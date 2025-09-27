Antena Căutare
Home Lifestyle Horoscop Horoscop zilnic 29 septembrie 2025. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani, sănătate

Horoscop zilnic 29 septembrie 2025. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani, sănătate

Horoscopul zilei de luni, 29 septembrie 2025, aduce multe vești bune pentru cele 12 zodii. Citește previziunile astrologice pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Sambata, 27 Septembrie 2025, 14:37 | Actualizat Sambata, 27 Septembrie 2025, 22:44
Galerie
Horoscopul zilei de luni, 29 septembrie 2025, aduce multe vești bune pentru cele 12 zodii. Citește previziunile astrologice pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Peștid | sursa foto: Shutterstock

Horoscopul zilei de luni, 29 septembrie 2025, a pregătit numeroase vești importante venite din partea astrologilor. Peștii se bucură de energiile pozitive aduse de astre, Scorpionul are tendința să se lase cuprins de nostalgie și introspecție.

Horoscop zilnic luni, 29 septembrie 2025, pentru fiecare zodie în parte

Descoperă ce sfaturi aduc astrologii pentru ziua de azi, luni, 29 septembrie, și ce trebuie să faci în funcție de zodie ca să îți meargă bine. Iată ce ți-au pregătit astrele, în funcție semnul zodiacal pe care îl ai.

Horoscop luni, 29 septembrie 2025 Berbec

Articolul continuă după reclamă

Berbecul excelează la tot ceea ce are legătură cu ideea de comunicare, arată horoscopul zilei de luni, 29 septembrie 2025. Influența lui Marte amplifică dorința și capacitatea ta de a te exprima, însă la capitolul bani e bine să ai grijă.

Horoscop luni, 29 septembrie 2025 Taur

Taurul se va simți ca și când destinul îl testează cu tot felul de situații neprevăzute și provocări, arată horoscopul zilei de luni, 29 septembrie 2025. Nativii nu trebuie să se sperie, căci vor avea numai de câștigat.

Horoscop luni, 29 septembrie 2025 Gemeni

Gemenii primesc de la astre o anumită claritate a ideilor, după o perioadă în care s-au simțit extrem de indeciși în mai multe privințe, arată horoscopul zilei de luni, 29 septembrie 2025. Nativii vor da dovadă de creativitate și imaginație și se vor remarca la locul de muncă.

Citește și: Zodiile care vor experimenta cea mai frumoasă perioadă din an, în octombrie 2025. Ce vor afla de la familie nativii

Horoscop luni, 29 septembrie 2025 Rac

Racul este invitat de astre să se preocupe mai mult de starea de bine în plan emoțional, arată horoscopul zilei de luni, 29 septembrie 2025. Nativii se vor putea bucura de momente plăcute alături de cei dragi.

Horoscop luni, 29 septembrie 2025 Leu

Leul va simți efectele energiei Soarelui ce se armonizează cu Jupiter, lucru ce va spori șarmul și abilitățile de lider, arată horoscopul zilei de luni, 29 septembrie 2025. Nativii trebuie să asculte mai atent părerile celor din jur.

Horoscop luni, 29 septembrie Fecioară

Fecioara va avea de suferit de pe urma energiei lui Mercur și acest lucru se va vedea mai ales în simțul analitic al nativilor, arată horoscopul zilei de luni, 29 septembrie 2025. Cei născuți în această zodie trebuie să îli analizeze mai atent banii și cheltuielile.

Horoscop luni, 29 septembrie 2025 Balanță

Balanța se bucură de energia adusă de Soare și acest lucru se va vedea mai ales în modul în care vei reuși să faci față diferitelor provocări scoase în cale de destin, arată horoscopul zilei de luni, 29 septembrie 2025. Nativii nu trebuie să se teamă de nou sau de emoții copleșitoare.

Horoscop luni, 29 septembrie 2025 Scorpion

Scorpionul are tendința să se lase cuprins de nostalgie și introspecție, arată horoscopul zilei de luni, 29 septembrie 2025. Nativiisunt încurajați să fie îndrăzneți la capitolul bani și să încerce să găsească metode de a-și spori veniturile.

Horoscop luni, 29 septembrie 2025 Săgetător

Săgetătorul se simte aventurier și plin de energie și acest lucru se va vedea din plin, arată horoscopul zilei de luni, 29 septembrie 2025. Nativii se vor putea bucura de momente speciale alături de cei dragi.

Horoscop luni, 29 septembrie 2025 Capricorn

Capricornul este încurajat să mai lucreze la capitolul disciplină, arată horoscopul zilei de luni, 29 septembrie 2025. Cei născuți în această zodie trebuie să analizeze mai atent diferitele cheltuieli, pentru a putea face economii, arată cei de la gosta.media.

Horoscop luni, 29 septembrie 2025 Vărsător

Vărsătorul se bucură de influența lui Uranus care îi face să se remarce prin curiozitate și inventivitate, arată horoscopul zilei de luni, 29 septembrie 2025. Nativii vor avea parte de o seară cu totul și cu totul specială.

Horoscop luni, 29 septembrie 2025 Pești

imagine cu cele 12 zodii din horoscop, intr-un cerc

Peștii se bucură de energiile pozitive aduse de astre și acest lucru se va vedea din plin, căci nativii vor deveni mai atenți, mai sensibili și mai empatici. Ai mai multă grijă de tine și de sănătatea ta.

Horoscop zilnic 28 septembrie 2025. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani,...
Înapoi la Homepage
AS.ro Decizia care i-a schimbat viața lui Ion Țiriac. Dezvăluirile făcute la 86 de ani: „M-am luptat în fiecare zi” Decizia care i-a schimbat viața lui Ion Țiriac. Dezvăluirile făcute la 86 de ani: „M-am luptat în fiecare zi”
Observatornews.ro Fenomen misterios în Timiș. Pământul fumegă fără foc: "Respirația e usturătoare" Fenomen misterios în Timiș. Pământul fumegă fără foc: "Respirația e usturătoare"
O fată de 14 ani a murit după ce și-a făcut implanturi mamare şi lifting de fese. Chirurgul era iubitul mamei ei O fată de 14 ani a murit după ce și-a făcut implanturi mamare şi lifting de fese. Chirurgul era iubitul mamei ei

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Află dezvăluiri inedite despre viața cuplului Cristi & Francesca după Insula Iubirii, exclusiv în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Află dezvăluiri inedite despre viața cuplului Cristi & Francesca după Insula Iubirii, exclusiv în AntenaPLAY!
Comentarii


Videoclipul zilei
Să fie spectacol, să fie The Ticket! Urmărește-i pe Bendeac, Micutzu, Maurice, Delia și Anca sâmăbătă, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
Horoscop zilnic 27 septembrie 2025. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani, sănătate
Horoscop zilnic 27 septembrie 2025. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste,...
Mama lui Justin Bieber se roagă pentru sănătatea fiului său celebru. Ce mesaj a transmis în mediul online
Mama lui Justin Bieber se roagă pentru sănătatea fiului său celebru. Ce mesaj a transmis în mediul online Catine.ro
Horoscop zilnic 26 septembrie 2025. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani, sănătate
Horoscop zilnic 26 septembrie 2025. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste,...
Hande și Gamze Erçel se află împreună la Milano. Actrița a găsit modalitatea perfectă de a trece peste despărțirea de Hakan Sabanci
Hande și Gamze Erçel se află împreună la Milano. Actrița a găsit modalitatea perfectă de a trece peste... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
VIDEO. Momentul în care un bărbat din Craiova distruge cu toporul aparatele dintr-o sală de jocuri după ce a pierdut 3.000 de lei
VIDEO. Momentul în care un bărbat din Craiova distruge cu toporul aparatele dintr-o sală de jocuri după ce a... Libertatea.ro
Misiune imposibilă pentru Maia Sandu? Cu ce i-a dezamăgit cel mai mult pe moldoveni și cât mai contează visul european: „Dezamăgirea a fost alimentată și de erorile României”
Misiune imposibilă pentru Maia Sandu? Cu ce i-a dezamăgit cel mai mult pe moldoveni și cât mai contează... Ziare.com
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!”
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!” AntenaSport
Priscilla Presley dezvăluie detalii controversate despre viața intimă a fiicei sale, Lisa Marie, și a lui Michael Jackson: „Am fost îngrozită de...”
Priscilla Presley dezvăluie detalii controversate despre viața intimă a fiicei sale, Lisa Marie, și a lui Michael... Elle
EXCLUSIV. Mama lui Daniel Onoriu a murit! Femeia și-a petrecut ultimele clipe de viață pe patul de spital
EXCLUSIV. Mama lui Daniel Onoriu a murit! Femeia și-a petrecut ultimele clipe de viață pe patul de spital Spynews.ro
Fiica lui Ion Țiriac, apariție uimitoare în bikini! Ioana: „Uite, mamă!” – GALERIE FOTO
Fiica lui Ion Țiriac, apariție uimitoare în bikini! Ioana: „Uite, mamă!” – GALERIE FOTO BZI
Carmen Brumă arată senzațional la 48 de ani! Vedeta ne spune de ce trebuie să slăbim imediat ce ne întoarcem din vacanță – GALERIE FOTO
Carmen Brumă arată senzațional la 48 de ani! Vedeta ne spune de ce trebuie să slăbim imediat ce ne întoarcem... BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Paste cu sos alb. Cum faci cel mai bun sos pentru ele
Paste cu sos alb. Cum faci cel mai bun sos pentru ele HelloTaste.ro
Șoc la Hollywood. După divorț, un actor celebru a început o relație cu o vedetă OnlyFans  
Șoc la Hollywood. După divorț, un actor celebru a început o relație cu o vedetă OnlyFans   Antena3.ro
2 „supercontinente” se ascund în interiorul Pământului. Ce vechime fantastică au
2 „supercontinente” se ascund în interiorul Pământului. Ce vechime fantastică au useit
Horoscopul zilei de 27 septembrie 2025. Vărsătorii își găsesc marea iubire. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 27 septembrie 2025. Vărsătorii își găsesc marea iubire. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Explozie de cazuri de cancer: Se așteaptă peste 18 milioane de decese în 2050, cu 75% mai mult decât acum
Explozie de cazuri de cancer: Se așteaptă peste 18 milioane de decese în 2050, cu 75% mai mult decât acum Jurnalul
Cât costă să te înscrii la cursurile de psihonumerologie ale Vicăi Blochina: Vreau să învețe cât mai multă lume din România...
Cât costă să te înscrii la cursurile de psihonumerologie ale Vicăi Blochina: Vreau să învețe cât mai multă... Kudika
Cele mai avantajoase cartiere pentru chirii în București, în 2025. Unde găsești cel mai bun raport preț–calitate
Cele mai avantajoase cartiere pentru chirii în București, în 2025. Unde găsești cel mai bun raport preț–calitate Playtech
NUNTA care va rescrie ISTORIA! Mirabela Gradinaru în rochie de MIREASĂ. Cand e MARELE EVENIMENT
NUNTA care va rescrie ISTORIA! Mirabela Gradinaru în rochie de MIREASĂ. Cand e MARELE EVENIMENT Redactia.ro
Statul care oferă 1.000 de dolari fiecărui locuitor. Suma este una dintre cele mai mici din ultimii 20 de ani
Statul care oferă 1.000 de dolari fiecărui locuitor. Suma este una dintre cele mai mici din ultimii 20 de ani Observator
Dizenterie: cauze, simptome, mod de transmitere și tratament
Dizenterie: cauze, simptome, mod de transmitere și tratament MediCOOL
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă HelloTaste
FOTO. Andreea Bălan, apariție incendiară în costum de baie. Imagini fără inhibiții
FOTO. Andreea Bălan, apariție incendiară în costum de baie. Imagini fără inhibiții ProSport
Când trebuie să pornim CENTRALA termică din apartament. La ce temperatură exterioară este frig în casă, de fapt
Când trebuie să pornim CENTRALA termică din apartament. La ce temperatură exterioară este frig în casă, de fapt Gandul
Strigăt disperat de ajutor, după moartea Ioanei Popescu! Iubitul jurnalistei nu o poate înmormânta
Strigăt disperat de ajutor, după moartea Ioanei Popescu! Iubitul jurnalistei nu o poate înmormânta CanCan
Plăcerea copiilor de a scrie a ajuns într-un punct critic, potrivit unei cercetări realizate în Marea Britanie
Plăcerea copiilor de a scrie a ajuns într-un punct critic, potrivit unei cercetări realizate în Marea Britanie DeParinti
Blake Lively a marcat cea de-a 18-a aniversare a serialului „Gossip Girl” cu fotografii inedite, inclusiv una alături de fostul iubit, Penn Badgley
Blake Lively a marcat cea de-a 18-a aniversare a serialului „Gossip Girl” cu fotografii inedite, inclusiv una... ZUTV
Cele mai citite cărți din lume. Puțini ar ghici titlul de pe locul 1
Cele mai citite cărți din lume. Puțini ar ghici titlul de pe locul 1 UseIT
Salată de pui cu struguri, țelină și nuci pecan. Rețetă de toamnă
Salată de pui cu struguri, țelină și nuci pecan. Rețetă de toamnă Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x