Înfrângere la limită în primul meci oficial al lui Hagi, într-o partidă lider detaşat de audiență

România a pierdut aseară, 1-2, în deplasare, cu Suedia, în prima etapă din Nations League 2026.

Meciul, primul oficial al lui Gică Hagi din acest al doilea mandat al său pe banca tricolorilor, a fost transmis în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY. Starurile Isak şi Gyokeres au marcat pentru Suedia, în timp ce pentru România a înscris Dennis Man. Toate golurile s-au marcat în prima repriză, într-un meci care s-a impus ca lider detaşat de audiență, la nivelul tututor categoriilor de public.

Astfel, debutul României în Nations League 2026, transmis aseară în direct pe Antena 1, în intervalul 21.45 – 23.40, a condus clasamentul audiențelor, înregistrând la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 şi 54 de ani 9.3 puncte de rating şi 36% cotă de piaţă în timp ce, postul secund, Pro TV, înregistra 6.5 puncte de rating şi 25% cota de piaţă. Şi la nivelul publicului urban, Antena 1 a condus clasamentul audiențelor cu 10.1 puncte de rating şi 32.3% cotă de piață, urmată tot de Pro TV, cu 6.4 puncte de rating şi 20.6% cota de piață. Ierarhia se păstrează şi la nivelul întregii țări, target pe care Antena 1 a înregistrat 9.2 puncte de rating şi 29.9% cota de piață, urmată tot de Pro TV, cu 5.4 puncte de rating şi 17.4% cota de piață. În minutul de maximă audiență, de la ora ora 22:28, peste 1.8 milioane de telespectatori urmăreau „tricolorii” lui Gică Hagi. De altfel, Antena 1 a condus clasamentul audiențelor şi la nivelul întregului interval de Prime Time (19.00 – 24.00) cu 6.1 puncte de rating şi 25.9% cota de piață, la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 şi 54 de ani.

România a promovat la finalul ediţiei precedente de Nations League şi joacă în Liga B, Grupa 4, alături de Suedia, Bosnia şi Polonia. Suedia şi Bosnia au evoluat vara aceasta la Cupa Mondială din Statele Unite, Canada şi Mexic care a fost transmis în Universul Antena.

Iată programul complet al meciurilor următoare:

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Luni, 28 septembrie, ora 21:45: ROMÂNIA – Bosnia-Herțegovina

Vineri, 2 octombrie, ora 21:45: Polonia – ROMÂNIA

Luni, 5 octombrie, ora 21:45: ROMÂNIA – Suedia

Sâmbătă, 14 noiembrie, ora 21:45: ROMÂNIA – Polonia

Marți, 17 noiembrie, ora 21:45: Bosnia-Herțegovina – ROMÂNIA

Până în 2028, toate meciurile naționalei României se văd exclusiv la Antena 1 şi în AntenaPLAY.