îți meargă bine. Iată ce ți-au pregătit astrele, în funcție semnul zodiacal pe care îl ai.

Horoscop duminică, 28 septembrie 2025 Berbec

Articolul continuă după reclamă

Berbecul este încurajat astăzi de astre să fie mai atent la tot ceea ce are legătură cu ideea de comunicare, arată horoscopul zilei de duminică, 28 septembrie 2025. E nevoie să dai dovadă de multă claritate în discuții. Trebuie să faci mai mult mișcare dacă ții la sănătatea ta.

Horoscop duminică, 28 septembrie 2025 Taur

Taurul este influențat de astre să se preocupe mai mult de probleme ce au legătură cu latura personală, așa că profită din plin de acest lucru pentru a te apropia mai mult de partenerul tău sau schimbă ceva prin casă, arată horoscopul zilei de duminică, 28 septembrie 2025. Ai grijă la bani și diferitele cheltuieli ivite.

Citește și: Zodiile care vor experimenta cea mai frumoasă perioadă din an, în octombrie 2025. Ce vor afla de la familie nativii

Horoscop duminică, 28 septembrie 2025 Gemeni

Gemenii sunt influențați de astre să se concentreze mai mult asupra propriei persoane și a dezvoltării personale, dar și asupra comunicării, arată horoscopul zilei de duminică, 28 septembrie 2025. Nativii trebuie să facă mai mult sport decât de obicei, căci au neglijat acest aspect.

Horoscop duminică, 28 septembrie 2025 Rac

Racul simte nevoia să se preocupe tot mai mult de tot ceea ce are legătură cu casa și familia, arată horoscopul zilei de duminică, 28 septembrie 2025. Cei născuți în această zodie ar putea să aibă de câștigat dacă își oferă mici momente de meditație și introspecție. Ai grijă la bani și cheltuieli.

Horoscop duminică, 28 septembrie 2025 Leu

Leul este susținut de astre la capitolul comunicare și acest lucru se va vedea din plin, căci nativii vor reuși să rezolve probleme mai vechi, arată horoscopul zilei de duminică, 28 septembrie 2025. Acordă-ți mai multe momente de liniște și relaxare, e crucial pentru sănătatea ta.

Horoscop duminică, 28 septembrie Fecioară

Fecioara excelează la capitolul, intuiție, bani și resurse financiare și acest lucru se va vedea din plin, arată horoscopul zilei de duminică, 28 septembrie 2025. Cienva ar putea să vină la tine să îți ceară anumite sfaturi, așa că fii deschis.

Horoscop duminică, 28 septembrie 2025 Balanță

Balanța se bucură de multă susținere din partea astrelor și acest lucru aduce un șarm aparte, arată horoscopul zilei de duminică, 28 septembrie 2025. Nativii sunt încurajați să mediteze seara, anumite lecții importante ar putea ieși la iveală. Găsește echilibrul de care ai nevoie.

Horoscop duminică, 28 septembrie 2025 Scorpion

Scorpionul este influențat de astre să se analizeze mai mult și să tragă anumite concluzii importante, arată horoscopul zilei de duminică, 28 septembrie 2025. Seara e un moment bun pentru relaxare.

Horoscop duminică, 28 septembrie 2025 Săgetător

Săgetătorul se bucură astăzi de o energie aparte și acest lucru se vede din plin, arată horoscopul zilei de duminică, 28 septembrie 2025. La capitolul bani se recomandă prudența și analiza atentă a resurselor.

Horoscop duminică, 28 septembrie 2025 Capricorn

Capricornul este foarte ambițios în plan profesional și acest lucru va aduce numeroase beneficii, arată horoscopul zilei de duminică, 28 septembrie 2025. Ai mai multă grijă de propria persoană și de echilibrul tău emoțional.

Horoscop duminică, 28 septembrie 2025 Vărsător

Vărsătorul are parte de tot felul de oportunități de care trebuie să fie profite, arată horoscopul zilei de duminică, 28 septembrie 2025. Nativii încep să se simtă mai bine fizic și psihic, după o perioadă dificilă, arată cei de la gosta.media.

Horoscop duminică, 28 septembrie 2025 Pești

imagine cu cele 12 zodii din horoscop, intr-un cerc

Peștii simt o imensă nevoie de a se dezvolta mai mult, de a evolua pe toate planurile, arată horoscopul zilei de duminică, 28 septembrie 2025. Cei născuți în această zodie sunt sfătuiți să nu se lase conduși de emoții.

Horoscop zilnic 27 septembrie 2025. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani,...
Înapoi la Homepage
AS.ro Decizia care i-a schimbat viața lui Ion Țiriac. Dezvăluirile făcute la 86 de ani: „M-am luptat în fiecare zi” Decizia care i-a schimbat viața lui Ion Țiriac. Dezvăluirile făcute la 86 de ani: „M-am luptat în fiecare zi”
Observatornews.ro Fenomen misterios în Timiș. Pământul fumegă fără foc: "Respirația e usturătoare" Fenomen misterios în Timiș. Pământul fumegă fără foc: "Respirația e usturătoare"
O fată de 14 ani a murit după ce și-a făcut implanturi mamare şi lifting de fese. Chirurgul era iubitul mamei ei O fată de 14 ani a murit după ce și-a făcut implanturi mamare şi lifting de fese. Chirurgul era iubitul mamei ei

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Află dezvăluiri inedite despre viața cuplului Cristi & Francesca după Insula Iubirii, exclusiv în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Află dezvăluiri inedite despre viața cuplului Cristi & Francesca după Insula Iubirii, exclusiv în AntenaPLAY!
Comentarii


Videoclipul zilei
Să fie spectacol, să fie The Ticket! Urmărește-i pe Bendeac, Micutzu, Maurice, Delia și Anca sâmăbătă, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
Horoscop zilnic 27 septembrie 2025. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani, sănătate
Horoscop zilnic 27 septembrie 2025. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste,...
Mama lui Justin Bieber se roagă pentru sănătatea fiului său celebru. Ce mesaj a transmis în mediul online
Mama lui Justin Bieber se roagă pentru sănătatea fiului său celebru. Ce mesaj a transmis în mediul online Catine.ro
Horoscop zilnic 26 septembrie 2025. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani, sănătate
Horoscop zilnic 26 septembrie 2025. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste,...
Hande și Gamze Erçel se află împreună la Milano. Actrița a găsit modalitatea perfectă de a trece peste despărțirea de Hakan Sabanci
Hande și Gamze Erçel se află împreună la Milano. Actrița a găsit modalitatea perfectă de a trece peste... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
VIDEO. Momentul în care un bărbat din Craiova distruge cu toporul aparatele dintr-o sală de jocuri după ce a pierdut 3.000 de lei
VIDEO. Momentul în care un bărbat din Craiova distruge cu toporul aparatele dintr-o sală de jocuri după ce a... Libertatea.ro
Misiune imposibilă pentru Maia Sandu? Cu ce i-a dezamăgit cel mai mult pe moldoveni și cât mai contează visul european: „Dezamăgirea a fost alimentată și de erorile României”
Misiune imposibilă pentru Maia Sandu? Cu ce i-a dezamăgit cel mai mult pe moldoveni și cât mai contează... Ziare.com
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!”
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!” AntenaSport
Priscilla Presley dezvăluie detalii controversate despre viața intimă a fiicei sale, Lisa Marie, și a lui Michael Jackson: „Am fost îngrozită de...”
Priscilla Presley dezvăluie detalii controversate despre viața intimă a fiicei sale, Lisa Marie, și a lui Michael... Elle
EXCLUSIV. Mama lui Daniel Onoriu a murit! Femeia și-a petrecut ultimele clipe de viață pe patul de spital
EXCLUSIV. Mama lui Daniel Onoriu a murit! Femeia și-a petrecut ultimele clipe de viață pe patul de spital Spynews.ro
Fiica lui Ion Țiriac, apariție uimitoare în bikini! Ioana: „Uite, mamă!” – GALERIE FOTO
Fiica lui Ion Țiriac, apariție uimitoare în bikini! Ioana: „Uite, mamă!” – GALERIE FOTO BZI
Carmen Brumă arată senzațional la 48 de ani! Vedeta ne spune de ce trebuie să slăbim imediat ce ne întoarcem din vacanță – GALERIE FOTO
Carmen Brumă arată senzațional la 48 de ani! Vedeta ne spune de ce trebuie să slăbim imediat ce ne întoarcem... BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Paste cu sos alb. Cum faci cel mai bun sos pentru ele
Paste cu sos alb. Cum faci cel mai bun sos pentru ele HelloTaste.ro
Șoc la Hollywood. După divorț, un actor celebru a început o relație cu o vedetă OnlyFans  
Șoc la Hollywood. După divorț, un actor celebru a început o relație cu o vedetă OnlyFans   Antena3.ro
2 „supercontinente” se ascund în interiorul Pământului. Ce vechime fantastică au
2 „supercontinente” se ascund în interiorul Pământului. Ce vechime fantastică au useit
Horoscopul zilei de 27 septembrie 2025. Vărsătorii își găsesc marea iubire. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 27 septembrie 2025. Vărsătorii își găsesc marea iubire. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Explozie de cazuri de cancer: Se așteaptă peste 18 milioane de decese în 2050, cu 75% mai mult decât acum
Explozie de cazuri de cancer: Se așteaptă peste 18 milioane de decese în 2050, cu 75% mai mult decât acum Jurnalul
Cât costă să te înscrii la cursurile de psihonumerologie ale Vicăi Blochina: Vreau să învețe cât mai multă lume din România...
Cât costă să te înscrii la cursurile de psihonumerologie ale Vicăi Blochina: Vreau să învețe cât mai multă... Kudika
Cele mai avantajoase cartiere pentru chirii în București, în 2025. Unde găsești cel mai bun raport preț–calitate
Cele mai avantajoase cartiere pentru chirii în București, în 2025. Unde găsești cel mai bun raport preț–calitate Playtech
NUNTA care va rescrie ISTORIA! Mirabela Gradinaru în rochie de MIREASĂ. Cand e MARELE EVENIMENT
NUNTA care va rescrie ISTORIA! Mirabela Gradinaru în rochie de MIREASĂ. Cand e MARELE EVENIMENT Redactia.ro
Statul care oferă 1.000 de dolari fiecărui locuitor. Suma este una dintre cele mai mici din ultimii 20 de ani
Statul care oferă 1.000 de dolari fiecărui locuitor. Suma este una dintre cele mai mici din ultimii 20 de ani Observator
Dizenterie: cauze, simptome, mod de transmitere și tratament
Dizenterie: cauze, simptome, mod de transmitere și tratament MediCOOL
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă HelloTaste
FOTO. Andreea Bălan, apariție incendiară în costum de baie. Imagini fără inhibiții
FOTO. Andreea Bălan, apariție incendiară în costum de baie. Imagini fără inhibiții ProSport
Când trebuie să pornim CENTRALA termică din apartament. La ce temperatură exterioară este frig în casă, de fapt
Când trebuie să pornim CENTRALA termică din apartament. La ce temperatură exterioară este frig în casă, de fapt Gandul
Strigăt disperat de ajutor, după moartea Ioanei Popescu! Iubitul jurnalistei nu o poate înmormânta
Strigăt disperat de ajutor, după moartea Ioanei Popescu! Iubitul jurnalistei nu o poate înmormânta CanCan
Plăcerea copiilor de a scrie a ajuns într-un punct critic, potrivit unei cercetări realizate în Marea Britanie
Plăcerea copiilor de a scrie a ajuns într-un punct critic, potrivit unei cercetări realizate în Marea Britanie DeParinti
Blake Lively a marcat cea de-a 18-a aniversare a serialului „Gossip Girl” cu fotografii inedite, inclusiv una alături de fostul iubit, Penn Badgley
Blake Lively a marcat cea de-a 18-a aniversare a serialului „Gossip Girl” cu fotografii inedite, inclusiv una... ZUTV
Cele mai citite cărți din lume. Puțini ar ghici titlul de pe locul 1
Cele mai citite cărți din lume. Puțini ar ghici titlul de pe locul 1 UseIT
Salată de pui cu struguri, țelină și nuci pecan. Rețetă de toamnă
Salată de pui cu struguri, țelină și nuci pecan. Rețetă de toamnă Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x