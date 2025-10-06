Antena Căutare
Cosmin Natanticu, față în față cu efectele negative ale unui obicei pe care îl au mulți români, azi, la MediCOOL

Cosmin Natanticu face dezvăluiri inedite la MediCOOL, luni, 6 octombrie 2025, de la ora 18:00, la Antena 1.

Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 06 Octombrie 2025, 13:50
Descoperă ce confesiuni a făcut Cosmin Natanticu la MediCOOL azi, de la ora 18:00, la Antena 1 și în AntenaPLAY

MediCOOL continuă cu dezvăluirile inedite care au legătură cu sănătatea noastră și obiceiurile nocive care ne pot provoca numeroase probleme! Prevenția începe de acasă, iar un stil de viață fără disconfort ne poate aduce beneficii reale pe termen lung. Cosmin Natanticu este invitatul ediției de diseară, care poate fi urmărită de la ora 18:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Acesta va afla ce efecte devastatoare poate avea asupra organismului un obicei pe care îl au mulți români, anume fumatul.

Cosmin Natanticu, față în față cu efectele negative ale unui obicei pe care îl au mulți români, azi, de la ora 18:00, la MediCOOL

Numeroase vedete vin să își spună povestea la MediCOOL, iar pacienții împărtășesc detalii despre problemele care le dau bătăi de cap de mulți ani. Cosmin Natanticu se luptă pentru a reuși să renunțe pentru totdeauna la fumat, iar specialiștii o să îi fie alături pentru a-i dezvălui ce se întâmplă cu plămânii în momentul în care un pacient are acest obicei.

„Am fumat 27 de ani. Fumez de la 18 ani. Am mai avut o tentativă de a mă lăsa pe la 22 de ani, când am răcit foarte tare și nu am putut să fumez. După 3 zile, am luat un fum de țigară și am simțit gustul. M-am întrebat dacă eu chiar vreau să bag asta în mine, dar fix o lună m-a ținut, până am ieșit cu prietenii! (...) M-am lăsat de aproape 3 săptămâni, mă lupt încă. Mi s-a mai spus prin ce etape aș putea să trec. Am ajuns la nivelul în care visez că fumez!”, îi va transmite Cosmin Natanticu gazdei emisiunii, dr. Mihail Pautov.

De asemenea, un pacient va veni să vorbească despre cum i-a afectat viața transpirația excesivă, iar medicii o să îi dezvăluie metodele prin care poate scăpa de aceasta, dar și care sunt diferențele dintre deodorant și antiperspirant. Moașa Vania va fi alături de telespectatori pentru a oferi variante naturiste pentru a combate respectiva problemă, iar testul MediCOOL va oferi răspunsuri potrivite pentru ca publicul să ajungă la informații medicale complete, împărtășite printr-un limbaj prietenos.

Dr. Mihail Pautov, chef Samuel le Torriellec, dr. Ștefan Busnatu, dr. Victor Chiper, moașa Vania Limban, dr. Monica Păun, dr. Alina Scorțea, Carmen Brumă, Florin Cujbă și dr. Bogdan Pană răspund la toate întrebările privitorilor, noul sezon oferind un format extins.

colaj foto cu cosmin natanticu si mihail pautov la medicool

Emisiunea MediCOOL poate fi urmărită de la 18:00 la 19:00, de luni până vineri, pe Antena 1 și AntenaPLAY.

