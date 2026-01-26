Mireasa, sezon 13. După ce a refuzat să îl mai cunoască pe Dorian, Diana i-a făcut lui Marian o confesiune neașteptată

După ce a anunțat că nu mai vrea să îl cunoască pe Dorian, Diana a dat o nouă veste ce i-a surprins pe toți din casă! Tânăra i-a făcut lui Marian o confesiune neașteptată, la Mireasa: Meciul iubirii, ediția din 26 ianuarie 2026.

Cei care au urmărit săptămâna trecută emisiunea Mireasa: Meciul iubirii au putut descoperi că Dorian o place pe Diana. Ulterior, ca urmare a discuțiile purtate de concurent cu alți băieți din din casă, aceasta a anunțat faptul că nu mai vrea să îl cunoască pe Dorian și că preferă mai degrabă să iasă la o întâlnire cu Marian.

Descoperă ce confesiune neașteptată i-a făcut Diana lui Marian, în ediția din 26 ianuarrie 2026 a emisiunii Mireasa: Meciul iubirii.

După ce a refuzat să îl mai cunoască pe Dorian, Diana i-a făcut lui Marian o confesiune neașteptată, în ediția din 26 ianuarrie 2026 a emisiunii Mireasa: Meciul iubirii

Dorian și alți băieți din casa Mireasa și-au exprimat interesul față de Diana, tânăra din Chișinău care este antrenoare de stretching. Totuși, în urma imaginilor difuzate cu vorbele lui Dorian la adresa ei, tânăra a părut deranjată și a ajunțat, extrem de ferm, faptul că nu își mai dorește să îl cunoască pe concurent.

În plus, atunci când i s-a ivit ocazia de a merge la o întâlnire cu Dorian, George sau Marian, Diana l-a ales pe cel din urmă.

Ulterior, în ediția din 26 ianuarie 2026 a emisiunii Mireasa: Meciul iubirii, au fost prezentate noi imagini cu gesturile tinerei. Aceasta s-a retras în cameră cu doamna Mihaela la petrecerea din weekend, mărturisindu-i că îl consideră pe Marian drăguț, doar că nu e pregătită pentru o nouă relație.

„E foarte drăguț, eu văd că îl atrag, doar că încă nu sunt gata”, a mărturisit ea.

„Trebuie să te gândești bine înainte de a face pasul”, i-a zis femeia.

Apoi, Diana ajungea să îi facă o confesiune neașteptată lui Marian. Aceasta i-a dat detalii despre fosta lui relație, dar și despre faptul că fostul iubit a sunat-o și i-a zis că „o așteaptă acasă după emisiune, dacă ea se răzgândește”.

„Nu vreau să îți dau speranțe false, eu văd că tu suferi. Am văzut asta, când am zis că nu îmi place de nimeni din casă”, a mărturisit tânăra.

„Nu știu, vreau să fac ceea ce simți, indiferent ce alegi. Îți doresc tot bine, chiar dacă alegi să te întorci cumva la fostul iubit. Îți doresc tot binele și sper să fie totul frumos. Pari o persoană atât de frumoasă în interior și în exterior, așa că meriți tot ce e mai bun”, a zis Marian.

Ce a mai ieșit la iveală? Află totul urmărind clipul video de mai sus din ediția din 26 ianuarie 2026 a emisiunii Mireasa: Meciul iubirii.

