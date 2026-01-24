Andreea Bănică a răbufnit după valul de critici la adresa ținutelor sexy pe care le poartă: „Ciocul mic!”. Ce mesaj a transmis

Andreea Bănică a reacționat după ce a fost criticată pentru ținutele pe care le poartă.

Andreea Bănică a răbufnit după valul de critici la adresa ținutelor sexy pe care le poartă. Cântăreața a transmis un mesaj dur | Captură Instagram

Andreea Bănică, în vârstă de 47 de ani, continuă să fie în centrul atenției datorită ținutelor îndrăznețe care îi pun în valoare formele fizice. Încă de la debutul trupei „Exotic”, cântăreața a impresionat publicul prin aparițiile sale seducătoare, care au diferențiat-o de ceilalți artiști și i-au adus rapid admiratori.

După valul de critici primite la adresa ținutelor pe care le poartă, Andreea Bănică a rupt tăcerea și a transmis un mesaj ferm celor care consideră că alegerile sale vestimentare nu sunt potrivite pentru vârsta pe care o are.

Reacția Andreei Bănică, după valul de critici la adresa ținutelor sale

Deși reprezintă o sursă de inspirație pentru multe femei, Andreea Bănică a devenit și ținta celor care o critică pentru modul în care alege să se afișeze în fața publicului. Artista a decis să pună capăt comentariilor și a transmis un mesaj dur.

„Stilul meu vestimentar este o formă de autoexprimare și, ca orice formă de artă, este subiectiv. Mă simt liberă să experimentez cu ținutele și să îmi exprim personalitatea prin ceea ce port... Mesajul meu pentru toți cei care mă critică este simplu: respect pentru fiecare punct de vedere, dar nu voi lăsa niciodată pe nimeni să mă definească”, a declarat Andreea Bănică, într-un interviu pentru Libertatea, citată de click.ro.

Andreea Bănică povestea, în trecut, că cele mai multe comentarii răutăcioase vin chiar din partea femeilor, care se ascund în spatele unor conturi false.

„Ăștia care comentați că am eu decolteu mare sau fusta prea scurtă, că mă îmbrac... Că îmi sar sânii în body, că sunt bătrână, că mi-a trecut vremea, că sunt operată, ciocul mic! E timpul să nu vă mai erijați în afirmații pe pagina mea și în casa mea, că dau cu mătura! Mă pricep tare la curățenie, este una dintre cele mai frumoase calități ale mele (...) Nu vă mai creați pagini fictive, ca să dați comentarii jignitoare. Multe sunteți penibile, neajunse, neîmplinite, urâte la trup și suflet, majoritatea femei”, declara Andreea Bănică, potrivit click.ro.

Motivul pentru care Andreea Bănică a fost exclusă din trupa „Exotic”

Trupa „Exotic” a fost una dintre preferatele românilor la începutul anilor 2000. Din această formație făceau parte Andreea Bănică, Julia Chelaru și Claudia Pătrășcanu. Atunci când formația s-a destrămat, se pare că Andreea Bănică nu a ales să plece de bunăvoie, ci totul ar fi pornit de la colega ei, Julia Chelaru.

Julia Chelaru și Claudia Pătrășcanu au decis că nu își doresc să mai cânte alături de Andreea Bănică, pentru că Julia voia să îl promoveze pe iubitul ei, Bogdan Jianu, ca manager. Cu toate acestea, impresarul trupei era, de fapt, Lucian Mitrea, soțul Andreei Bănică, el fiind cel care se ocupa de concertele și evenimentele lor.

Andreea Bănică și Lucian Mitrea se cunosc din adolescență, s-au căsătorit în 2008 și au împreună doi copii, formând o familie minunată alături de Sofia și Noah.

„Prima trupă s-a destrămat, pentru că Julia era cu Bogdan, iubitul ei de atunci, care voia să fie impresarul nostru, deși Lucian era, deși ele l-au ales pe Lucian să ne fie impresar, eu niciodată n-am spus nimic, și-a devenit ulterior impresarul nostru, pentru că eu am pozat în revista renumită, practic toată țara m-a cunoscut, în toată splendoarea mea. Nu pot să spun că am fost mândră de treaba asta atunci, la momentul ăla. Am făcut-o strict pentru bani și am spus și am recunoscut.

Și vreau să spun că atunci s-a rupt ceva, pentru că eu am devenit foarte cunoscută, celebră, aveam concerte, datorită apariției mele, toată lumea voia să ne vadă, de fapt, nu neapărat să ne audă, dar să ne vadă că eram eu. Julia și Claudia n-au mai vrut să cânte alături de mine și au crezut că ele singure o să aibă mai mare succes, atunci când mă elimină pe mine. Și când am văzut că m-au dat afară... Era într-o dimineață, eram în pat, cu multe mesaje pe telefon. Lumea îmi spunea să mă uit la TV. Mă întrebau ce am făcut, am plecat din <<Exotic>>”, a povestit Andreea Bănică, în cadrul unui podcast.

Lucrul care a șocat-o cel mai tare pe artistă a fost că ea a aflat de la televizor că decizia de a părăsi trupa i-ar fi aparținut. Acela a fost momentul când a izbucnit în lacrimi și și-a dat seama că cele două colege ale sale de trupă i-au făcut o mare nedreptate.

„Am dat drumul la televizor și am văzut știrile, că practic eu am părăsit trupa, cum am părăsit-o? Dar ce-am făcut? Și am început să plâng. Am simțit că mi s-a făcut așa o nedreptate, înțelegi? Că eu am părăsit trupa, dar eu, de fapt, nu o părăsisem. Și, în momentul ăla, plângând așa, mă uitam la Lucian. Aveam lacrimile șiroaie, n-am să uit câte zile oi avea și zic, dar cu ce am greșit? Dar ce-am făcut? (n.r. – Pe tine te-au exclus fără să te anunțe?) Da!”, a mai mărturisit Andreea Bănică, afectată de gestul Juliei și al Claudiei.