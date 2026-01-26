Mireasa sezonul 12, 26 ianuarie 2026. Alexandru și Giulia s-au sărutat la petrecere! Primul cuplu al sezonului

Antena Căutare
Ediția din 26 ianuarie 2026 a emisiunii Mireasa, sezonul 12. La primul party, invitată a fost Daniela Gyorfi, care a intreținut atmosfera. Dorian și Amalia s-au retras din zona de distracție pentru a se cunoaște mai bine. Alexandru și Giulia trăiau și ei bucuria primei petreceri: „Ești un scump, arăți foarte bine”. Apropierile dintre ei au devenit din ce în ce mai evidente, iar totul a dus către un sărut.
Luni, 26.01.2026, 15:57
