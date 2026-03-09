Mireasa, sezon 13. Daniel a făcut un gest ce a lăsat-o fără cuvinte pe Claudia! Ce s-a întâmplat între cei doi

După ce au avut parte de discuții și tensiuni, Daniel a făcut un gest ce a lăsat-o fără cuvinte pe Claudia, în ediția din 9 martie 2026 a emisiunii Mireasa: Meciul iubirii.

Săptămâna trecută, privind cu scepticism intențiile lui Daniel în legătură cu Claudia, Paula a încercat să-l testeze pe concurent! Daniel și Claudia au avut apoi o discuție intensă după interogatoriul Paulei. Tensiunile și-au făcut apariția în cuplu, dar se pare că ceva complet neașteptat s-a întâmplat în ediția din 9 martie 2026 a emisiunii Mireasa: Meciul iubirii.

Daniel a făcut un gest ce a lăsat-o fără cuvinte pe Claudia! Ce s-a întâmplat între cei doi, în ediția din 9 martie 2026 a emisiunii Mireasa: Meciul iubirii

Claudia și Daniel au avut parte de momente tensionate și de discuții aprinse, după interogatoriul la care a fost supus concurentul de către Paula. Tânăra a părut deranjată de unele lucruri și a anunțat chiar că nu îi pasă dacă el rămâne sau pleacă.

Ulterior, Daniel a căutat-o pe Claudia și i-a spus că are ceva de discutat cu ea. Tânăra a fost reticentă și a crezut că iubitul ei vine cu vești proaste: „Vrei să nu mai vorbim?!”.

Extren de ferm, concurentul i-a spus să o asculte, fiindcă își dorește să lămurească anumite lucruri: „Eu am luat o decizie!”.

Acesta a fost momentul în care el a venit cu un cadou de pluș și cu două pahare de șampanie, ca să facă iubitei sale o inedită declarația de dragoste. Tânăra a rămas fără cuvinte și a fost extrem de emoționată.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY

Meciul Iubirii a început pe 12 ianuarie, pe Antena 1 și AntenaPLAY, cu tineri concurenți pregătiți să își testeze limitele și să lupte cu pasiune pentru a-și găsi jumătatea.

Noul sezon aduce o mulțime de surprize. Fetele vor putea alege tricoul de fotbal cu numele băiatului care le atrage atenția, iar băieții vor face același lucru. Totuși, doar cei care vor avea aceeași alegere, unul față de celălalt, vor avea parte de prima întâlnire a sezonului. De asemenea, noi elemente vor fi introduse – cartonașele, inspirate din regulile fotbalului, care vor putea fi folosite doar cu efect negativ, atunci când sună Adrenalinia. Consecințele vor fi clare pentru cei vizați – se poate bloca o cunoaștere pentru o perioadă limitată sau se poate interzice temporar interacțiunea cu o anumită persoană.

Accesul la telefon va deveni un privilegiu câștigat, iar concurenții o să fie nevoiți să lupte pentru acest drept. Ei vor putea câștiga 13 minute pentru a suna, a scrie sau a naviga, însă utilizarea dispozitivelor va fi supravegheată în permanență de camerele din casă. Chiar dacă, pe timpul sezonului, în afară de acest premiu, fetele și băieții nu au acces direct la telefoane, dispozitivele vor rămâne pornite pentru ca apelurile și mesajele să fie primite. Semnalele se transformă în povești și teste de autocontrol, în timp ce toți cei care caută iubirea se vor întreba cărei persoane dragi lor îi aparțin notificările.

Mireasa reușește, sezon de sezon, să mențină captivați telespectatorii, oferind povești de iubire reale. Emisiunea s-a transformat într-un adevărat fenomen, iar privitorii trăiesc alături de concurenți fiecare clipă, totul pentru a descoperi adevăratele povești de dragoste, într-o lume în care acest sentiment pare din ce în ce mai greu de găsit.

