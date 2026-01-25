Antena Căutare
Anamaria Prodan a spus totul despre operațiile estetice: „Nu-s tăiată pe la față, prin păr". Cum se menține în formă la 53 de ani

Înainte de a pleca la filmările show-ului „Survivor – Povești din junglă”, Anamaria Prodan a făcut declarații pe seama aspectului ei întinerit.

Publicat: Duminica, 25 Ianuarie 2026, 10:15
Anamaria Prodan

Anamaria Prodan se menține într-o formă excelentă, iar mulți fani sunt de părere că vedeta arată mai bine acum, la 53 de ani, decât arăta în tinerețe. În ultimii ani, impresara și-a schimbat total aspectul, iar unii o acuză că a apelat la operații estetice.

Anamaria Prodan a spus adevărul despre intervențiile estetice: „Am 53 de ani și mă simt ca la 30!”

Anamaria Prodan a rupt tăcerea și a dezvăluit dacă are sau nu operații estetice.

„N-am operații estetice, cum comentează lumea, nu-s tăiată pe la față, prin păr etc. Efectiv, îmi fac tratamente normale, tratamente cu exizomi la prietena mea Nada Kurbe, care are grijă de partea exterioara. Dar, cum mi-a spus și ea: <<la tine totul vine din interior>>. În momentul în care-ți găsești liniștea și ierți, te eliberezi, acesta este rezultatul!”, a declarat Anamaria Prodan pentru click.ro.

Totuși, impresara a recunoscut că îi place să poarte extensii. Anamaria Prodan a explicat că secretul întineririi sale nu stă în operații estetice, ci într-un ritual de întreținere de la care nu se abate niciodată.

„Am 53 de ani și mă simt ca la 30! Trăiesc cele mai frumoase momente ale vieții mele. Alături de copiii mei, în ultimii ani am construit ceva măreț. Îmi place să port extensii! Am cele mai bune extensii de păr. Am parteneri de nădejde în businessurile mele de care sunt foarte mândră și în care am pus foarte mult suflet și enorm de multă muncă. Sunt foarte mulțumită de noul meu look”, a mai declarat Anamaria Prodan pentru sursa citată mai sus.

Anamaria Prodan și Raluca Bădulescu, alături de Alex Delea, la „Survivor - Povești din junglă”

Alex Delea, Anamaria Prodan și Raluca Bădulescu sunt mai pregătiți ca niciodată să comenteze momentele controversate de la Survivor 2026 în cadrul show-ului „Survivor – Povești din junglă”, care este difuzat de luni până vineri, de la ora 18:00, începând cu data de 8 ianuarie 2026.

De asemenea, Faimoșii și Războinicii vor putea fi văzuți în competiție de vineri până duminică pe Antena 1 și în AntenaPLAY. Premiera Survivor 2026 a avut loc pe data de 9 ianuarie 2026. Nu rata edițiile din cel mai așteptat show al anului!

