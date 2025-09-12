Antena
Liviu, cu gândul la Emily. Ce îndoieli are
Liviu, cu gândul la Emily. Ce îndoieli are
Ediția din data de 12 septembrie 2025 a emisiunii Viața fără filtru. Liviu este cu gândul la Emily, însă are și multe dileme în ceea ce prezintă intențiile concurentei.
Vineri, 12.09.2025, 15:14
Mireasa sezonul 12, 12 septembrie 2025. Loredana nu mai este atrasă de Sorin! Care este motivul
Vineri, 12.09.2025, 16:09
Mireasa sezonul 12, 12 septembrie 2025. Diana, sfătuită să facă pași clari către Sorin!
Vineri, 12.09.2025, 15:54
Mireasa sezonul 12, 12 septembrie 2025. Ce își doresc Emily și Diana de la viitorul lor partener
Vineri, 12.09.2025, 15:24
Mireasa sezonul 12, 12 septembrie 2025. Kiprianos și Emily au stabilit să rămână prieteni
Vineri, 12.09.2025, 15:02
Mireasa sezonul 12, 12 septembrie 2025. Alexandru, despre Gabriela: Este falsă!
Vineri, 12.09.2025, 14:31
Mireasa sezonul 12, 12 septembrie 2025. Gabriela, încolțită de fete și mame din cauza...
Vineri, 12.09.2025, 14:22
Mireasa sezonul 12, 11 septembrie 2025. Kiprianos îl îndeamnă pe Sorin să se apropie mai mult...
Joi, 11.09.2025, 16:58
Mireasa sezonul 12, 11 septembrie 2025. Provocare foarte picantă! Cine a câștigat
Joi, 11.09.2025, 16:52
Mireasa sezonul 12, 11 septembrie 2025. O nouă încălcare de regulament. Ce sancțiuni se vor...
Joi, 11.09.2025, 16:45
Mireasa sezonul 12, 11 septembrie 2025. Alina, în lacrimi atunci când vorbește despre copilul ei
Joi, 11.09.2025, 16:10
Mireasa sezonul 12, 11 septembrie 2025. Alina are un trecut tumultos! Adi, fostul soț, face...
Joi, 11.09.2025, 15:58
Mireasa sezonul 12, 11 septembrie 2025. Virgil îl acuză pe Alexandru că s-a legat de credința...
Joi, 11.09.2025, 15:09
16:05
The Ticket aduce sâmbătă seara cea mai mică sumă obținută până acum, dar și un premiu de aproape 4.000 de Euro
15:54
Mireasa sezonul 12, 12 septembrie 2025. Diana, sfătuită să facă pași clari către Sorin!
15:37
Cum arată școala în care s-a filmat celebrul film Liceenii
15:24
Mireasa sezonul 12, 12 septembrie 2025. Ce își doresc Emily și Diana de la viitorul lor partener
15:14
Liviu, cu gândul la Emily. Ce îndoieli are
15:02
Mireasa sezonul 12, 12 septembrie 2025. Kiprianos și Emily au stabilit să rămână prieteni
1
Înmormântarea mamei Adrianei Bahmuțeanu a avut loc ieri. Cine a apărut la mormânt și cine a lipsit de la eveniment
2
David Popovici a „cerut” românilor un cadou de ziua lui! Ce a spus că vrea, cu ocazia zilei sale de naștere: „De data aceasta”
3
Iese soarele pe strada lor! Cele 3 zodii care scapă de probleme și griji începând de joi, 11 septembrie 2025
4
Câți bani a făcut Andra Gogan în toată cariera ei. De la ce vârstă a început și câți bani mai are acum în cont
5
Chef Nicolai Tand, din nou pe băncile școlii. Fostul concurent Asia Express a ales să își finalizeze studiile
6
Sarah, fiica Anamariei Prodan, a împlinit 25 de ani. Impresara i-a făcut o urare emoționantă: „Nu-mi găsesc cuvintele”
