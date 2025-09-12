Liviu, cu gândul la Emily. Ce îndoieli are

Ediția din data de 12 septembrie 2025 a emisiunii Viața fără filtru. Liviu este cu gândul la Emily, însă are și multe dileme în ceea ce prezintă intențiile concurentei.

Mireasa sezonul 12, 12 septembrie 2025. Loredana nu mai este atrasă de Sorin! Care este motivul

Vineri, 12.09.2025, 16:09

Mireasa sezonul 12, 12 septembrie 2025. Diana, sfătuită să facă pași clari către Sorin!

Vineri, 12.09.2025, 15:54

Mireasa sezonul 12, 12 septembrie 2025. Ce își doresc Emily și Diana de la viitorul lor partener

Vineri, 12.09.2025, 15:24

Mireasa sezonul 12, 12 septembrie 2025. Kiprianos și Emily au stabilit să rămână prieteni

Vineri, 12.09.2025, 15:02

Mireasa sezonul 12, 12 septembrie 2025. Alexandru, despre Gabriela: Este falsă!

Vineri, 12.09.2025, 14:31

Mireasa sezonul 12, 12 septembrie 2025. Gabriela, încolțită de fete și mame din cauza...

Vineri, 12.09.2025, 14:22

Mireasa sezonul 12, 11 septembrie 2025. Kiprianos îl îndeamnă pe Sorin să se apropie mai mult...

Joi, 11.09.2025, 16:58

Mireasa sezonul 12, 11 septembrie 2025. Provocare foarte picantă! Cine a câștigat

Joi, 11.09.2025, 16:52

Mireasa sezonul 12, 11 septembrie 2025. O nouă încălcare de regulament. Ce sancțiuni se vor...

Joi, 11.09.2025, 16:45

Mireasa sezonul 12, 11 septembrie 2025. Alina, în lacrimi atunci când vorbește despre copilul ei

Joi, 11.09.2025, 16:10

Mireasa sezonul 12, 11 septembrie 2025. Alina are un trecut tumultos! Adi, fostul soț, face...

Joi, 11.09.2025, 15:58

Mireasa sezonul 12, 11 septembrie 2025. Virgil îl acuză pe Alexandru că s-a legat de credința...

Joi, 11.09.2025, 15:09