Mireasa sezonul 12, 10 septembrie 2025. Atracția pentru Emily a rupt cunoașterea dintre Liviu și Ștefania

Ediția din 9 septembrie 2025 a emisiunii Mireasa, sezonul 12. Cunoașterea dintre Liviu și Ștefania a ajuns la final. După mai multe momente tensionate, Liviu a recunoscut deschis că atracția față de Emily a fost mai puternică decât legătura cu Ștefania. Dezamăgită, Ștefania a tras linie și a spus clar că, din punctul ei de vedere, între ea și Liviu nu mai poate fi nimic. Concurenta simte că nu ar putea primi mai mult de la el și preferă să pună punct poveștii lor.

Miercuri, 10.09.2025, 14:31