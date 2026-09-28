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O mașină a luat foc în fața Gării de Nord din București. Imaginile surprinse de trecători au ajuns pe internet

Un autoturism a fost cuprins de flăcări în zona Gării de Nord din București. Incendiul violent a fost filmat de oamenii aflați în zonă, iar imaginile au ajuns rapid pe rețelele de socializare.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 28 Septembrie 2026, 08:25 | Actualizat Luni, 28 Septembrie 2026, 08:48
O mașină a luat foc în fața Gării de Nord din București. Imaginile surprinse de trecători au ajuns pe internet | Captură Facebook
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Din informațiile apărute până acum, nu au fost raportate victime, iar cauza incendiului urmează să fie stabilită.

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O mașină a luat foc în fața Gării de Nord din București. Momentul a fost surprins de trecători

Incidentul s-a produs în zona Gării de Nord din București, iar autoturismul a fost cuprins de un incendiu puternic, potrivit realitatea.net.

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Momentul a fost surprins de martori, iar imaginile cu mașina în flăcări au fost distribuite pe rețelele de socializare.

Potrivit martorilor, care au relatat evenimentul pe reddit, autoturismul ar fi luat foc brusc, iar momentul este surprins în clipuri video și fotografii care au fost distribuite pe rețelele de socializare. În foarte scurt timp, focul a devenit violent și, în timpul incendiului, s-ar fi auzit și o explozie, care i-a făcut pe martori să se retragă speriați, potrivit realitatea.net.

Din informațiile publicate până acum, nu au fost raportate victime. Cauza exactă nu este confirmată oficial la acest moment, mai transmite sursa citată.

Incidentul a generat un val de comentarii în mediul online. În acest moment, nu se știe cu exactitate dacă a fost vorba despre o mașină electrică sau despre un alt tip de autoturism. În timp ce realitatea.net precizează că ar fi vorba despre o mașină electrică, Xpress.news.ro relatează că autoturismul ar fi fost un Dacia Logan folosit ca taxi și că incendiul ar fi pornit din zona instalației GPL.

De asemenea, o altă publicație relatează că autoturismul funcționa ca taxi și menționează o posibilă problemă la instalația GPL, însă informația este atribuită martorilor și nu reprezintă încă o concluzie oficială privind cauza incendiului.

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