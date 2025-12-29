Mireasa: Confesiuni, sezonul 8. Singurul regret pe care îl are Ionuț în casă. Ce a dezvăluit despre Loredana, de mână cu Simona

Ionuț a dezvăluit la Mireasa: Confesiuni că singurul regret pe care îl are din emisiune are legătură cu Loredana. Băiatul a spus sincer ce crede despre fata cu care a fost într-o interacțiune, dar și pe cine crede el că a plăcut ea cu adevărat, de fapt.

Mireasa: Confesiuni este un produs exclusiv AntenaPLAY. Emisiunea a ajuns la sezonul 8, prezentat de Andreea Frățilă. În episodul 6 au fost prezenți Ionuț și Simona, cuplu care s-a format pe ultima sută de metri, iar cei doi au ales să nu se logodească în emisiune pentru a avea timp să se cunoască mai bine în afara casei Mireasa. Vezi AICI episodul integral.

Parcursul lui Ionuț în emisiune a fost presărat cu câteva interacțiuni, însă cea mai dezbătută, a fost, clar, situația dintre el și Loredana. Băiatul a vorbit despre sentimentele lui în legătură cu ea și la Mireasa: Confesiuni și a făcut declarații surprinzătoare.

Singurul regret pe care îl are Ionuț în legătură cu Loredana. Pe cine crede el că a plăcut fata, de fapt: „A fost atrasă până la final”

Ionuț a spus că singurul lui regret în emisiune a fost că a stat prea mult în interacțiunea cu Loredana. Deși știa că ea nu îl place cu adevărat, nu a reușit să pună punct pe cât de repede și-ar fi dorit. El spune că abia acum, după ce a intrat în relație cu Simona, și-a amintit cum se comportă, de fapt, o femeie îndrăgostită.

„Pot să zic că e singurul lucru de care îmi pare rău din casa Mireasa, nu a fost interacțiunea cu Loredana, dar faptul că trebuia să fiu și eu mai atent. Într-un fel sau altul, de multe ori, doamna Paula a spus să nu ne lăsăm furați de context, dar cred că în perioada aceea m-am lăsat și cred că trebuia să deschid un pic mai bine ochii. Nu trebuie să stau char atâta timp în aceea interacțiune, că era evident că nu era atracție concretă. Din partea ei. Probabil a fost și problema asta. Am ajuns să mă satur și să mi se ia și din lipsa persoanei celilalte. La început, pot să zic că a fost un interes mai mărișor, care s-a stins cu timpul, din această chestie de du-te - vino, adică nici să mă lași să mă duc, dar nici să stau. Și prin această chestie s-a stins și pot să zic că după, acum analizând chestii la rece, și stând lângă Simona și văzând într-adevăr, ceea ce eu știam în sinea mea, cum arată o femeie interesată de cineva, acolo am realizat că poate mi-am pierdut prea mult timp. Puteam să încerc și să văd, nu e interesata, gata. Nu trebuia să stau atâta timp să încerc. Și dacă ar fi fost ceva pe moment, pe viitor s-ar fi destrămat”, a spus Ionuț, de mână cu Simona.

Concurentul sezonul 12 Mireasa crede, însă, că fata a plăcut doi băieți pe parcursul emisiunii. Pe Cosmin, pentru care ea și-a declarat interesul, dar și pe Sorin.

„L-a plăcut pe Cosmin și s-a văzut o mare diferență când i-a plăcut de el și când a fost în interacțiune cu mine. Și pe Sorin l-a plăcut, dar pot să zic că a fost o plăcere mai ascunsă. Eu cred că ea, de fapt, l-a plăcut pe tot parcursul”, a declarat iubitul Simonei.

„Adică ultumul episod Loredana - Sorin și supărarea Dianei au avut un rost?”, a intervenit moderatoarea Andreea Frățilă.

„Da, a avut un rost. E neplăcut pentru orice femeie care e într-o relație cu cineva. Și eu m-aș fi supărat să văd ceva de genul. Nu a mai sperat (n.r. la ceva cu Sorin). Ea a fost atrasă până la final, dar din respect pentru Diana, din bun simț, nu a mai încercat să facă pași spre el”, a adăugat Ionuț.

