Horoscopul dragostei pentru săptămâna 27 aprilie – 3 mai 2026. Ce arată astrele în această perioadă

Lucrurile par să nu funcționeze la capacitate maximă pentru toți nativii. Vezi ce rezervă astrele în săptămâna 27 aprilie - 3 mai 2026.

Pe 27 aprilie, Soarele încă este în pătrar cu Pluto din ziua precedentă, ceea ce înseamnă că aspecte legate de iubire nu vor fi la îndemâna oricui. Nu este o zi în care să fim duri, dar dacă situație o cere într-adevăr, poți să răspunzi de la egal la egal într-un mod direct.

Din fericire, Venus în trigon cu Pluto pe 28 aprilie, indică o expresie puternică a sentimentelor. Dacă zilele trecute era vorba despre conflicte, acum vorbim despre corectarea greșelilor.

Horoscopul dragostei pentru săptămâna 27 aprilie – 3 mai 2026

Este o Lună în Scorpion pe 1 mai. Această Lună Plină reușește să ofere lumină în fiecare informație pe care o dorim de la cei din jur. Această Lună face un pătrar atât cu Soarele cât și cu Pluto, iar obsesiile rămân în urmă.

Berbec: 21 martie – 19 aprilie

Este o săptămână plină de energie în ceea ce privește dragoste, dată fiind tranziția planetei Marte în casa sinelui. Tranziția lui Venus în Gemeni în cea de-a treia casă, face comunicarea mult mai importantă. Dacă ești singură, așteaptă-te să ai un comportament social mult mai evident.

Taur: 20 aprilie – 20 mai

Uranus a plecat în sfârșit din semnul tău și nu se va mai întoarce în următorii 84 de ani. Ultimii șapte ani ai acestei planetei în semnul tău a însemnat instabilitate în relații. Te simți mai cu picioarele pe pământ în timp ce înaintezi în planurile tale amoroase.

Gemeni: 21 mai – 21 iunie

Ești extrem de magnetică săptămâna aceasta cu Venus care îți tranzitează prima casă. Este un moment în care ar trebui să arăți și să te simți bine. Așteaptă-te ca sentimentele uriașe să-ți invadeze sufletul.

Rac: 22 iunie – 22 iulie

În această săptămână, simți nevoia de timp singur. Nu e un lucru rău, așa că nu e momentul să îți faci idei. Cu Jupiter în semnul tău, norocul în dragoste este mai mare.

Leu: 23 iulie – 22 august

Uită-te mai atent la conexiunile pe care vrei să le ai în această săptămână, mai ales cu cei din jur foarte apropiați. Un pătrar realizat de Soare-Pluto lovește în cea de-a șaptea ta casă a parteneriatelor. Lucrurile se vor zdruncina puțin aici.

Fecioară: 23 august – 22 septembrie

Această săptămână vorbește despre ideea de a da și de a primi în mod onest. Ți se permite să creezi o balanță între felul tău de a oferi și felul în care primești de la partener.

Balanță: 23 septembrie – 23 octombrie

Cu Venus în cea de-a noua ta casă, această săptămână o poți gândi ca pe o călătorie sau ca pe o nevoie acută de întoarcere către sine. Marte tranzitează cea de-a șaptea ta casă, ceea ce adaugă energie în relațiile tale.

Scorpion: 24 octombrie – 21 noiembrie

Soarele în Taur tranzitează cea de-a șaptea ta casă a relațiilor, și chiar dacă Soarele apune, strălucirea rămâne. Dacă ai deja un partener, așteaptă-te să petreceți mai mult timp împreună în această perioadă, arată acest site.

Săgetător: 22 noiembrie – 21 decembrie

Dacă vei reuși să cunoști pe cineva nou în această săptămână, nu presupune de la început că va fi o relație pe termen lung. Venus îi aduce pe ceilalți către tine, făcând din viața ta un tărâm sigur pentru cei care vor să pășească.

Capricorn: 22 decembrie – 19 ianuarie

Planeta Jupiter îți aduce noroc în continuare și se mișcă în casa relațiilor. Dacă îți dorești să cunoști pe cineva nou, acum este momentul ideal. Venus în Gemeni te face să vezi lucrurile dintr-un punct de vedere diferit, și cu atât mai ideal.

Vărsător: 20 ianuarie – 18 februarie

Cei din jur sunt extrem de atrași de tine și le este foarte greu să-și țină cuvintele pentru sine. Marte în Berbec devine foarte compatibil cu ceea ce simți, iar comunicarea devine dintr-o dată mult mai bună.

Pești: 19 februarie – 20 martie

Jupiter tranzitează a cincea casă a iubirii, făcând toată luna mai o perioadă ideea pentru a cunoaște oameni noi, dacă ești singur. Dacă ai deja un partener, lucrurile merg cum nu se poate mai bine. Venus tranzitează cea de-a patra ta casă, ceea ce înseamnă că întreaga distracție de care vei avea parte, va avea loc în propriul cămin.