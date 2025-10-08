Antena Căutare
Home Lifestyle Horoscop Horoscop zilnic 9 octombrie 2025. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănătate

Horoscop zilnic 9 octombrie 2025. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănătate

Horoscopul zilei de joi, 9 octombrie 2025, aduce multe vești bune pentru cele 12 zodii. Citește previziunile astrologice pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 08 Octombrie 2025, 22:00 | Actualizat Miercuri, 08 Octombrie 2025, 23:30
Galerie
Horoscopul zilei de joi, 9 octombrie 2025, aduce multe vești bune pentru cele 12 zodii. Citește previziunile astrologice pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești | sursa foto: Shutterstock

Horoscopul zilei de joi, 9 octombrie 2025, a pregătit numeroase vești importante venite din partea astrologilor. Balanța se bucură de susținere dinn partea astrelor și acest lucru va aduce energie din plin, Fecioara reușește să se concentreze foarte bine.

Horoscop zilnic joi, 9 octombrie 2025, pentru fiecare zodie în parte

Descoperă ce sfaturi aduc astrologii pentru ziua de azi, joi, 9 octombrie 2025, și ce trebuie să faci în funcție de zodie ca să îți meargă bine. Iată ce ți-au pregătit astrele, în funcție semnul zodiacal pe care îl ai.

Horoscop joi, 9 octombrie 2025 Berbec

Articolul continuă după reclamă

Berbecul se bucură de o dorință mai mare de a deveni mai spontan și chiar va pune în practică anumite porniri sau dorințe, arată horoscopul zilei de joi, 9 octombrie 2025. Cei născuți în această zodie sunt inspirați de Marte să ia cele mai bune decizii.

Horoscop joi, 9 octombrie 2025 Taur

Taurul va avea parte de surprize extrem de plăcute astăzi și energia lui Venus te încurajează să te concentrezi mai mult pe propria persoană și pe starea ta de bine, arată horoscopul zilei de joi, 9 octombrie 2025.

Horoscop joi, 9 octombrie 2025 Gemeni

Gemenii sunt firi care se adaptează ușor la orice situație și acest lucru se va vedea din plin, arată horoscopul zilei de joi, 9 octombrie 2025. Nativii trebuie să fie mai atenți la sănătatea lor, dar și la diferitele cheltuieli ivite.

Citește și: Zodiile care își vor schimba complet destinul până la finalul lunii octombrie 2025. Ce surprize vor avea nativii

Horoscop joi, 9 octombrie 2025 Rac

Racul este sfătuit să fie mai atent la cei din jur și la nevoile lor, căci doar așa va reuși să se apropie de cei dragi și să le înțeleagă dorințele, arată horoscopul zilei de joi, 9 octombrie 2025. Fă mai mult sport, te va ajuta la stare generală de spirit.

Horoscop joi, 9 octombrie 2025 Leu

Leul se bucură și astăzi de un șarm aparte dăruit din partea astrelor și acest lucru nu numai că îi va aduce multe priviri, dar îl va ajuta și să se facă remarcat sau apreciat în plan profesional, arată horoscopul zilei de joi, 9 octombrie 2025.

Horoscop joi, 9 octombrie Fecioară

Fecioara reușește să se concentreze foarte bine și meticulozitatea de care dă dovadă nativul îl va ajuta să rezolve chiar și cele mai dificile sau neprevăzute probleme, arată horoscopul zilei de joi, 9 octombrie 2025. Nu ar strica să te odihnești mai mult.

Horoscop joi, 9 octombrie 2025 Balanță

Balanța se bucură de susținere dinn partea astrelor și acest lucru va aduce energie din plin și o stare de bine, arată horoscopul zilei de joi, 9 octombrie 2025. Nativii sunt încurajați să aleagă munca în echipă și dialogul constructiv, indiferent de situație.

Horoscop joi, 9 octombrie 2025 Scorpion

Scorpionul trebuie să fie pregătit, căci astrele anunță o zi plină de transformare și schimbare, arată horoscopul zilei de joi, 9 octombrie 2025. E un bun moment să te analizezi mai bine și să iei decizii importante în plan profesional.

Horoscop joi, 9 octombrie 2025 Săgetător

Săgetătorul ar putea să beneficieze de noi experiențe menite să îl învețe anumite lecții importante de viață, arată horoscopul zilei de joi, 9 octombrie 2025. Nu ar strica să faci mai mult sport și să îți protejezi sănătatea.

Horoscop joi, 9 octombrie 2025 Capricorn

Capricornul se va face ușor remarcat la locul de muncă prin zelul de care dă dovadă, arată horoscopul zilei de joi, 9 octombrie 2025. Nativii trebuie să profite mai mult de timpul petrecut alături de cei dragi, arată cei de la gosta.media.

Horoscop joi, 9 octombrie 2025 Vărsător

Vărsătorul este sfătuit să își hrănească mai mult spiritul liber și rebel. Uranus, prin influența lui, te face să alegi să pui în practică anumite idei ce pot părea neconvenționale pentru unii, dar care vor rezolva probleme mai vechi. E un bun moment să cauți noi surse de venit.

Horoscop joi, 9 octombrie 2025 Pești

imagine cu cele 12 zodii din horoscop, intr-un cerc

Peștii se află în punctul în care trebuie să își asculte mai mult vocea interioară, arată horoscopul zilei de joi, 9 octombrie 2025. Energia lui Neptun îți sporeșt intuiția și acest lucru te va ajuta să iei cele mai bune decizii, indiferent de context.

Zodiile care își vor schimba complet destinul până la finalul lunii octombrie 2025. Ce surprize vor avea nativii...
Înapoi la Homepage
AS.ro După ce a strâns peste 100.000 de euro de ziua lui, David Popovici face un alt gest uriaş de ajutor! După ce a strâns peste 100.000 de euro de ziua lui, David Popovici face un alt gest uriaş de ajutor!
Observatornews.ro Calcul pe un credit de 400.000 de lei: când este bine să faci rambursarea parţială Calcul pe un credit de 400.000 de lei: când este bine să faci rambursarea parţială
Cum arată după 20 de ani „cea mai frumoasă fetiță din lume”. A apărut acum la un eveniment și a întors toate privirile Cum arată după 20 de ani „cea mai frumoasă fetiță din lume”. A apărut acum la un eveniment și a întors toate privirile

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Raluca Bădulescu și Maurice Munteanu comentează fiecare întâmplare din noul sezon Asia Express. Vezi Express Talk: Aventura Asia exclusiv în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Raluca Bădulescu și Maurice Munteanu comentează fiecare întâmplare din noul sezon Asia Express. Vezi Express Talk: Aventura Asia exclusiv în AntenaPLAY!
Comentarii


Videoclipul zilei
Să fie spectacol, să fie The Ticket! Urmărește-i pe Bendeac, Micutzu, Maurice, Delia și Anca sâmăbătă, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
Zodiile care își vor schimba complet destinul până la finalul lunii octombrie 2025. Ce surprize vor avea nativii
Zodiile care își vor schimba complet destinul până la finalul lunii octombrie 2025. Ce surprize vor avea nativii
Momentul stânjenitor în care Ben Affleck o roagă pe Jennifer Lopez să pozeze împreună. Ce i-a răspuns fosta soție
Momentul stânjenitor în care Ben Affleck o roagă pe Jennifer Lopez să pozeze împreună. Ce i-a răspuns fosta... Catine.ro
Horoscop zilnic 8 octombrie 2025. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănătate
Horoscop zilnic 8 octombrie 2025. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani...
Hazal Subaşı a dezvăluit secretul unei relații fericite. Actrița formează un cuplu cu Oğuzhan Koç, fostul soț al faimoasei Demet Ozdemir
Hazal Subaşı a dezvăluit secretul unei relații fericite. Actrița formează un cuplu cu Oğuzhan Koç, fostul... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Șase giganți auto din China se vor lansa în curând în România. Care sunt mărcile care au luat în colimator țara noastră
Șase giganți auto din China se vor lansa în curând în România. Care sunt mărcile care au luat în colimator... Libertatea.ro
Pericol de inundații în București. Șefa ANM confirmă: „Sigur că ne putem aștepta”. Sistemul de canalizare nu mai face față vremii
Pericol de inundații în București. Șefa ANM confirmă: „Sigur că ne putem aștepta”. Sistemul... Ziare.com
Milionarul român cu trei pensii a spus ce salarii le oferă angajaților: „Dacă nu aveam imigranți, închideam afacerile”
Milionarul român cu trei pensii a spus ce salarii le oferă angajaților: „Dacă nu aveam imigranți, închideam... AntenaSport
Ce veste neașteptată pentru vedeta noastră! S-a logodit după doi ani de relație, iar cererea în căsătorie a avut loc într-un safari în Tanzania. Video
Ce veste neașteptată pentru vedeta noastră! S-a logodit după doi ani de relație, iar cererea în căsătorie a... Elle
Cine este și cu ce se ocupă Andreea, soția lui Dorian Popa. Vloggerul este mândru de ea
Cine este și cu ce se ocupă Andreea, soția lui Dorian Popa. Vloggerul este mândru de ea Spynews.ro
Unde va fi înmormântat Irinel Columbeanu? Fostul om de afaceri și-a exprimat clar dorința!
Unde va fi înmormântat Irinel Columbeanu? Fostul om de afaceri și-a exprimat clar dorința! BZI
Ce ar alege Irina Columbeanu între bani și iubire: „Sunt la fel de norocoasă precum mama mea!”
Ce ar alege Irina Columbeanu între bani și iubire: „Sunt la fel de norocoasă precum mama mea!” BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Tartă rustică cu pere și nuci caramelizate. O poveste parfumată de toamnă
Tartă rustică cu pere și nuci caramelizate. O poveste parfumată de toamnă HelloTaste.ro
Cum arată după 20 de ani „cea mai frumoasă fetiță din lume”. A apărut acum la un eveniment și a întors toate privirile
Cum arată după 20 de ani „cea mai frumoasă fetiță din lume”. A apărut acum la un eveniment și a întors... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din octombrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din octombrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile useit
Horoscopul zilei de 9 octombrie 2025. Vărsătorii se îndrăgostesc. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 9 octombrie 2025. Vărsătorii se îndrăgostesc. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Faceți concedieri? Vă schimbați afacerea? Patronii, întrebați cum rezistă „Pachetelor”. România este în topul UE al falimentelor
Faceți concedieri? Vă schimbați afacerea? Patronii, întrebați cum rezistă „Pachetelor”. România este în... Jurnalul
Andreea Răducan, la 25 de ani de la Sydney. Cum arată și cu ce se ocupă acum fosta mare gimnastă
Andreea Răducan, la 25 de ani de la Sydney. Cum arată și cu ce se ocupă acum fosta mare gimnastă Kudika
Cum faci o reclamație la ANRE dacă furnizorul de energie te-a taxat incorect și vrei să-ți recuperezi banii
Cum faci o reclamație la ANRE dacă furnizorul de energie te-a taxat incorect și vrei să-ți recuperezi banii Playtech
Alertă în Europa! Polonia ridică avioane de luptă! Aeroportul din Vilnius s-a închis
Alertă în Europa! Polonia ridică avioane de luptă! Aeroportul din Vilnius s-a închis Redactia.ro
Satul cu 8 locuitori, bijuteria ascunsă din Harghita, caută noi rezidenţi. Oamenii vin aici pentru linişte
Satul cu 8 locuitori, bijuteria ascunsă din Harghita, caută noi rezidenţi. Oamenii vin aici pentru linişte Observator
Tipuri de brânză pe care le poți consuma dacă ai colesterol ridicat. Ce modificări pot produce când le incluzi în dietă
Tipuri de brânză pe care le poți consuma dacă ai colesterol ridicat. Ce modificări pot produce când le incluzi... MediCOOL
Cum prepari acasă lapte bătut. Rețeta simplă și rapidă
Cum prepari acasă lapte bătut. Rețeta simplă și rapidă HelloTaste
FOTO. Ce a pățit „cea mai frumoasă femeie din lume”
FOTO. Ce a pățit „cea mai frumoasă femeie din lume” ProSport
Operațiune impresionantă de SALVARE a unei bătrâne, din calea viiturii, în Siliștea, județul Constanța. Localitatea e izolată din cauza inundațiilor
Operațiune impresionantă de SALVARE a unei bătrâne, din calea viiturii, în Siliștea, județul Constanța.... Gandul
Cauza oficială a morții lui Felix Baumgartner, publicată la 3 luni de la tragedie. Ce s-a întâmplat în aer cu el, potrivit raportului FINAL al procurorilor care i-au investigat cazul
Cauza oficială a morții lui Felix Baumgartner, publicată la 3 luni de la tragedie. Ce s-a întâmplat în aer cu... CanCan
Primele mișcări ale bebelușului la a doua sarcină. Când le poți simți și ce spun specialiștii
Primele mișcări ale bebelușului la a doua sarcină. Când le poți simți și ce spun specialiștii DeParinti
Sean „Diddy” Combs a fost condamnat la peste 4 ani de închisoare. Artistul i-a cerut judecătorului o a doua șansă: „Mi-am învățat lecția”
Sean „Diddy” Combs a fost condamnat la peste 4 ani de închisoare. Artistul i-a cerut judecătorului o a doua... ZUTV
OpenAI lansează Sora 2 alături de o aplicație specială. Ce probleme a creat deja modelul AI 
OpenAI lansează Sora 2 alături de o aplicație specială. Ce probleme a creat deja modelul AI  UseIT
Pandișpan cu gutui și mac. Desert pufos cu note fine de toamnă
Pandișpan cu gutui și mac. Desert pufos cu note fine de toamnă Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x