Marian Capet vine la MediCOOL, diseară, de la ora 18.00, pentru a vorbi despre dependența de dulciuri

MediCOOL reușește să ofere răspunsuri utile la toate întrebările din domeniul sănătății pentru ca telespectatorii să ajungă la un stil de viață corect, fără disconfort. Termenii medicali sunt explicați pe înțelesul tuturor, în timp ce pacienții care vin în platou oferă adevărate lecții de viață pentru ca privitorii să acționeze mult mai repede atunci când vine vorba despre bunăstarea lor, ținând cont că prevenția începe de acasă.

Marian Capet este invitatul ediției de diseară, care va fi difuzată de la ora 18:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Acesta va discuta despre dependența de dulciuri.

Marian Capet se va afla față în față cu specialiștii din emisiune pentru a afla cât zahăr se află, de fapt, în produsele pe care le consumă. Astfel, hairstylistul și creatorul de conținut va afla cât rău pot face dulciurile atunci când sunt mâncate în exces.

Marian Capet vorbește despre dependența de dulciuri la MediCOOL

„Nu știu să răspund la această întrebare, să spun de ce mănânc dulce! Ideea este că aș putea să trăiesc doar cu dulciuri și să înlocuiesc mâncarea cu ele. (...) Într-o zi m-am trezit, am mâncat prăjituri, după care am trecut la ciocolată, am băut sucuri cu mult zahăr și așa mai departe. Este o dependență la care renunț uneori.

Am perioade în viața mea în care mănânc foarte multe dulciuri, după care zic că trebuie să mă opresc pentru că mă îngraș. Cântarul mă motivează să mă las! Este singurul lucru.”, îi va spune el gazdei emisiunii, dr. Mihail Pautov.

În plus, Marian Capet va participa la Testul MediCOOL, rubrica inedită care oferă răspunsurile corecte care ne pot proteja sănătatea. O pacientă vine în platou pentru a vorbi despre cum a reușit să scape de oboseala cronică, iar un alt mit va fi demontat – ne ajută siesta cu adevărat sau nu? Ediția de diseară va oferi numeroase informații importante, dar și trucuri care ne pot duce mai aproape de o viață armonioasă.

Dr. Mihail Pautov, chef Samuel le Torriellec, dr. Ștefan Busnatu, dr. Victor Chiper, moașa Vania Limban, dr. Monica Păun, dr. Alina Scorțea, Carmen Brumă, Florin Cujbă și dr. Bogdan Pană răspund la toate curiozitățile telespectatorilor, noul sezon oferind un format extins.

Emisiunea MediCOOL poate fi urmărită de la 18:00 la 19:00, de luni până vineri, pe Antena 1 și AntenaPLAY.