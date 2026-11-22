Prințul Marco a făcut noi declarații despre experiența trăită alături de Gabriella Barbu, ispita de care s-a apropiat în Thailanda. După momentele intime petrecute împreună, concurentul de la Insula Iubirii a dezvăluit că au existat două situații care l-au deranjat în comportamentul brunetei. Acesta a explicat ce l-a nemulțumit și a vorbit deschis despre regretul pe care îl are în urma celor întâmplate.

Prințul Marco și Bianca Ghiurcă au venit împreună în sezonul 10 al emisiunii Insula Iubirii, după o relație de zece ani, dintre care trei ani de căsnicie. Experiența din Thailanda le-a pus însă relația la încercare, mai ales după ce concurentul s-a apropiat de Gabriella și a depășit de mai multe ori limitele relației sale.

Deși imaginile cu soțul ei au fost dificile, Bianca Ghiurcă a mărturisit că este dispusă să îl ierte, explicând că a înțeles motivele care l-au determinat să facă anumite alegeri. Între timp, interacțiunea dintre ea și Gabriella a ajuns și în centrul unei confruntări la bonfire.

Prințul Marco, deranjat de două lucruri în comportamentul Gabriellei

După întâlnirea dintre Bianca Ghiurcă și Gabriella Barbu, concurentul a decis să își exprime public nemulțumirile.

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Acesta a vorbit despre două aspecte pe care le consideră importante și a anunțat că primul dintre ele va fi lămurit la ultima ceremonie a focului.

Prințul Marco a contestat afirmația potrivit căreia i-ar fi spus ispitei că o iubește, dar și ideea că ar fi încercat să ascundă ceea ce s-a întâmplat între ei.

Concurentul a vorbit și despre reacția Biancăi Ghiurcă după confruntarea cu Gabriella. Acesta a recunoscut că, dacă ar fi văzut imaginile și ar fi aflat toate detaliile înainte, nu ar mai fi ales să o cheme pe ispită în camera sa.

Mai mult, concurentul a mărturisit că regretă faptul că a repetat gestul și consideră că Bianca Ghiurcă nu merita să treacă printr-o asemenea experiență.

Cum a reacționat Bianca Ghiurcă în fața Gabriellei Barbu

Confruntarea dintre Bianca Ghiurcă și Gabriella Barbu a fost una în care cele două au avut ocazia să își spună direct ceea ce aveau pe suflet. Deși discuția nu a degenerat într-un conflict cu țipete și reproșuri, replicile acide nu au lipsit.

Soția lui Marco a explicat de ce a ales să o numească pe Gabriella „amantă”, având în vedere statutul său și relația pe care o are cu concurentul.

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