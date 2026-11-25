Chefi la cuțite, lider de audiență cu ediția de ieri. Chef Ștefan Popescu i-a dat Monicăi Văduva cuțitul de aur. Diseară, jurații luptă pentru a treia bombă a sezonului.

O nouă ediție Chefi la cuțite care s-a impus ca lider de audiență, ieri seară, la Antena 1! Și încă o luptă încinsă pentru amuletă – de data aceasta, învingătorul a fost Chef Alexandru Sautner, care și-a adjudecat o amuletă importantă în urma degustării făcute de cuplul de artiști Luis Gabriel și Haziran.

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Emoțiile uriașe s-au simțit din plin și în ringul audițiilor, unde Chef Ștefan Popescu i-a dat cuțitul de aur Monicăi Văduva. Diseară, de la 20:30, competiția se încinge din nou în bucătăria Chefi la cuțite – pentru că Irina Fodor pune la bătaie a treia bombă cu mai multe amulete a sezonului 18!

Difuzată ieri seară de Antena 1 în intervalul 20:28 – 24:03, ediția Chefi la cuțite de ieri a fost lider de audiență la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 și 54 de ani, obținând o audiență medie de 5.6 puncte de rating și 24.3% cotă de piață, în vreme ce postul de pe locul al doilea, ProTV, care a difuzat în acest interval emisiunea MasterChef și Știrile ProTV, a înregistrat 4.8 puncte de rating și 20.7% cotă de piață. Pe tronsonul publicului urban, Chefi la cuțite a ocupat de asemenea primul loc, înregistrând 5.8 puncte de rating și 19.2% cotă de piață, în timp ce postul de pe locul 2, Pro TV, a obținut 4.5 puncte de rating și 15.0% cotă de piață. La nivel național, Chefi la cuțite a ocupat prima poziție, cu o audiență de 5.6 rating și 18.4% cotă de piață, în timp ce ocupantul locului secund, ProTV, a înregistrat 5.0 puncte de rating și 16.3% cotă de piață. În minutul de aur 21:02, peste 1,3 milioane de telespectatori au urmărit ediția de ieri Chefi la cuțite.

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Chef Ștefan Popescu i-a dat Monicăi Văduva cuțitul de aur

Victorie savurată din plin de Chef Alexandru Sautner, ieri seară, la lupta pentru amuletă, după degustarea făcută de Luis Gabriel și Haziran. Juratul a adăugat astfel în arsenalul său o amuletă importantă – în vreme ce tigaia de argint i-a revenit lui Chef Orlando Zaharia, cele 3 puncte i-au fost acordate lui Chef Richard Abou Zaki, iar mult temuta tigaie neagră de 2 puncte a ajuns la Chef Ștefan Popescu.

Dacă în arena amuletelor n-a fost seara lui Chef Ștefan – în schimb, la audiții, juratul a declarat, ferm convins: ”Mi-am găsit cuțitul de aur!”. Concurenta care l-a convins este Monica Văduva, bucătar Chef în vârstă de 27 de ani din București, care a lucrat împreună cu apreciatul Chef Patricio Massimino și care conduce acum cu mână de fier o echipă de bărbați în bucătărie.

Tot aseară, s-a stabilit un record mondial la Chefi la cuțite! David Rush, omul cu cele mai multe recorduri mondiale atestate de Guinness World Records, a fost prezent în platoul show-ului culinar, impresionându-i pe jurați cu palmaresul său... dar și cu prestația desfășurată chiar în fața lor. David a stabilit un nou record mondial la Chefi la cuțite, executând, în doar un minut, 61 de jonglerii cu mingile, sub privirile uimite ale Chefilor.

Diseară, jurații își dau din nou întâlnire în bucătăria Chefi la cuțite, pentru o nouă sesiune de gătit sub presiune – pentru că Irina Fodor lansează în competiție a treia bombă cu mai multe amulete. Se anunță, așadar, confruntări extrem de grele între echipe. Invitații serii la degustare sunt Elwira și Mihai Petre, pentru el prezența la Chefi la cuțite în calitate de degustător fiind o experiență în premieră. Poveștile captivante nu lipsesc din platoul audițiilor: diseară vine să gătească pentru jurați Matei Lucescu, din familia marilor antrenori ai fotbalului românesc și mondial – nimeni altul decât fiul lui Răzvan Lucescu și nepotul lui Mircea Lucescu. Întregul moment, dar și celelalte întâlniri ale juraților și tensionata luptă culinară pentru bombă urmează în această seară, în ediția Chefi la cuțite difuzată de Antena 1 și AntenaPLAY de la 20:30.

Sursa: Fifty5Blue

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Date prelucrate de către departamentul Research Antena Group

Analiza este făcută pe target-urile 21-54 Urban, Urban, și Național

Perioada 24 noiembrie 2026