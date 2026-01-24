Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Andreea Bănică a răbufnit după valul de critici la adresa ținutelor sexy pe care le poartă: „Ciocul mic!”. Ce mesaj a transmis

Andreea Bănică a răbufnit după valul de critici la adresa ținutelor sexy pe care le poartă: „Ciocul mic!”. Ce mesaj a transmis

Andreea Bănică a reacționat după ce a fost criticată pentru ținutele pe care le poartă.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Sambata, 24 Ianuarie 2026, 18:15 | Actualizat Miercuri, 21 Ianuarie 2026, 16:58
Galerie
Andreea Bănică a răbufnit după valul de critici la adresa ținutelor sexy pe care le poartă. Cântăreața a transmis un mesaj dur | Captură Instagram

Andreea Bănică, în vârstă de 47 de ani, continuă să fie în centrul atenției datorită ținutelor îndrăznețe care îi pun în valoare formele fizice. Încă de la debutul trupei „Exotic”, cântăreața a impresionat publicul prin aparițiile sale seducătoare, care au diferențiat-o de ceilalți artiști și i-au adus rapid admiratori.

După valul de critici primite la adresa ținutelor pe care le poartă, Andreea Bănică a rupt tăcerea și a transmis un mesaj ferm celor care consideră că alegerile sale vestimentare nu sunt potrivite pentru vârsta pe care o are.

Reacția Andreei Bănică, după valul de critici la adresa ținutelor sale

Deși reprezintă o sursă de inspirație pentru multe femei, Andreea Bănică a devenit și ținta celor care o critică pentru modul în care alege să se afișeze în fața publicului. Artista a decis să pună capăt comentariilor și a transmis un mesaj dur.

Articolul continuă după reclamă

„Stilul meu vestimentar este o formă de autoexprimare și, ca orice formă de artă, este subiectiv. Mă simt liberă să experimentez cu ținutele și să îmi exprim personalitatea prin ceea ce port... Mesajul meu pentru toți cei care mă critică este simplu: respect pentru fiecare punct de vedere, dar nu voi lăsa niciodată pe nimeni să mă definească”, a declarat Andreea Bănică, într-un interviu pentru Libertatea, citată de click.ro.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Care este motivul real pentru care Andreea Bănică și soțul ei s-au separat pe plan profesional. Ce nu a funcționat

Andreea Bănică povestea, în trecut, că cele mai multe comentarii răutăcioase vin chiar din partea femeilor, care se ascund în spatele unor conturi false.

„Ăștia care comentați că am eu decolteu mare sau fusta prea scurtă, că mă îmbrac... Că îmi sar sânii în body, că sunt bătrână, că mi-a trecut vremea, că sunt operată, ciocul mic! E timpul să nu vă mai erijați în afirmații pe pagina mea și în casa mea, că dau cu mătura! Mă pricep tare la curățenie, este una dintre cele mai frumoase calități ale mele (...) Nu vă mai creați pagini fictive, ca să dați comentarii jignitoare. Multe sunteți penibile, neajunse, neîmplinite, urâte la trup și suflet, majoritatea femei”, declara Andreea Bănică, potrivit click.ro.

Citește și: Cum arată Andreea Bănică în costum de baie. Artista se mândrește cu trupul ei: „Nu am intervenții chirurgicale”

Motivul pentru care Andreea Bănică a fost exclusă din trupa „Exotic”

Trupa „Exotic” a fost una dintre preferatele românilor la începutul anilor 2000. Din această formație făceau parte Andreea Bănică, Julia Chelaru și Claudia Pătrășcanu. Atunci când formația s-a destrămat, se pare că Andreea Bănică nu a ales să plece de bunăvoie, ci totul ar fi pornit de la colega ei, Julia Chelaru.

Julia Chelaru și Claudia Pătrășcanu au decis că nu își doresc să mai cânte alături de Andreea Bănică, pentru că Julia voia să îl promoveze pe iubitul ei, Bogdan Jianu, ca manager. Cu toate acestea, impresarul trupei era, de fapt, Lucian Mitrea, soțul Andreei Bănică, el fiind cel care se ocupa de concertele și evenimentele lor.

Andreea Bănică și Lucian Mitrea se cunosc din adolescență, s-au căsătorit în 2008 și au împreună doi copii, formând o familie minunată alături de Sofia și Noah.

„Prima trupă s-a destrămat, pentru că Julia era cu Bogdan, iubitul ei de atunci, care voia să fie impresarul nostru, deși Lucian era, deși ele l-au ales pe Lucian să ne fie impresar, eu niciodată n-am spus nimic, și-a devenit ulterior impresarul nostru, pentru că eu am pozat în revista renumită, practic toată țara m-a cunoscut, în toată splendoarea mea. Nu pot să spun că am fost mândră de treaba asta atunci, la momentul ăla. Am făcut-o strict pentru bani și am spus și am recunoscut.

Și vreau să spun că atunci s-a rupt ceva, pentru că eu am devenit foarte cunoscută, celebră, aveam concerte, datorită apariției mele, toată lumea voia să ne vadă, de fapt, nu neapărat să ne audă, dar să ne vadă că eram eu. Julia și Claudia n-au mai vrut să cânte alături de mine și au crezut că ele singure o să aibă mai mare succes, atunci când mă elimină pe mine. Și când am văzut că m-au dat afară... Era într-o dimineață, eram în pat, cu multe mesaje pe telefon. Lumea îmi spunea să mă uit la TV. Mă întrebau ce am făcut, am plecat din <<Exotic>>”, a povestit Andreea Bănică, în cadrul unui podcast.

Lucrul care a șocat-o cel mai tare pe artistă a fost că ea a aflat de la televizor că decizia de a părăsi trupa i-ar fi aparținut. Acela a fost momentul când a izbucnit în lacrimi și și-a dat seama că cele două colege ale sale de trupă i-au făcut o mare nedreptate.

+8
Mai multe fotografii

„Am dat drumul la televizor și am văzut știrile, că practic eu am părăsit trupa, cum am părăsit-o? Dar ce-am făcut? Și am început să plâng. Am simțit că mi s-a făcut așa o nedreptate, înțelegi? Că eu am părăsit trupa, dar eu, de fapt, nu o părăsisem. Și, în momentul ăla, plângând așa, mă uitam la Lucian. Aveam lacrimile șiroaie, n-am să uit câte zile oi avea și zic, dar cu ce am greșit? Dar ce-am făcut? (n.r. – Pe tine te-au exclus fără să te anunțe?) Da!”, a mai mărturisit Andreea Bănică, afectată de gestul Juliei și al Claudiei.

Veste cruntă pentru o solistă celebră! „Probabil nu vor putea merge niciodată”. Diagnosticul primit de gemenele sale... Sean Penn, sărut pasional în plină stradă cu moldoveanca misterioasă care i-a pus capac. Este mai tânără decât fiica lui...
Înapoi la Homepage
AS.ro Pensia umilitoare pe care o primeşte Mihai Neșu de la statul român. “Mi-e și rușine” Pensia umilitoare pe care o primeşte Mihai Neșu de la statul român. &#8220;Mi-e și rușine&#8221;
Observatornews.ro Uleiul consumat de tot mai mulţi români: "De când am început să gătesc, folosesc doar acest ulei" Uleiul consumat de tot mai mulţi români: "De când am început să gătesc, folosesc doar acest ulei"
Antena 3 Cu ce se izolează casele în Norvegia. Nu este polistiren, este un material care reține căldura chiar și la -30 de grade Cu ce se izolează casele în Norvegia. Nu este polistiren, este un material care reține căldura chiar și la -30 de grade
SpyNews Răsturnare șocantă în cazul crimei din Timiș! Un adult ar fi fost implicat în uciderea lui Mario. Ce declarații a făcut unchiul victimei Răsturnare șocantă în cazul crimei din Timiș! Un adult ar fi fost implicat în uciderea lui Mario. Ce declarații a făcut unchiul victimei

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

The Gold, serialul nominalizat la Premiile BAFTA despre unul dintre cele mai faimoase jafuri din istoria Marii Britanii, e în AntenaPLAY. Vezi primele episoade.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 The Gold, serialul nominalizat la Premiile BAFTA despre unul dintre cele mai faimoase jafuri din istoria Marii Britanii, e în AntenaPLAY. Vezi primele episoade.
Videoclipul zilei
Din 9 ianuarie, concurenții intră în cea mai grea provocare a vieții lor. Foame, strategii, alianțe și trădări, toate duc spre un singur câștigător: SURVIVOR!
Citește și
Veste cruntă pentru o solistă celebră! „Probabil nu vor putea merge niciodată”. Diagnosticul primit de gemenele sale
Veste cruntă pentru o solistă celebră! „Probabil nu vor putea merge niciodată”. Diagnosticul primit de...
Fructul care îți face pielea să arate mai tânără și mai sănătoasă. Ce poți să consumi tot timpul anului
Fructul care îți face pielea să arate mai tânără și mai sănătoasă. Ce poți să consumi tot timpul anului Catine.ro
ADDA de la Power Couple sezonul 3, imaginea din copilărie care i-a înduioșat pe fani. Cum arăta pe-atunci artista
ADDA de la Power Couple sezonul 3, imaginea din copilărie care i-a înduioșat pe fani. Cum arăta pe-atunci artista
Can Yaman, de la „rățușca urâtă” la sex simbol. “Tatăl meu a spus că sigur m-au înlocuit cu alt bebeluș”
Can Yaman, de la „rățușca urâtă” la sex simbol. “Tatăl meu a spus că sigur m-au înlocuit cu alt... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Cum a supraviețuit Fawzia 10 ani în captivitatea ISIS: „Am fost vândută de 5 ori, ca la piața de fructe. Se uitau la noi din față și din spate. Am avut doi copii cu abuzatorul meu”
Cum a supraviețuit Fawzia 10 ani în captivitatea ISIS: „Am fost vândută de 5 ori, ca la piața de fructe. Se... Libertatea.ro
Din ce afaceri a făcut o avere de un milion de euro văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu
Din ce afaceri a făcut o avere de un milion de euro văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu AntenaSport
Prințul Harry, PRIMELE DECLARAȚII despre zvonurile conform cărora mariajul său cu Meghan Markle ar avea probleme: „Se pare că am divorțat...”
Prințul Harry, PRIMELE DECLARAȚII despre zvonurile conform cărora mariajul său cu Meghan Markle ar avea probleme:... Elle
Imaginile groazei! Zăpadă cum nu ai mai văzut niciodată! Copiii au construit tobogane înalte cât blocurile
Imaginile groazei! Zăpadă cum nu ai mai văzut niciodată! Copiii au construit tobogane înalte cât blocurile Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Deserturi cu fistic. 5 variante din care să te inspiri
Deserturi cu fistic. 5 variante din care să te inspiri HelloTaste.ro
Cu ce se izolează casele în Norvegia. Nu este polistiren, este un material care reține căldura chiar și la -30 de grade
Cu ce se izolează casele în Norvegia. Nu este polistiren, este un material care reține căldura chiar și la -30... Antena3.ro
Apple ar pregăti lansarea unui dispozitiv nou în 2027. Ce ar putea face tehnologia de purtat
Apple ar pregăti lansarea unui dispozitiv nou în 2027. Ce ar putea face tehnologia de purtat useit
Mircea Lucescu, internat de urgență în spital! Selecționerul României are probleme grave de sănătate!
Mircea Lucescu, internat de urgență în spital! Selecționerul României are probleme grave de sănătate! BZI
Programul „Prima țară fără studenți”. Ilie Bolojan taie din investițiile guvernelor anterioare pentru universități
Programul „Prima țară fără studenți”. Ilie Bolojan taie din investițiile guvernelor anterioare pentru... Jurnalul
Colecția de automobile de lux a lui Felix Baumgartner, scoasă la vânzare la șase luni de la dispariția sportivului
Colecția de automobile de lux a lui Felix Baumgartner, scoasă la vânzare la șase luni de la dispariția sportivului Kudika
Nicușor Dan a semnat decretul! Românii spun adio acestei taxe
Nicușor Dan a semnat decretul! Românii spun adio acestei taxe Redactia.ro
"Te trezești că ți-a luat banii". Ţeapa care i-a făcut pe mai mulţi constănţeni să-şi anuleze cardurile Observator
De ce e atât de importantă ora la care iei micul dejun. Ce impact poate avea asupra sănătății
De ce e atât de importantă ora la care iei micul dejun. Ce impact poate avea asupra sănătății MediCOOL
6 rețete cu semințe de chia pentru slăbit
6 rețete cu semințe de chia pentru slăbit HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
9 tipuri eficiente de terapie pentru adolescenți
9 tipuri eficiente de terapie pentru adolescenți DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Cele 9 emoji-uri noi care vor fi introduse în 2026. Ce simboluri vor ajunge pe smartphone-uri din întreaga lume
Cele 9 emoji-uri noi care vor fi introduse în 2026. Ce simboluri vor ajunge pe smartphone-uri din întreaga lume UseIT
Rețete cu burrata. Ce poți să gătești cu cea mai delicată brânză italienească
Rețete cu burrata. Ce poți să gătești cu cea mai delicată brânză italienească Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x