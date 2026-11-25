O simulare 3D arată ce se întâmplă când un pasager strănută în avion fără să-și acopere gura și câți oameni pot fi expuși particulelor respiratorii.

Ce se întâmplă când cineva strănută într-un avion fără să-și acopere gura. Simularea 3D arată câți pasageri pot fi expuși | Shutterstock

Te-ai întrebat vreodată ce se întâmplă atunci când un pasager strănută într-un avion fără să-și acopere gura? O simulare 3D arată cât de departe pot ajunge particulele eliminate în timpul unui strănut și câți oameni pot fi expuși într-o astfel de situație. În sezonul virozelor, un gest aparent banal poate avea consecințe asupra sănătății celor din jur.

Ce se întâmplă când cineva strănută într-un avion fără să-și acopere gura

Simularea realizată de specialiștii de la Aerojax – CFD ilustrează două scenarii diferite, într-o cabină de avion.

În ambele situații, pasagerul se află pe locul de la marginea culoarului. Diferența este dată de comportamentul acestuia în momentul în care strănută.

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Cât de departe pot ajunge particulele unui strănut

În prima parte a simulării, pasagerul strănută fără să-și acopere gura. Imaginile arată cum particulele eliminate se răspândesc în cabină și pot ajunge până la pasagerii aflați la trei rânduri în față. Astfel, un singur strănut poate expune mai multe persoane, chiar dacă acestea nu se află imediat lângă cel care strănută.

În cea de-a doua situație, același pasager își acoperă gura în momentul strănutului. Rezultatul este diferit: răspândirea particulelor este limitată, iar acestea ajung cel mult până la persoana aflată în fața sa, potrivit reprezentării din simulare.

Comparația evidențiază diferența dintre cele două comportamente și arată cât de mult contează respectarea regulilor elementare de igienă, mai ales într-un spațiu închis, în care oamenii stau aproape unii de ceilalți.

De ce este important să ne acoperim gura când strănutăm?

În timpul unui strănut, organismul elimină particule respiratorii care pot transporta virusuri și alte microorganisme, în cazul în care persoana este infectată. Acestea se pot răspândi în aer sau pot ajunge pe suprafețele din apropiere.

Într-un avion, unde pasagerii împart același spațiu pentru mai multe ore, gesturile de prevenție sunt importante. Specialiștii recomandă acoperirea gurii și a nasului cu un șervețel de unică folosință sau cu pliul cotului, nu cu palma. Dacă folosim un șervețel, acesta trebuie aruncat imediat, iar mâinile trebuie igienizate.

De asemenea, este recomandat să evităm atingerea feței cu mâinile nespălate și să respectăm regulile de igienă respiratorie pe tot parcursul călătoriei.

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Simularea 3D atrage atenția asupra unui detaliu ușor de trecut cu vederea: într-un spațiu aglomerat, un gest simplu poate contribui la protejarea celor din jur. Mai ales în sezonul virozelor, responsabilitatea individuală contează.