Cum arată mama Mădălinei Ghenea. Constanța a însoțit-o pe fiica sa la tribunal, într-un proces de 5 milioane de euro

Recent, au fost surprinse imagini rare cu mama Mădălinei Ghenea, în timp ce își acompania fiica la tribunal, într-un proces de 5 milioane de euro.

Publicat: Duminica, 25 Ianuarie 2026, 07:00 | Actualizat Joi, 22 Ianuarie 2026, 16:06
Mădălina Ghenea a apărut la un tribunal din Milano acompaniată de mama sa | Getty Images

În timp că Mădălina Ghenea e cunoscută la nivel internațional, imaginile cu mama sa, Constanța, sunt rare.

Cele 2 au fost surprinse în fața unui tribunal din Milano, unde se aflau din cauza procesului împotriva femeii care a hărțuit-o pe Ghenea timp de 2 ani.

Acum, Ghenea îi cere femeii daune în valoare de 5 milioane de euro, potrivit ProFM.

Femeia riscă și 2 ani de închisoare pentru hărțuirea modelului.

Cum arată mama Mădălinei Ghenea

Constanța și Mădălina au fost surprinse în fața tribunalului din Milano, săptămâna trecută. În timp ce modelul a optat pentru o ținută elegantă, în nuanțe de crem, mama sa a fost fotografiată într-un palton negru, cu accent de blană pe mâneci.

Originară din Slatina, Mădălina a vorbit de-a lungul timpului de susținerea pe care i-a acordat-o mama sa și cum i-o dădea adesea exemplu pe celebra actriță Sophia Loren.

Cele 2 au ajuns la tribunalul din Milano din cauza mai multor incidente de hărțuire, provocate de o româncă în vârstă de 45 de ani.

Vezi cum arată mama Mădălinei Ghenea în GALERIA FOTO!

Ghenea, în vârstă de 37 de ani, e cunoscută în Italia pentru rolul din filmul Youth al lui Paolo Sorrentino. Timp de 2-3 ani, actrița a primit numeroase insulte și amenințări pe rețelele de socializare din partea acestei femei.

Ghenea susține că hărțuirea a forțat-o să-și schimbe stilul de viață și să trăiască permanent cu teama că cineva ar putea să o urmărească și să îi facă rău.

Actrița a întâlnit-p prima dată pe româncă la audieri. Judecătorul Roberto Crepaldi a admis, de asemenea, constituirea ca parte civilă a mamei Mădălinei Ghenea. Mădălina și Constanța sunt ambele reprezentate de avocatul Michele Morenghi, potrivit Corriere della Sera. Pe 28 ianuarie, se va afla dacă inculpata va fi trimisă în judecată. Femeia neagă că e responsabilă.

Mădălina Ghenea a fost hărțuită de o româncă timp de ani întregi

„Nu e doar lupta mea, este o luptă pe care o duc și pentru alte victime,” a declarat Ghenea când a sosit la tribunal. Hărțuirea, din experiența ei, „nu e doar ceva virtual”, din cauza suferinței reale pe care o provoacă „să auzi în fiecare zi cuvinte atât de dure, atâta cruzime, amenințări cu moartea”.

„După atâția ani și atâtea plângeri depuse împotriva unor persoane necunoscute, această persoană a fost identificată, iar astăzi e prima dată când am întâlnit-o,” a continuat actrița.

„Nu știam dacă reclam o femeie sau un bărbat și mă șochează faptul că e o femeie. Sunt și eu mamă și cred că ar trebui să existe sprijin între noi, femeile,” a continuat actrița.

„Nu a fost plăcut, am simțit un gol în stomac”, a spus ea la ieșirea din sala de judecată. „Nici măcar nu s-a uitat la mine. Avea fața parțial acoperită cu o pălărie, ochelari și o eșarfă, ca să nu fie recunoscută.”

Actrița a declarat că dacă femeia ar fi fost „nevinovată și dacă, așa cum a spus, i-ar fi fost furate parolele conturilor pentru a-i fi folosite profilurile și dacă ar fi fost incapabilă să facă” lucrurile de care e acuzată, „ar fi spus măcar ceva, și-ar fi cerut scuze”.

Mădălina Ghenea, la Fetsivalul de la Veneția, 2022
Mădălina și Constanța Ghenea, Milano, ianuarie 2026
Mădălina și Constanța Ghenea, Milano, ianuarie 2026, tribunal
Mădălina și Constanța Ghenea, Milano, ianuarie 2026

„Mi-e teamă că îi vor face rău”, a spus mama Mădălinei, cu lacrimi în ochi.

