Monica și Leonard Doroftei, apariție rară la TV. Ce au povestit despre relația lor, după 31 de ani de căsnicie

Monica și Leonard Doroftei au încântat telespectatorii cu o apariție rară în emisiunea Marei Bănică. Cei doi au pășit în platou cu zâmbetul pe buze și pregătiți să vorbească despre căsnicia lor de 31 de ani.

Monica și Leonard Doroftei trăiesc o frumoasă poveste de iubire departe de ochii curioșilor și de luminile reflectoarelor. Aceștia sunt discreți când vine vorba despre viața personală, însă nu ezită să vorbească despre cele mai speciale momente pentru ei.

De curând, cei doi au fost prezenți în emisiunea moderată de Mara Bănică, unde au discutat cu drag despre relația lor. Se pare că Monica și Leonard Doroftei sunt împreună de pe vremea de când ea avea doar 16 ani, iar el 20 de ani.

Cum au reușit Leonard și Monica Doroftei să treacă peste provocările din cuplu. Cei doi sunt împreună de peste 31 de ani

Fostul campion mondial la box și soția lui au scos la iveală secretul unei căsnicii fericite. Aceștia au povestit că au trecut peste toate încercările împreună și nu au lăsat ca micile obstacole să le afecteze relația.

„Nu am privit niciodată urât lucrurile, am mers înainte cât am fost împreună și am reușit să trecem peste orice obstacol. Tot ce am făcut în viața asta a fost o cărămidă pusă la zidul ăsta la care am ajuns acum.

Acum câteva zile am împlinit 31 de ani de când ne-am căsătorit, pe 15 mai exact. Pentru noi este o sărbătoare a familiei noastre. Eu nu împlinisem încă 16 ani (n.r. când l-a cunoscut), iar el 20.”, au spus Monica și Leonard Doroftei.

De asemenea, fostul campion mondial la box a evidențiat faptul că antrenamentele îi ocupau cea mai mare parte a timpului, motiv pentru care nu a acordat atenție altor activități ce ar putea să le pună în pericol relația.

„Nu aveam timp să fiu vagabond pentru că eram mereu la antrenamente: dimineața și după-amiază”, a punctat Leonard Doroftei.

Întrebată dacă a fost geloasă vreodată, Monica Doroftei a oferit un răspuns sincer și direct: „Eu am fost dintotdeauna (n.r geloasă), păi dacă la toate galele la care mergeam erau fane. Nu se uita sau cel puțin așa am văzut eu la momentul ăla, dar atunci a fost o chestie că este al meu, proprietatea mea”.

Monica și Leonard Doroftei se mândresc cu o familie minunată

În cei 31 de ani de căsnicie, Monica și Leonard Doroftei au reușit să își întemeieze o familie minunată. Aceștia se mândresc ori de câte ori au ocazia cu cei trei copii ai lor: Adrian, Alexandru și Vanessa.

De curând, fostul campion mondial la box și soția lui au devenit bunici. Aceștia se bucură din plin de experiența pe care o trăiesc alături de nepoțelul lor.

Din imaginile postate în mediul online se poate observa faptul că Monica și Leonard Doroftei radiază de fericire atunci când își strâng în brațe familia.

