Antena Căutare
Home Lifestyle Travel (P) Circuit Groenlanda pentru iubitorii de natură: descoperă peisaje unice și cel mai mare ghețar al lumii

(P) Circuit Groenlanda pentru iubitorii de natură: descoperă peisaje unice și cel mai mare ghețar al lumii

Groenlanda atrage din ce în ce mai mulți oameni dornici să exploreze spații vaste, să se bucure de aventură autentică și să descopere o cultură cu totul diferită de cea europeană.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 13 Ianuarie 2026, 16:12 | Actualizat Marti, 13 Ianuarie 2026, 16:12
Groenlanda atrage din ce în ce mai mulți oameni dornici să exploreze spații vaste, să se bucure de aventură autentică și să descopere o cultură cu totul diferită de cea europeană | freepik.com

Dacă îți plac drumețiile, te pasionează fotografia de natură sau vrei să trăiești experiențe aproape neatinse de turismul de masă, această destinație te va surprinde. Iată toate motivele pentru care merită să alegi un circuit în Groenlanda, dar și informații practice, care să-ți ușureze planificarea.

Groenlanda, destinație pentru iubitorii de natură

Un circuit în Groenlanda îți oferă ocazia de a vedea peisaje care-ți taie răsuflarea și care îți vor rămâne întipărite în memorie pentru totdeauna. Insula găzduiește doar câteva comunități mici, unde natura domină, iar liniștea înlocuiește agitația orașelor. Aici poți admira munți acoperiți de zăpadă, fiorduri cu apă limpede și blocuri uriașe de gheață plutitoare. Cel mai mare ghețar al lumii, Ilulissat, stă mărturie măreției naturii arctice.

Dacă iubești natura autentică, Groenlanda este ideală pentru următoarea ta vacanță, deoarece asigură trasee de hiking peste dealuri sălbatice, dar și zone ideale pentru observarea balenelor. De asemenea, te așteaptă cu satele inuit, unde păstrezi contactul direct cu tradițiile.

Articolul continuă după reclamă

Comunitățile inuit mențin o relație specială cu mediul. Pescuitul la copcă, preparatele realizate din pește crud sau afumat, serbările organizate la sosirea soarelui sau observarea aurorei sunt activități trăite autentic. Localnicii primesc vizitatorii cu deschidere, organizând ateliere unde poți încerca tehnici locale de supraviețuire sau meșteșuguri - dar asta nu este tot!

Spectacolele naturale și geografia specifică

Unul din punctele principale ale oricărui circuit îl reprezintă ghețarul Ilulissat, inclus în patrimoniul UNESCO. Ghizii localp organizează tururi cu barca printre aisberguri, dar și drumeții pe poteci sigure, unde ai ocazia să vezi desprinderea blocurilor de gheață. Aurora boreală colorează cerul în serile senine, iar în timpul verii, fenomenul „soarelui de la miezul nopții” permite activități la orice oră.

Fauna arctică completează peisajul cu balene și foci în apropierea țărmului, păsări polare rare și, cu puțin noroc, reni care traversează zonele sălbatice - doar imaginează-ți!

Cum se desfășoară un circuit în Groenlanda?

Majoritatea tururilor durează între 7 și 10 zile, potrivite în iunie, iulie și august, când temperaturile se apropie de 10°C. Organizatorii propun trasee cu zboruri interne și

transferuri cu bărci, întrucât Groenlanda nu dispune de drumuri care să lege orașele. În cadrul unui circuit în Groenlanda, poți să te bucuri de următoarele experiențe:

· Drumeții până la marginea ghețarilor sau pe dealuri, cu pauze pentru fotografii.

· Safari-uri cu sania trasă de câini (în zonele unde se păstrează această tradiție).

· Plimbări cu barca icebreaker printre aisberguri, cu ghizi experimentați.

· Vizite prin sate inuit, unde afli detalii despre viața locală și poți gusta preparate tradiționale.

Dacă ajungi aici, nu trebuie să ratezi o excursie culturală pe traseul cunoscut ca fiind „Cercul de Aur” al Islandei, care te va purta inclusiv prin Reykjavik. De asemenea, poți vizita și Parcul Național Thingvellir, patrimoniu UNESCO, locul în care a fost fondat parlamentul islandez în 930 și unde este granița dintre plăcile tectonice din Eurasia și America de Nord.

Geysir, o minunată zonă de ape termale, cu numeroase gheizere, jeturi de apă fierbinte ce sunt aruncate periodic din pământ și cu vulcani noroioși bolborosind merită și ea văzută. Cel mai faimos gheizer dintre acestea este Strokkur, cu un jet puternic ce țâșnește la fiecare 10 minute. Vom vizita apoi Gulfoss (Cascada de Aur), una din cele mai frumoase cascade din Islanda, pe care o vom admira din mai multe unghiuri.

Optând pentru un tur ghidat în Groenlanda poți vizita și Fridheimar, o fermă unică în Islanda, unde roșiile sunt cultivate pe tot parcursul anului în sere încălzite cu energie geotermală - un exemplu remarcabil de agricultură sustenabilă în condiții arctice.

Sfaturi utile pentru o experiență reușită în Groenlanda

· Rezervă vacanța cu câteva luni înainte, mai ales pentru circuitul de vară – locurile se ocupă rapid.

· Optează pentru echipament impermeabil și bocanci rezistenți; vremea se schimbă rapid.

· Folosește rucsacuri compacte și bagaj de mână eficient (pentru zborurile interne și transferuri).

· Pregătește-te pentru transferuri cu avionul sau barca – transportul clasic cu autocarul nu există în Groenlanda.

Groenlanda oferă o experiență autentică, ce îmbină natura sălbatică, aventura și întâlnirea cu o cultură aparte. Dacă vrei să te deconectezi de la aglomerație și să admiri peisaje deosebite, acest circuit îți va răspunde așteptărilor. Urmărește calendarul expedițiilor, informează-te din timp și alege traseul care ți se potrivește. Explorează Groenlanda cu respect pentru natură și deschidere către diversitate!

Înapoi la Homepage
AS.ro Văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu a ajuns să aibă acum o avere de un milion de euro. Cum a fost posibil Văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu a ajuns să aibă acum o avere de un milion de euro. Cum a fost posibil
Observatornews.ro Un turist care a vizitat peste 100 de orase din Europa spune de ce nu s-ar mai întoarce niciodată în Bucureşti Un turist care a vizitat peste 100 de orase din Europa spune de ce nu s-ar mai întoarce niciodată în Bucureşti
Antena 3 Cum se trăiește în cel mai geros oraș din lume, unde - 40 de grade este temperatura normală. O femeie arată ce face când iese din casă Cum se trăiește în cel mai geros oraș din lume, unde - 40 de grade este temperatura normală. O femeie arată ce face când iese din casă
SpyNews Fosta ispită de la Insula Iubirii care a vrut să-și pună capăt zilelor! Cristina Scarlevschi a avut o cădere psihică Fosta ispită de la Insula Iubirii care a vrut să-și pună capăt zilelor! Cristina Scarlevschi a avut o cădere psihică

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Theo Zeciu & Cesima îți arată secretele probelor din sezonul 3 Power Couple România. Vezi episodul 1 Power Challenge exclusiv în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Theo Zeciu & Cesima îți arată secretele probelor din sezonul 3 Power Couple România. Vezi episodul 1 Power Challenge exclusiv în AntenaPLAY!
Videoclipul zilei
Din 9 ianuarie, concurenții intră în cea mai grea provocare a vieții lor. Foame, strategii, alianțe și trădări, toate duc spre un singur câștigător: SURVIVOR!
Citește și
(P) Cei care planifică din timp câștigă: DAL Travel deschide rezervările pentru circuitele de toamnă
(P) Cei care planifică din timp câștigă: DAL Travel deschide rezervările pentru circuitele de toamnă
Condimentul care nu ar trebui pus niciodată în ciorbă. Gospodinele spun că i-ar putea strica gustul
Condimentul care nu ar trebui pus niciodată în ciorbă. Gospodinele spun că i-ar putea strica gustul Catine.ro
Ryanair renunță complet la biletele de hârtie. Ce se întâmplă cu cei care nu dispun de telefon sau tabletă
Ryanair renunță complet la biletele de hârtie. Ce se întâmplă cu cei care nu dispun de telefon sau tabletă
Can Yaman a făcut primele declarații după acuzațiile care i s-au adus. Ce a avut de spus actorul turc
Can Yaman a făcut primele declarații după acuzațiile care i s-au adus. Ce a avut de spus actorul turc Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Jack Devine, fost șef al operațiunilor CIA la nivel global: „Sper și mă aștept ca România să rămână o țară sigură”
Jack Devine, fost șef al operațiunilor CIA la nivel global: „Sper și mă aștept ca România să rămână o... Libertatea.ro
Văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu a ajuns să aibă acum o avere de un milion de euro. Cum a fost posibil
Văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu a ajuns să aibă acum o avere de un milion de euro. Cum a fost posibil AntenaSport
Adrian Mutu a împlinit 47 de ani. Ce mesaj emoționant i-a transmis public soția lui, Sandra: „Iubirea asta mare pe care mi-o arăți…” Foto
Adrian Mutu a împlinit 47 de ani. Ce mesaj emoționant i-a transmis public soția lui, Sandra: „Iubirea asta mare... Elle
Se închid școlile din România din cauza frigului. Județele unde elevii învață online
Se închid școlile din România din cauza frigului. Județele unde elevii învață online Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Budincă de brânză cu lămâie, stafide și miez cremos de jeleu de lămâie
Budincă de brânză cu lămâie, stafide și miez cremos de jeleu de lămâie HelloTaste.ro
Cum se trăiește în cel mai geros oraș din lume, unde - 40 de grade este temperatura normală. O femeie arată ce face când iese din casă
Cum se trăiește în cel mai geros oraș din lume, unde - 40 de grade este temperatura normală. O femeie arată ce... Antena3.ro
Riscul la care te expui dacă ai prea multe aplicații pe telefon. Mulți utilizatori nu știu riscul real 
Riscul la care te expui dacă ai prea multe aplicații pe telefon. Mulți utilizatori nu știu riscul real  useit
Mădălina Ghenea a dezvăluit cum stă cu dragostea: „E posibil să…“ – GALERIE FOTO
Mădălina Ghenea a dezvăluit cum stă cu dragostea: „E posibil să…“ – GALERIE FOTO BZI
Guvernul va împrumuta 1 miliard de euro/lună de la populație. Statul a lansat Tezaur 2026 cu dobânzi sub rata inflației
Guvernul va împrumuta 1 miliard de euro/lună de la populație. Statul a lansat Tezaur 2026 cu dobânzi sub rata... Jurnalul
Fiica Alinei Sorescu a împlinit 12 ani! Mesajul lui Alexandru Ciucu, după ce s-a plâns pe Instagram că nu a fost invitat
Fiica Alinei Sorescu a împlinit 12 ani! Mesajul lui Alexandru Ciucu, după ce s-a plâns pe Instagram că nu a fost... Kudika
Primele imagini cu Dan Petrescu dupa ce s-a spus ca a SLABIT ENORM. Cum arata DE FAPT
Primele imagini cu Dan Petrescu dupa ce s-a spus ca a SLABIT ENORM. Cum arata DE FAPT Redactia.ro
Românii care au investit în aur au dat lovitura. Gramul a ajuns la cea mai mare valoare din istorie
Românii care au investit în aur au dat lovitura. Gramul a ajuns la cea mai mare valoare din istorie Observator
Remedii naturale pentru secreții nazale abundente. Cum poți ameliora acest simptom
Remedii naturale pentru secreții nazale abundente. Cum poți ameliora acest simptom MediCOOL
Koshari, mâncarea egipteană care nu impresionează prin aspect, dar este delicioasă
Koshari, mâncarea egipteană care nu impresionează prin aspect, dar este delicioasă HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Criză de sănătate mintală la adolescenți – cum pot ajuta părinții
Criză de sănătate mintală la adolescenți – cum pot ajuta părinții DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Noile tehnologii care au impresionat la CES 2026. Ce dispozitive au atras atenția tuturor
Noile tehnologii care au impresionat la CES 2026. Ce dispozitive au atras atenția tuturor UseIT
Clătite cu lămâie și mac în compoziție. Cum poți transforma un desert banal într-unul de excepție
Clătite cu lămâie și mac în compoziție. Cum poți transforma un desert banal într-unul de excepție Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x