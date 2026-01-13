Mireasa, sezon 13. Cine este Darius. Mama lui a izbucnit în lacrimi când fiul și-a spus povestea de viață

Darius Bilaniuc din sezonul 13 Mireasa, în vârstă de 25 de ani, este zodia Taur și s-a născut în Sighetu Marmației. În prezent, el locuiește în Pierrefonds, Franța, unde lucrează în construcții. Acesta a venit însoțit în emisiune de mama lui, doamna Melinda.

Darius se înțelege foarte bine cu tatăl vitreg. Doamna Melinda a izbucnit în lacrimi când fiul a vorbit despre tatăl natural.

Cine este Darius din sezonul 13 Mireasa. Mama lui a izbucnit în lacrimi când fiul și-a spus povestea de viață: „Relația cu tatăl natural este cam ciudată”

„Sunt un băiat muncitor. Lucrez în construcții la firma de construcții a tatălui meu vitreg. Organizez oamenii, lucrez cu ei, sunt un lider foarte bun. Am prins drag de fotbal la 6 ani, joc la nivel de pasiune. Până la vârsta de 2 ani am avut un tată alcoolic și agresiv cu mama. Până la 2 ani am trăit cu el și apoi, până la 5 ani am stat doar cu mama, până când l-a cunoscut pe tatăl meu vitreg cu care mă înțeleg foarte bine. Relația mea cu tatăl natural este cam ciudată. Mă caută când are nevoie, îl mai ajut cu bani. Mai am un frate de 11 ani. Am avut o relație de 7 ani și nu mai știu cum e să simți ceva nou”, a spus Darius.

La 18 ani, Darius a căzut pradă unor vicii. Fosta iubită l-a făcut să renunțe la toate viciile. Relația s-a încheiat după 7 ani:

„Nu a mai vrut pentru că a spus că nu se mai regăsește. Fiind primul bărbat din viața ei, probabil își dorea experiențe noi. O vedeam ca mama copiilor mei și foarte greu am acceptat că ea nu mai voia și eu vreau. Am suferit, au fost 6 luni în care nu am mâncat, am avut o mică depresie. Nu știu dacă sunt vindecat complet, dar sunt deschis”, a spus Darius.

Meciul Iubirii a început pe 12 ianuarie, pe Antena 1 și AntenaPLAY, cu tineri concurenți pregătiți să își testeze limitele și să lupte cu pasiune pentru a-și găsi jumătatea.

Noul sezon aduce o mulțime de surprize. Fetele vor putea alege tricoul de fotbal cu numele băiatului care le atrage atenția, iar băieții vor face același lucru. Totuși, doar cei care vor avea aceeași alegere, unul față de celălalt, vor avea parte de prima întâlnire a sezonului. De asemenea, noi elemente vor fi introduse – cartonașele, inspirate din regulile fotbalului, care vor putea fi folosite doar cu efect negativ, atunci când sună Adrenalinia. Consecințele vor fi clare pentru cei vizați – se poate bloca o cunoaștere pentru o perioadă limitată sau se poate interzice temporar interacțiunea cu o anumită persoană.

Accesul la telefon va deveni un privilegiu câștigat, iar concurenții o să fie nevoiți să lupte pentru acest drept. Ei vor putea câștiga 13 minute pentru a suna, a scrie sau a naviga, însă utilizarea dispozitivelor va fi supravegheată în permanență de camerele din casă. Chiar dacă, pe timpul sezonului, în afară de acest premiu, fetele și băieții nu au acces direct la telefoane, dispozitivele vor rămâne pornite pentru ca apelurile și mesajele să fie primite. Semnalele se transformă în povești și teste de autocontrol, în timp ce toți cei care caută iubirea se vor întreba cărei persoane dragi lor îi aparțin notificările.

Mireasa reușește, sezon de sezon, să mențină captivați telespectatorii, oferind povești de iubire reale. Emisiunea s-a transformat într-un adevărat fenomen, iar privitorii trăiesc alături de concurenți fiecare clipă, totul pentru a descoperi adevăratele povești de dragoste, într-o lume în care acest sentiment pare din ce în ce mai greu de găsit.

