Mersul la solar și arderea grăsimilor abdominale, dezbătute de la ora 18:00, la MediCOOL, cu Natalia Mateuț și Radu Siffredi!

MediCOOL explică sănătatea pe înțelesul tuturor, iar gazda emisiunii, dr. Mihai Pautov, le aduce zilnic telespectatorilor subiecte care îi pot duce pe toți către o viață armonioasă și plină de vitalitate.

Publicat: Vineri, 12 Septembrie 2025, 12:04 | Actualizat Vineri, 12 Septembrie 2025, 12:06
Astăzi, de la 18:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY, Natalia Mateuț și Radu Siffredi se vor afla în platoul emisiunii pentru a vorbi deschis despre provocările stilului lor de viață.

Natalia Mateuț, îndrăgita prezentatoare de la Antena Stars, va discuta despre urmările mersului la solar, punctând că a renunțat la acest obicei după o vizită făcută unui specialist. De asemenea, în ton cu acest subiect, dr. Monica Păun va fi alături de privitori pentru a dezvălui și cum ne putem proteja corect de razele nocive ale soarelui.

„Obișnuiam să merg foarte des la solar. Știam că este periculos, dar credeam că pot fenta gravitatea lui prin a merge în continuare. Mă gândeam că sigur nu se va întâmpla nimic! Știm bine că solarul este cancerigen. Obișnuiam să merg de vreo două-trei ori pe săptămână. Au început să apară mici probleme pe pielea mea, de curând. Mi-au apărut foarte multe alunițe de la expunerea la solar. Din păcate, unele dintre ele ar fi putut să fie cancerigene”, îi va spune vedeta gazdei emisiunii.

În același timp, Radu Siffredi va apela la sfaturile experților pentru a scăpa de grăsimea abdominală. „Am venit să mă ajuți cu niște sfaturi! De vreun an și jumătate mă simt confortabil. Îmi merge bine! Mănânc mult, călătoresc, mă plimb și mă distrez. S-a cam pus grăsimea!”, va mărturisi acesta.

Florin Cujbă va prezenta exercițiile care ne pot ajuta să scăpăm de colăcelul de pe burtă, iar chef Samuel le Torriellec le va arăta tuturor o rețetă gustoasă și sănătoasă a unui preparat pe care românii îl preferă – shaorma! Testele MediCOOL nu vor lipsi din ediția de diseară, astfel că fanii emisiunii vor afla răspunsurile pe care este bine să le cunoască pentru un stil de viață sănătos și echilibrat.

Noul sezon aduce un format extins, iar dr. Mihail Pautov, chef Samuel le Torriellec, dr. Ștefan Busnatu, dr. Victor Chiper, moașa Vania Limban, dr. Monica Păun, dr. Alina Scorțea, Carmen Brumă, Florin Cujbă și dr. Bogdan Pană răspund la toate întrebările telespectatorilor.

Emisiunea MediCOOL poate fi urmărită, de luni până vineri, de la 18:00 la 19:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

