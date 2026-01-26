Mireasa, sezon 13. Primul cuplu s-a format! Doi concurenți s-au sărutat chiar la petrecere și au confirmat relația

Antena Căutare
La prima petrecere din acest sezon Mireasa, doi concurenți s-au sărutat și au recunoscut ulterior că au decis să formeze un cuplu. Află cine este primul cuplu format la Mireasa: Meciul iubirii.

Publicat: Luni, 26 Ianuarie 2026, 16:04 | Actualizat Luni, 26 Ianuarie 2026, 16:45

Surpriză de proporții în ediția din 26 ianuarie 2026 a emisiunii Mireasa: Meciul iubirii! Doi concurenți au confirmat de față cu toți ceilalți faptul că au decis să formeze un cuplu!

Descoperă cine s-a sărutat la prima petrecere din acest sezon al show-ului și cine a început astfel o relație.

Bucurie în casa Mireasa: Meciul iubirii, după difuzarea unor imagini inedite de la prima petrecere a concurenților din acest sezon.

La un moment dat, când toată lumea se distra, doi concurenți s-au retras într-un loc ferit de ochii curioșilor și s-au sărutat.

Citește și: Mireasa, sezon 15. Claudia, critici dure la adresa Halimei! Au ieșit scântei de gelozie. Ce a avut de zis Adrian

După difuzarea imaginilor, în ediția din 26 ianuarie 2026 a emisiunii Mireasa: Meciul iubirii, Simona Gherghe a stat de vorbă cu cei doi doi concurenți care au ales să formeze un cuplu! Surpriză sau nu, este vorba despre Alexandru și Giulia, care au încercat să se ascundă de grupul petrecăreților și s-au sărutat pătimaș, dar au fost descoperiți și toată lumea i-a aplaudat cu multă bucurie. Ulterior, în discuțiile cu Simona Gherghe, cei doi au anunțat faptul că sunt oficial într-o relație. Iată, așadar, cum s-a format primul cuplu de la Miresa: Meciul iubirii!

Totuși, nu au fost singurii concurenți pentru care petrecerea a fost un bun prilej de apropiere. Ce a mai ieșit la iveală și ce au mai surprins camerele de filmare? Află totul urmărind clipul video de mai sus din ediția din 26 ianuarie 2026 a emisiunii Mireasa: Meciul iubirii.

Citește și: Mireasa, sezon 13. Situația se complică între Daniela și Darius. Băieții din casă au început să apară cu teorii

Ca în fiecare sezon Mireasa, fanii emisiunii își pot susține favoriții votându-i prin SMS la 1272, pe platforma mireasa.a1.ro și în Aplicația Antena 1, în dreptul emisiunii Mireasa. Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY.

Dorian, Darius, Adrian, Alan, Alexandru, Sebastian, Ben, George, Marian sunt cei 9 băieți care au intrat în casa Mireasa în sezonul 13. Giulia, Claudia, Roxana, Larisa, Daniela, Halima, Diana, Paula, Amalia, Roxi sunt cele 10 concurente.

