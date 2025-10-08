Antena Căutare
Home MediCOOL Știri Anamaria Ionescu află la MediCOOL la ce este alergică, de la 18:00. Rezultatul analizelor va fi dezvăluit de medici

Anamaria Ionescu află la MediCOOL la ce este alergică, de la 18:00. Rezultatul analizelor va fi dezvăluit de medici

Telespectatorii pot să ajungă mai ușor la un stil de viață sănătos, căci medicina a devenit mult mai prietenoasă la MediCOOL!

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 08 Octombrie 2025, 13:17 | Actualizat Miercuri, 08 Octombrie 2025, 13:23
Galerie
Anamaria Ionescu află la MediCOOL la ce este alergică, de la 18:00. Rezultatul analizelor va fi dezvăluit de medici | antena 1

Sfaturile medicilor sunt oferite pe înțelesul tuturor, în timp ce vedetele sau pacienții vin să își spună povestea pentru a obține ajutor specializat. Anamaria Ionescu este invitata ediției de diseară, care va fi difuzată de la ora 18:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY.

Anamaria Ionescu află la MediCOOL la ce este alergică, de la 18:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Rezultatul analizelor va fi dezvăluit de medici

Anamaria Ionescu va afla, chiar de la medici, rezultatele analizelor și la ce este alergică. Aceasta se luptă cu anumite simptome de câțiva ani, însă a evitat, până acum, testul. Totuși, datorită emisiunii MediCOOL, ea va afla de ce trebuie să se ferească, care este tratamentul potrivit pentru alergii, dar și care sunt semnele prin care organismul ne transmite un semnal de alarmă.

Citește și: Cosmin Natanticu, față în față cu efectele negative ale unui obicei pe care îl au mulți români, azi, la MediCOOL

Articolul continuă după reclamă

Din păcate, fac parte din acea categorie de oameni care cred că se pot trata singuri, acasă. Este posibil să nu fie o alergie. Poate e o răceală! Nici răcelile nu mai sunt ca pe vremuri, adică în prezent te țin mult și bine. (...) Foarte interesant este faptul că, anul trecut, m-a ținut și mai mult această nebunie care seamănă cu o alergie. A început la jumătatea lunii august și abia în octombrie am scăpat de simptome! A venit timpul să aflu, într-un sfârșit, dacă este vorba de o alergie sau nu. Nu știu dacă sunt alergică, dar știu sigur că sunt ipohondră! Cred că acesta este motivul pentru care am amânat acest test.”, îi va spune Anamaria Ionescu gazdei emisiunii, dr. Mihail Pautov.

Mai mult, telespectatorii vor afla totul despre spirometrie, investigația utilizată în evaluarea funcției pulmonare, iar testul MediCOOL va oferi răspunsurile care ne pot proteja sănătatea. Chef Samuel le Torriellec și Carmen Brumă se vor afla în platoul de televiziune pentru a propune rețete sănătoase de ciocolată.

Când vine vorba de acest aliment, deși există numeroase sortimente, câteva au proprietăți mult mai bune pentru consumatori, astfel că și acest subiect este de interes, mai ales pentru cei care adoră dulciurile. În același timp, moașa Vania va oferi câteva remedii naturiste pentru privitorii care adoră măștile de înfrumusețare făcute acasă.

Citește și: Aris Eram, între răsfăț culinar și slăbit sănătos. Ce îi vor spune specialiștii de la MediCOOL, de la ora 18:00, pe Antena 1

Dr. Mihail Pautov, chef Samuel le Torriellec, dr. Ștefan Busnatu, dr. Victor Chiper, moașa Vania Limban, dr. Monica Păun, dr. Alina Scorțea, Carmen Brumă, Florin Cujbă și dr. Bogdan Pană răspund la toate curiozitățile telespectatorilor, noul sezon oferind un format extins.

Emisiunea MediCOOL poate fi urmărită de la 18:00 la 19:00, de luni până vineri, pe Antena 1 și AntenaPLAY.

Cosmin Natanticu, față în față cu efectele negative ale unui obicei pe care îl au mulți români, azi, la MediCOOL...
Înapoi la Homepage
AS.ro Florin Prunea a dezvăluit ce i-au putut face propriii angajaţi unui celebru milionar român ajuns falit! Florin Prunea a dezvăluit ce i-au putut face propriii angajaţi unui celebru milionar român ajuns falit!
Observatornews.ro Mama din Dâmboviţa, care a dat foc la casă şi şi-a omorât fiul, s-ar fi sinucis din cauza depresiei Mama din Dâmboviţa, care a dat foc la casă şi şi-a omorât fiul, s-ar fi sinucis din cauza depresiei
Cum arată după 20 de ani „cea mai frumoasă fetiță din lume”. A apărut acum la un eveniment și a întors toate privirile Cum arată după 20 de ani „cea mai frumoasă fetiță din lume”. A apărut acum la un eveniment și a întors toate privirile

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


Raluca Bădulescu și Maurice Munteanu comentează fiecare întâmplare din noul sezon Asia Express. Vezi Express Talk: Aventura Asia exclusiv în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Raluca Bădulescu și Maurice Munteanu comentează fiecare întâmplare din noul sezon Asia Express. Vezi Express Talk: Aventura Asia exclusiv în AntenaPLAY!
Videoclipul zilei
Să fie spectacol, să fie The Ticket! Urmărește-i pe Bendeac, Micutzu, Maurice, Delia și Anca sâmăbătă, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
Cosmin Natanticu, față în față cu efectele negative ale unui obicei pe care îl au mulți români, azi, la MediCOOL
Cosmin Natanticu, față în față cu efectele negative ale unui obicei pe care îl au mulți români, azi, la MediCOOL
Momentul stânjenitor în care Ben Affleck o roagă pe Jennifer Lopez să pozeze împreună. Ce i-a răspuns fosta soție
Momentul stânjenitor în care Ben Affleck o roagă pe Jennifer Lopez să pozeze împreună. Ce i-a răspuns fosta... Catine.ro
Aris Eram, între răsfăț culinar și slăbit sănătos. Ce îi vor spune specialiștii de la MediCOOL, de la ora 18:00, pe Antena 1
Aris Eram, între răsfăț culinar și slăbit sănătos. Ce îi vor spune specialiștii de la MediCOOL, de la ora...
Hazal Subaşı a dezvăluit secretul unei relații fericite. Actrița formează un cuplu cu Oğuzhan Koç, fostul soț al faimoasei Demet Ozdemir
Hazal Subaşı a dezvăluit secretul unei relații fericite. Actrița formează un cuplu cu Oğuzhan Koç, fostul... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Șase giganți auto din China se vor lansa în curând în România. Care sunt mărcile care au luat în colimator țara noastră
Șase giganți auto din China se vor lansa în curând în România. Care sunt mărcile care au luat în colimator... Libertatea.ro
Pericol de inundații în București. Șefa ANM confirmă: „Sigur că ne putem aștepta”. Sistemul de canalizare nu mai face față vremii
Pericol de inundații în București. Șefa ANM confirmă: „Sigur că ne putem aștepta”. Sistemul... Ziare.com
Milionarul român cu trei pensii a spus ce salarii le oferă angajaților: „Dacă nu aveam imigranți, închideam afacerile”
Milionarul român cu trei pensii a spus ce salarii le oferă angajaților: „Dacă nu aveam imigranți, închideam... AntenaSport
Ce veste neașteptată pentru vedeta noastră! S-a logodit după doi ani de relație, iar cererea în căsătorie a avut loc într-un safari în Tanzania. Video
Ce veste neașteptată pentru vedeta noastră! S-a logodit după doi ani de relație, iar cererea în căsătorie a... Elle
Cine este și cu ce se ocupă Andreea, soția lui Dorian Popa. Vloggerul este mândru de ea
Cine este și cu ce se ocupă Andreea, soția lui Dorian Popa. Vloggerul este mândru de ea Spynews.ro
Unde va fi înmormântat Irinel Columbeanu? Fostul om de afaceri și-a exprimat clar dorința!
Unde va fi înmormântat Irinel Columbeanu? Fostul om de afaceri și-a exprimat clar dorința! BZI
Ce ar alege Irina Columbeanu între bani și iubire: „Sunt la fel de norocoasă precum mama mea!”
Ce ar alege Irina Columbeanu între bani și iubire: „Sunt la fel de norocoasă precum mama mea!” BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Tartă rustică cu pere și nuci caramelizate. O poveste parfumată de toamnă
Tartă rustică cu pere și nuci caramelizate. O poveste parfumată de toamnă HelloTaste.ro
Cum arată după 20 de ani „cea mai frumoasă fetiță din lume”. A apărut acum la un eveniment și a întors toate privirile
Cum arată după 20 de ani „cea mai frumoasă fetiță din lume”. A apărut acum la un eveniment și a întors... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din octombrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din octombrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile useit
Horoscopul zilei de 9 octombrie 2025. Vărsătorii se îndrăgostesc. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 9 octombrie 2025. Vărsătorii se îndrăgostesc. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Faceți concedieri? Vă schimbați afacerea? Patronii, întrebați cum rezistă „Pachetelor”. România este în topul UE al falimentelor
Faceți concedieri? Vă schimbați afacerea? Patronii, întrebați cum rezistă „Pachetelor”. România este în... Jurnalul
Diana Dumitrescu, de nerecunoscut după ce s-a pocăit. Cum arată acum actrița
Diana Dumitrescu, de nerecunoscut după ce s-a pocăit. Cum arată acum actrița Kudika
Cum faci o reclamație la ANRE dacă furnizorul de energie te-a taxat incorect și vrei să-ți recuperezi banii
Cum faci o reclamație la ANRE dacă furnizorul de energie te-a taxat incorect și vrei să-ți recuperezi banii Playtech
Alertă în Europa! Polonia ridică avioane de luptă! Aeroportul din Vilnius s-a închis
Alertă în Europa! Polonia ridică avioane de luptă! Aeroportul din Vilnius s-a închis Redactia.ro
Satul cu 8 locuitori, bijuteria ascunsă din Harghita, caută noi rezidenţi. Oamenii vin aici pentru linişte
Satul cu 8 locuitori, bijuteria ascunsă din Harghita, caută noi rezidenţi. Oamenii vin aici pentru linişte Observator
Tipuri de brânză pe care le poți consuma dacă ai colesterol ridicat. Ce modificări pot produce când le incluzi în dietă
Tipuri de brânză pe care le poți consuma dacă ai colesterol ridicat. Ce modificări pot produce când le incluzi... MediCOOL
Cum prepari acasă lapte bătut. Rețeta simplă și rapidă
Cum prepari acasă lapte bătut. Rețeta simplă și rapidă HelloTaste
FOTO. Ce a pățit „cea mai frumoasă femeie din lume”
FOTO. Ce a pățit „cea mai frumoasă femeie din lume” ProSport
Operațiune impresionantă de SALVARE a unei bătrâne, din calea viiturii, în Siliștea, județul Constanța. Localitatea e izolată din cauza inundațiilor
Operațiune impresionantă de SALVARE a unei bătrâne, din calea viiturii, în Siliștea, județul Constanța.... Gandul
Cauza oficială a morții lui Felix Baumgartner, publicată la 3 luni de la tragedie. Ce s-a întâmplat în aer cu el, potrivit raportului FINAL al procurorilor care i-au investigat cazul
Cauza oficială a morții lui Felix Baumgartner, publicată la 3 luni de la tragedie. Ce s-a întâmplat în aer cu... CanCan
Primele mișcări ale bebelușului la a doua sarcină. Când le poți simți și ce spun specialiștii
Primele mișcări ale bebelușului la a doua sarcină. Când le poți simți și ce spun specialiștii DeParinti
Sean „Diddy” Combs a fost condamnat la peste 4 ani de închisoare. Artistul i-a cerut judecătorului o a doua șansă: „Mi-am învățat lecția”
Sean „Diddy” Combs a fost condamnat la peste 4 ani de închisoare. Artistul i-a cerut judecătorului o a doua... ZUTV
OpenAI lansează Sora 2 alături de o aplicație specială. Ce probleme a creat deja modelul AI 
OpenAI lansează Sora 2 alături de o aplicație specială. Ce probleme a creat deja modelul AI  UseIT
Pandișpan cu gutui și mac. Desert pufos cu note fine de toamnă
Pandișpan cu gutui și mac. Desert pufos cu note fine de toamnă Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x