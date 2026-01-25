Cum arată acum Victor Newman, după 45 de ani de Tânăr și Neliniștit. Momentul care l-a convins să rămână în serial atât de mult

Puțini știu cum arată acum Victor Newman, celebrul personaj din Tânăr și Neliniștit, interpretat de Eric Braeden.

Eric Braeden îl interpretează pe Victor Newman de 45 de ani | Profimedia Images

Eric Braeden a devenit cunoscut la nivel mondial cu ajutorul rolului lui Victor Newman, din seria Tânăr și Neliniștit, care a avut un succes considerabil și în România.

Dar puțini știu că, inițial, Braeden și personajul Victor Newman trebuiau să apară doar în câteva episoade din serie, scrie Today.

Personajul s-a dovedit a fi un preferat al publicului, motiv pentru care Braeden a fost invitat să mai apară în serial.

Dar actorul a recunoscut că a fost reticent atunci când a primit oferta. Acum, a apărut de 45 de ani în Tânăr și Neliniștit.

Cum arată acum Victor Newman, după 45 de ani de Tânăr și Neliniștit

În 2025, Braeden a vorbit despre momentul care l-a convins să apară în continuare în serial și să îl interpreteze pe afaceristul Victor Newman timp de 45 de ani.

În serial, personajul lui Braeden e cunoscut pentru valorile sale familiale puternice și pentru manevrele de afaceri nemiloase, combinație care duce la situații tensionate.

În vârstă de 84 de ani, actorul a recunoscut că nu a sărbătorit aniversarea Tânăr și Neliniștit, deși e recunoscător că l-a ajutat să aibă o carieră de succes.

„Personal, nu sărbătoresc prea mult. Nu sunt genul care să se concentreze pe laude. Nu fac asta,” a declarat actorul. „Sunt mereu orientat spre viitor. Mereu întreb, „Ce urmează? Hai să mergem înainte”.”

La începutul anului 2025, casa lui Braedan a ars în timpul incendiilor din California.

„Nu-mi permit să mă gândesc prea mult la asta, pentru că am cunoscut oameni care au fost doborâți de astfel de lucruri,” a declarat actorul.

Braeden și soția sa de aproape 60 de ani, Dale Russell Gudegast, au găsit un „loc semi-permanent” în care să locuiască în timp ce își pun la punct planurile de reconstruire a casei.

Cum a ajuns Eric Braeden să-l interpreteze pe Victor Newman

Braeden, născut Hans Jorg Gudegast și crescut în Germania, s-a mutat în SUA la vârsta de 18 ani. A lucrat în diverse domenii înainte de a ajunge, întâmplător, în industria divertismentului.

La începutul carierei, Braeden a vizitat la un moment dat platoul unui serial de tip telenovelă, dar nu i-a acordat prea multă atenție până când, mai târziu, i s-a oferit oportunitatea de a-l interpreta pe Victor Newman în 1980.

Inițial, rolul lui Victor Newman era unul temporar. Dar fanii au ajuns să-l îndrăgească pe Victor, iar Braeden a primit un contract pe termen lung.

Dar Braeden nu era convins de personaj, așa că a vorbit cu soția lui, care l-a încurajat să privească rolul ca pe o provocare. Ulterior, actorul a vorbit și cu Bill Bell, unul dintre creatorii serialului.

„I-am spus, „Bill, m-am săturat să joc doar personaje negative. Am făcut asta atâția ani, în seriale de seară și în filme”. I-am spus, „Putem să-i oferim acestui personaj un trecut care să explice de ce e așa cum e?”. Pentru că toți suntem modelați de trecutul nostru. Și el a venit cu povestea în care îi spun lui Nikki că am crescut într-un orfelinat. Atunci am știut că voi rămâne,” a dezvăluit actorul.

Personajul lui Braeden a fost în centrul a numeroase intrigi captivante de-a lungul anilor. Dar una dintre situațiile preferate ale lui Braeden e cea în care Dorothy McGuire și George Kennedy i-au interpretat mama și tatăl său.

„Toate acestea au creat fundamentul a ceea ce a devenit Victor Newman, iar aceasta a fost genialitatea lui Bill Bell, care a venit cu acea poveste,” spune Braeden. „Acelea sunt, fără îndoială, cele mai esențiale scene pe care le-am făcut în serial, ccare explică cine este Victor Newman.”