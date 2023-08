„Sunt ochi care te privesc tot timpul.” Reacția unui cuplu de americani proaspăt ajunși în Sibiu. Replicile lor au ajuns virale

Un cuplu de americani a rămas impresionat de Sibiu. L-a numit „bijuteria ascunsă a Europei”. Orașul i-a încântat și i-a amuzat cu arhitectura lui, iar reacțiile lor au devenit virale în mediul online.

Filmulețul despre Sibiu a fost postat în vara acestui an pe canalul lor de YouTube și are 31,863 vizualizări. Cei doi vloggeri consideră orașul Sibiu unul idilic, printre cele mai frumoase din România și cel mai bine păstrat secret al Europei de Est.

Cuplul de vloggeri din Dallas, Texas, s-a hotărât în 2019 să facă un tur al lumii. Cei doi au trăit experiențe de neuitat pe care le-au înregistrat pe canalul lor de YouTube, Keep Going Places.

Tensiunile ating cote maxime în episodul nou The Road: The Tragedy of One ▶ Vezi în AntenaPLAY