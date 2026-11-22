Târgul „Poveste de Crăciun” de la Opera Comică pentru Copii din București și-a deschis porțile pe 20 noiembrie 2026. Vizitatorii se pot bucura de numeroase atracții, de la carusel și trenuleț până la patinoar, sanie virtuală și întâlniri cu Moș Crăciun.

S-a deschis târgul de Crăciun de la Opera Comică din București | operacomica.ro

Intrarea în târg este gratuită, însă fiecare activitate are un tarif separat. Iată cât trebuie să plătească părinții.

Cât costă atracțiile de la târgul de Crăciun de la Opera Comică

Târgul funcționează pe baza unui sistem de tichete. Un tichet costă 3 lei, iar pentru utilizarea acestora este necesar un card OCC, care costă tot 3 lei și se achiziționează o singură dată. Conform tarifelor afișate la intrarea în zona atracțiilor, prețurile sunt următoarele:

• Roata Magică: 12 lei

• Caruselul OCC: 12 lei

• Trenulețul OCC: 12 lei

• Bebe Christmas Market: 30 de lei pentru 30 de minute

• Avionul OCC: 15 lei

• Întâlnire cu Moș Crăciun: 15 lei

• Întâlnire cu Moș Crăciun și fotografie printată: 27 de lei

• Sania VR: 21 de lei

• Patinoarul OCC – intrare: 18 lei

• Închiriere patine: 18 lei

• Închiriere suport pentru patinaj („focă”): 18 lei

• Derdeluș: 3 lei

• Muzeul Unicornilor: 30 de lei pentru maximum patru persoane

• Grota lui Grinch: 21 de lei de persoană

• Tiroliana mică: 15 lei

• Traseul mic de aventură: 24 de lei

• Traseul mare de aventură: 33 de lei

• Escaladă: 21 de lei

• Camera Oglinzilor: 9 lei pentru 10 minute

• Labirintul senzorial: 9 lei pentru 10 minute

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Cât plătește o familie pentru o zi de distracție

De exemplu, pentru un copil care dorește să se dea în carusel, să se plimbe cu trenulețul și să se întâlnească cu Moș Crăciun, părinții vor achita 39 de lei, la care se adaugă 3 lei pentru cardul OCC, dacă nu dețin deja unul.

O sesiune la patinoar costă 18 lei, însă dacă este necesară și închirierea patinelor, suma ajunge la 36 de lei.

Cât costă atelierele de Crăciun

Pe lângă atracțiile clasice, copiii pot participa și la numeroase ateliere de creație.

Potrivit tarifelor afișate, decorarea unui biscuit-inimioară costă 9 lei, realizarea unui brăduț mic costă 15 lei, iar pentru unul mare se plătesc 18 lei. Confecționarea unei coronițe din brad natural pornește de la 21 de lei, pictura pe pânză costă 39 de lei, iar realizarea unui glob din lână costă 45 de lei.

Prețurile atelierelor diferă în funcție de activitatea aleasă și de materialele folosite.

Programul târgului de Crăciun de la Opera Comică

Târgul „Poveste de Crăciun” se desfășoară în perioada 20 noiembrie – 22 decembrie 2026, în Grădina Operei Comice pentru Copii, pe Calea Giulești nr. 16, București.

Programul de vizitare este:

Vineri: 16:00 – 21:00

Sâmbătă și duminică: 10:00 – 21:00

Târgul va fi deschis suplimentar pe 30 noiembrie, 1 decembrie, 21 și 22 decembrie, între orele 10:00 și 21:00. Accesul în târg este gratuit. Vizitatorii plătesc separat doar pentru atracțiile și activitățile la care aleg să participe.

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