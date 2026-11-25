Anne Mary a dezvăluit de ce continuă să stea în preajma lui Claudio, deși acesta nu își dorește o relație cu ea. Ce simte concurenta după noaptea petrecută împreună și ce a mărturisit despre atracția dintre ei?

Ce o face pe Anne - Mary să rămână lângă Claudio, deși el nu vrea o relație cu ea nici după noaptea petrecută împreună | Antena 1

Anne Mary a vorbit despre situația dintre ea și Claudio, după momentele intime petrecute împreună în casa Mireasa. Deși știe că nu vor forma un cuplu și că nici el nu își dorește o relație, concurenta spune că se simte bine în preajma lui.

Ce o face pe Anne - Mary să rămână lângă Claudio, deși el nu vrea o relație cu ea nici după noaptea petrecută împreună

Claudio a spus deja că nu își dorește să formeze un cuplu cu Anne Mary, însă ea continuă să petreacă timp în compania lui.

Anne Mary a recunoscut că a petrecut deja două luni singură în competiție și că știe cât de dificilă poate fi această perioadă. Concurenta a povestit că au existat momente în care s-a simțit copleșită de singurătate și a ajuns să plângă.

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Acum, lucrurile sunt diferite. Chiar dacă nu formează un cuplu cu Claudio, prezența lui o face să se simtă mai bine. Anne Mary a explicat că își dorește să aibă pe cineva alături și că nu vrea să se întoarcă la perioada în care petrecea mult timp singură.

„Am spus că nu putem să fim un cuplu și asta este, eu nu pot să stau aici singură. Am stat două luni singură. Eu știu ce înseamnă să stai singur în bucătărie și să plângi. Vreau să stau cu cineva și cu Claudio mă simt bine (...) Părinții mei nu sunt aici, nu trec prin ce trec eu aici și nu simt ce simt eu”, a mărturisit concurenta.

Anne Mary a lăsat să se înțeleagă că experiența din emisiune este una dificilă și că îi lipsește sprijinul familiei. Părinții ei nu sunt alături de ea în această perioadă și nu pot vedea direct prin ce trece. Din acest motiv, apropierea de Claudio pare să îi ofere un anumit confort.

Anne Mary recunoaște că există atracție între ea și Claudio, dar nu crede într-o relație

Concurenta a vorbit și despre felul în care vede legătura dintre ea și Claudio. Anne Mary spune că amândoi sunt conștienți de atracția care există între ei și că se simt bine atunci când petrec timp împreună. Cu toate acestea, niciunul nu pare să creadă că apropierea lor se poate transforma într-o relație.

Unul dintre motivele care stau la baza acestei situații este distanța. Anne Mary a recunoscut că acesta este un aspect important, dar nu a prezentat-o drept singura problemă dintre ei.

„Cred că am spus amândoi: «Da, avem o atracție unul față de celălalt, ne simțim bine unul în prezența celuilalt, doar că nu credem într-o relație» (...) Poate că este răul care-mi face bine. Și ăsta e adevărul (...) Distanța este unul dintre motive”, a explicat Anne Mary.

Ce urmează între Anne Mary și Claudio

După noaptea petrecută împreună, Anne Mary și Claudio au continuat să vorbească despre apropierea dintre ei. Totuși, declarațiile făcute de cei doi arată că au așteptări diferite sau, cel puțin, că nu sunt pregătiți să înceapă o relație.

Claudio a explicat că nu simte că este momentul potrivit pentru un cuplu și că niciunul dintre ei nu vede un viitor împreună, nici în emisiune, nici după terminarea acesteia.

De cealaltă parte, Anne Mary recunoaște că îi place compania lui și că nu vrea să rămână singură. Rămâne de văzut dacă apropierea dintre cei doi va continua în același fel sau dacă unul dintre ei va decide să pună punct acestei situații înainte de finalul emisiunii Mireasa.

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