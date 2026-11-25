Radu și Andrei Beleuț au avut un schimb dur de replici în casa Mireasa. Cei doi și-au făcut reproșuri, după ce concurentul a rupt o paletă. De la ce a pornit totul și ce și-au spus.

Tensiunile au crescut în casa băieților de la Mireasa, unde Radu și Andrei Beleuț au ajuns la un schimb de replici acide. Radu l-a criticat pe colegul său pentru reacțiile pe care le are în timpul competiției și i-a reproșat că nu își poate controla comportamentul. Beleuț nu a rămas dator și i-a amintit lui Radu de propriile ieșiri din trecut.

Radu și Beleuț, ceartă aprinsă în casa Mireasa. Ce și-au reproșat: „Ai comportament deviant”

Tensiunile au crescut în casa Mireasa, unde Radu și Andrei Beleuț au ajuns la un schimb dur de replici. Discuția a pornit de la gestul lui Beleuț de a rupe o paletă, după ce a pierdut o probă. Radu l-a criticat pentru reacția avută și i-a reproșat că are un comportament pe care nu și-l poate controla.

„Ai comportament deviant. Nu te poți controla. Ai fluctuații”, i-a spus Radu lui Beleuț.

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Deranjat de observațiile primite, Beleuț a încercat să explice că reacția sa a venit în urma unei înfrângeri și că nu a fost vorba despre un gest îndreptat împotriva cuiva.

„Că am rupt o paletă, măi Radu?”, a reacționat Beleuț.

Radu a continuat discuția și a încercat să îi explice de ce consideră că un asemenea comportament nu este în regulă. Acesta a făcut o comparație cu o posibilă situație din viața de familie și a spus că nu ar fi normal ca cineva să își verse nervii distrugând obiecte.

„Da, dar sunt fluctuații. Nu e ok. Cum ar fi să iei o farfurie să o izbești de perete, să zici că așa ți-a venit, să fii acasă cu soția ta”, a spus Radu.

Replica lui nu a rămas fără răspuns. Beleuț i-a amintit de perioada în care și Radu ar fi avut reacții care au atras atenția celorlalți concurenți.

„Îmi spui mie d-astea, tu, băiețelul care ai fost aici cu paharul 3 luni”, i-a răspuns Beleuț.

Ce explicații a oferit Andrei Beleuț după conflictul cu Radu

Ulterior, Andrei Beleuț a vorbit despre tensiunile dintre el și Radu la emisiunea „Mireasa – Capriciile Iubirii”. Concurentul a explicat că disputele au devenit tot mai dese, pe măsură ce competiția a avansat.

„Avem mai multe discuții, competiția deja este una acerbă, a avansat destul de mult, deja s-a ajuns la discuții despre susținere. Este o competiție. Mi-am spus punctul de vedere, că îi susțin pe Adrian și am spus că vor cădea multe măști”, a declarat Andrei Beleuț la „Mireasa – Capriciile Iubirii”.

De ce este deranjat Beleuț de atitudinea lui Radu

În aceeași intervenție, Beleuț a vorbit și despre comportamentul lui Radu. Concurentul consideră că acesta are obiceiul de a face remarci care îi deranjează pe ceilalți, deși, la începutul emisiunii, avea o atitudine diferită.

Beleuț a povestit că Radu obișnuia să spună că nu suportă zgomotele din casă și că își dorește să ajungă cât mai repede acasă. În opinia sa, lucrurile s-au schimbat între timp, iar Radu a devenit mult mai vocal.

„Radu are stilul de a da uneori niște injecții, în condițiile în care el când a intrat aici și eu aveam discuții cu alte persoane (...) El era genul care spunea: «Băi, nu suport să aud zgomote, abia aștept să ajung acasă» (...) A devenit vocal”, a mai declarat Andrei Beleuț.

Totodată, concurentul a explicat și cum s-a ajuns la momentul în care a rupt paleta. Acesta a povestit că reușise să câștige opt meciuri consecutive, iar după prima înfrângere a reacționat impulsiv.

„Câștigasem opt meciuri la rând (...) și când am pierdut am zis: «Dacă pierd, o rup» și am rupt-o pe genunchi”, a explicat Andrei Beleuț la „Capriciile Iubirii”.

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