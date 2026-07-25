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„Frigiderul pentru oameni” a fost dezvăluit. Ce preț fantastic are cutia care te poate răcori imediat

În contextul valurilor de căldură care devin din ce în ce mai frecvente, 2 companii din Japonia a dezvăluit „frigiderul pentru oameni”.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Sambata, 25 Iulie 2026, 07:00 | Actualizat Miercuri, 22 Iulie 2026, 16:33
„Frigiderul pentru oameni” a fost introdus deja în Japonia | Shutterstock
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2 companii japoneze au lansat o metodă neobișnuită de a face față temperaturilor extreme, care promite să răcorească instant oamenii.

„Cutia personală de răcire” Do Hiemon arată exact ca unul dintre numeroasele automate de vânzare care se găsesc pe străzile Japoniei, scrie Daily Mail.

În realitate, este primul „frigider pentru oameni”, conceput pentru a răcori utilizatorul aproape instantaneu.

Clienții trebuie doar să intre în cabina din oțel inoxidabil, care măsoară 2.13 metri înălțime și 1.19 metri adâncime, unde sunt întâmpinați de un jet puternic de aer rece.

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„Frigiderul pentru oameni” a fost dezvăluit

Interiorul „frigiderului uman” e menținut la o temperatură de 15 grade Celsius, iar un curent de aer răcit la doar 5 grade e direcționat către cap, gât, umeri și spate.

Compania SDRS, producătorul dispozitivului și specializată în automate de vânzare, susține că utilizatorii se simt considerabil mai răcoriți după doar 5 minute petrecute în interior.

Potrivit companiei, o ședere de aproximativ 10 minute poate chiar ameliora simptomele epuizării cauzate de căldură.

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Totuși, această inovație are un preț ridicat. Fiecare unitate costă aproximativ 1.5 milioane de yeni (aproape 7.000 de dolari).

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Lansarea dispozitivului vine într-un moment în care Japonia se confruntă cu un nou val sever de caniculă. Temperaturile au ajuns până la 38 de grade Celsius și autoritățile au emis avertizări privind riscul de insolație și șoc termic.

Ideea din spatele Do Hiemon e de a oferi utilizatorilor o răcorire rapidă, astfel încât aceștia să își poată relua activitățile în cel mai scurt timp.

Dispozitivul e echipat și cu un cronometru automat, care îl oprește după 20 de minute pentru a preveni răcirea excesivă a corpului.

Do Hiemon promite o „răcire completă a corpului”

Distribuitorul Trusco afirmă că aceasta e prima soluție capabilă să ofere o „răcire completă a corpului”.

Compania susține că tehnologia permite scăderea temperaturii corpului mai rapid decât aparatele de aer condiționat sau ventilatoarele convenționale.

În plus, designul compact face ca Do Hiemon să fie și mai economic. Potrivit Trusco, consumul de energie e atât de redus încât funcționarea costă doar aproximativ 7 cenți pe oră, fiind mai eficientă energetic decât un aparat de aer condiționat obișnuit.

Montată pe roți și alimentată de la o priză electrică standard, cabina poate fi transportată și instalată cu ușurință chiar și în spații deschise.

Inventatorii spun că dispozitivul ar putea fi folosit pe șantiere, în ferme sau în alte locuri unde muncitorii au nevoie de o pauză rapidă de la căldura extremă.

De asemenea, ar putea fi amplasat în centre comerciale, școli, festivaluri, baze sportive sau în orice alt spațiu unde oamenii au nevoie să se răcorească rapid.

De când a fost pus în vânzare în luna aprilie, „frigiderul pentru oameni” s-a bucurat deja de popularitate în Japonia și a fost instalat în mai multe locuri publice.

Pe rețelele sociale, pasionații de tehnologie au lăudat invenția. Un utilizator a descris-o drept „o adaptare genială pentru muncitorii din fabrici”.

„Așa ceva ar trebui să existe peste tot în lume,” a scris un alt utilizator.

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Deocamdată, SDRS și Trusco nu au anunțat dacă dispozitivul va fi comercializat și în afara Japoniei.

Lansarea are loc în contextul în care Japonia se confruntă cu valuri de căldură tot mai severe. Potrivit Consiliului Central pentru Mediu al Japoniei, canicula provoacă, în medie, peste 1.500 de decese anual din cauza insolației.

În 2024, numărul deceselor asociate căldurii a atins un nivel record, cu 2.160 de persoane care și-au pierdut viața în urma șocului termic.

Acest lucru s-a întâmplat în timpul celei mai fierbinți veri înregistrate în Japonia de la începutul măsurătorilor meteorologice, în 1898. Temperaturile medii au fost cu 2.36 grade Celsius peste valorile normale.

Între lunile iunie și august, temperaturile au depășit pragul de 40 de grade în 9 zile diferite, iar orașul Isesaki a stabilit un nou record național, cu o maximă de 41.8 grade Celsius.

În prezent, Japonia se confruntă un nou episod de caniculă, care a provocat deja 6 decese și a trimis aproximativ 4.500 de persoane la spital.

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