Mireasa sezonul 12, 26 august 2025. Emily s-a simțit jignită de mama lui Cristian: Nu vreau să o mai văd!

Ediția din 26 august 2025 a emisiunii Mireasa, sezonul 12. Emily a decis să facă un pas înapoi în cunoașterea cu Cristian, chiar după petrecerea de sâmbătă. Concurenta a invocat mai multe motive printre care faptul că nu mai e atrasă de el, precum și că el o privea pe Lavinia. Emily s-a simțit jignită de mama lui Cristian și s-a arătat deranjată de faptul că acesta nu i-a luat apărarea!

Marti, 26.08.2025, 14:18