Leonard și Monica Doroftei fac dezvăluiri despre relația lor în ediția MediCOOL de diseară, de la 18:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY

MediCOOL continuă cu o nouă ediție care aduce oamenii mai aproape de un stil de viață sănătos. Specialiștii transformă termenii complicați într-un limbaj prietenos, iar medicina devine o joacă atunci când este explicată pe înțelesul tuturor. Nu lipsesc nici invitații interesanți, iar în ediția de diseară, care va fi difuzată de la ora 18:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY, Leonard și Monica Doroftei nu doar că fac mărturisiri despre relația lor, ci și trec prin numeroase probe interesante.

Leonard și Monica Doroftei trec prin testul MediCOOL și o să fie supuși la diverse probe medicale pentru ca telespectatorii să afle informații prețioase despre cum să se protejeze. De asemenea, cei doi vor oferi detalii despre relația lor de lungă durată, spunându-le privitorilor care este secretul căsniciei pe care o au.

Leonard și Monica Doroftei sunt invitați speciali la MediCOOL

„După ani îți pui anumite întrebări. De ce stai cu această fată? Pentru că o iubești, nu? Atunci înveți să o respecți și să o iubești ca la început. Între noi a fost ca în povești, adică dragoste la prima vedere!”, îi va transmite Leonard Doroftei gazdei emisiunii, dr. Mihail Pautov, în timp ce partenera lui, Monica, va adăuga: “În momentul în care l-am văzut, a fost WOW! Era foarte vesel, îmi transmitea o energie bună. Nu îmi luam ochii de la el. (...) Am fost compatibili. Aveam lucruri în comun, ne plăceau filmele, povesteam. Totuși, eu nu știam absolut nimic despre box! El era deja consacrat.”

Citește și: Monica și Leonard Doroftei, apariție rară la TV. Ce au povestit despre relația lor, după 31 de ani de căsnicie

Articolul continuă după reclamă

Printre probele prin care o să treacă cei doi se numără găsirea metodelor care pot să scadă cel mai ușor pulsul, dar și degustarea de carne de crocodil, cangur și mistreț. Aceștia o să încerce să ghicească fiecare preparat pregătit de chef Samuel le Torriellec. În plus, în ediția de diseară, un pacient vine să își spună povestea – cum a reușit să ajungă la un stil de viață sănătos după ce a atins o greutate de 147 de kilograme și a fost diagnosticat cu obezitate? Vom vedea totul, la MediCOOL!

Dr. Mihail Pautov, chef Samuel le Torriellec, dr. Ștefan Busnatu, dr. Victor Chiper, moașa Vania Limban, dr. Monica Păun, dr. Alina Scorțea, Carmen Brumă, Florin Cujbă și dr. Bogdan Pană răspund la toate curiozitățile telespectatorilor, noul sezon oferind un format extins.

Emisiunea MediCOOL poate fi urmărită de la 18:00 la 19:00, de luni până vineri, pe Antena 1 și AntenaPLAY.