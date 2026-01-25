Antena Căutare
Cum arată acum Victor Newman, după 45 de ani de Tânăr și Neliniștit. Momentul care l-a convins să rămână în serial atât de mult

Puțini știu cum arată acum Victor Newman, celebrul personaj din Tânăr și Neliniștit, interpretat de Eric Braeden.

Publicat: Duminica, 25 Ianuarie 2026, 07:00 | Actualizat Joi, 22 Ianuarie 2026, 22:19
Eric Braeden îl interpretează pe Victor Newman de 45 de ani | Profimedia Images

Eric Braeden a devenit cunoscut la nivel mondial cu ajutorul rolului lui Victor Newman, din seria Tânăr și Neliniștit, care a avut un succes considerabil și în România.

Dar puțini știu că, inițial, Braeden și personajul Victor Newman trebuiau să apară doar în câteva episoade din serie, scrie Today.

Personajul s-a dovedit a fi un preferat al publicului, motiv pentru care Braeden a fost invitat să mai apară în serial.

Dar actorul a recunoscut că a fost reticent atunci când a primit oferta. Acum, a apărut de 45 de ani în Tânăr și Neliniștit.

În 2025, Braeden a vorbit despre momentul care l-a convins să apară în continuare în serial și să îl interpreteze pe afaceristul Victor Newman timp de 45 de ani.

În serial, personajul lui Braeden e cunoscut pentru valorile sale familiale puternice și pentru manevrele de afaceri nemiloase, combinație care duce la situații tensionate.

Citește și: Cine e Dale Russell Gudegast, soția lui Eric Braeden, actorul care l-a interpretat pe "Victor Newman" în "Tânăr și neliniștit"

În vârstă de 84 de ani, actorul a recunoscut că nu a sărbătorit aniversarea Tânăr și Neliniștit, deși e recunoscător că l-a ajutat să aibă o carieră de succes.

„Personal, nu sărbătoresc prea mult. Nu sunt genul care să se concentreze pe laude. Nu fac asta,” a declarat actorul. „Sunt mereu orientat spre viitor. Mereu întreb, „Ce urmează? Hai să mergem înainte”.”

La începutul anului 2025, casa lui Braedan a ars în timpul incendiilor din California.

„Nu-mi permit să mă gândesc prea mult la asta, pentru că am cunoscut oameni care au fost doborâți de astfel de lucruri,” a declarat actorul.

Braeden și soția sa de aproape 60 de ani, Dale Russell Gudegast, au găsit un „loc semi-permanent” în care să locuiască în timp ce își pun la punct planurile de reconstruire a casei.

Cum a ajuns Eric Braeden să-l interpreteze pe Victor Newman

Braeden, născut Hans Jorg Gudegast și crescut în Germania, s-a mutat în SUA la vârsta de 18 ani. A lucrat în diverse domenii înainte de a ajunge, întâmplător, în industria divertismentului.

La începutul carierei, Braeden a vizitat la un moment dat platoul unui serial de tip telenovelă, dar nu i-a acordat prea multă atenție până când, mai târziu, i s-a oferit oportunitatea de a-l interpreta pe Victor Newman în 1980.

Inițial, rolul lui Victor Newman era unul temporar. Dar fanii au ajuns să-l îndrăgească pe Victor, iar Braeden a primit un contract pe termen lung.

Dar Braeden nu era convins de personaj, așa că a vorbit cu soția lui, care l-a încurajat să privească rolul ca pe o provocare. Ulterior, actorul a vorbit și cu Bill Bell, unul dintre creatorii serialului.

Citește și: Eric Braeden, renumit pentru rolul lui Victor Newman din serialul „Tânăr și neliniștit”, a anunțat că are cancer. Cum a dat vestea

„I-am spus, „Bill, m-am săturat să joc doar personaje negative. Am făcut asta atâția ani, în seriale de seară și în filme”. I-am spus, „Putem să-i oferim acestui personaj un trecut care să explice de ce e așa cum e?”. Pentru că toți suntem modelați de trecutul nostru. Și el a venit cu povestea în care îi spun lui Nikki că am crescut într-un orfelinat. Atunci am știut că voi rămâne,” a dezvăluit actorul.

Personajul lui Braeden a fost în centrul a numeroase intrigi captivante de-a lungul anilor. Dar una dintre situațiile preferate ale lui Braeden e cea în care Dorothy McGuire și George Kennedy i-au interpretat mama și tatăl său.

„Toate acestea au creat fundamentul a ceea ce a devenit Victor Newman, iar aceasta a fost genialitatea lui Bill Bell, care a venit cu acea poveste,” spune Braeden. „Acelea sunt, fără îndoială, cele mai esențiale scene pe care le-am făcut în serial, ccare explică cine este Victor Newman.”

The Gold, serialul nominalizat la Premiile BAFTA despre unul dintre cele mai faimoase jafuri din istoria Marii Britanii, e în AntenaPLAY. Vezi primele episoade.
The Gold, serialul nominalizat la Premiile BAFTA despre unul dintre cele mai faimoase jafuri din istoria Marii Britanii, e în AntenaPLAY. Vezi primele episoade.
Din 9 ianuarie, concurenții intră în cea mai grea provocare a vieții lor. Foame, strategii, alianțe și trădări, toate duc spre un singur câștigător: SURVIVOR!
