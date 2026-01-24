Veste cruntă pentru o solistă celebră! „Probabil nu vor putea merge niciodată”. Diagnosticul primit de gemenele sale

Solista celebră a vorbit despre diagnosticul grav al gemenelor sale de opt luni.

Veste cruntă pentru o solistă celebră: „Ni s-a spus că, probabil, nu vor putea merge niciodată” Diagnosticul primit de gemenele ei | Captură Instagram

Jesy Nelson, fostă membră a trupei „Little Mix”, a vorbit deschis despre problemele grave de sănătate ale fiicelor sale gemene. Solista în vârstă de 34 de ani a dezvăluit, într-un clip postat pe contul personal de Instagram, că fiicele ei de opt luni, Ocean Jade și Story Monroe, au fost diagnosticate cu atrofie musculară spinală (AMS) de tip 1, potrivit dailymail.co.uk.

Jesy Nelson, dezvăluiri dureroase despre diagnosticul grav primit de gemenele sale de opt luni

Artista și fostul ei logodnic, Zion Foster, au devenit părinți pe 15 mai 2025. Jesy Nelson s-a emoționat când a vorbit despre starea de sănătate a gemenelor sale.

În videoclipul postat pe Instagram, fosta membră a trupei „Little Mix” a povestit că, la externare, medicii au avertizat-o să nu își compare copiii cu alți bebeluși, deoarece gemenele s-au născut prematur, la 31 de săptămâni, și „nu vor atinge aceleași etape de dezvoltare”, potrivit sursei citate mai sus.

La scurt timp, însă, solista a observat că gemenele sale nu își mișcau picioarele așa cum ar fi trebuit și aveau dificultăți serioase de alimentație.

„După cele mai chinuitoare trei-patru luni din viața noastră și nenumărate consultații, fetele au fost diagnosticate cu o boală musculară severă numită AMS de tip 1”, a mărturisit Jesy Nelson.

Ce este atrofia musculară spinală: „Ni s-a spus că, probabil, nu vor putea merge niciodată”

Potrivit Cleveland Clinic, AMS este o boală genetică care afectează neuronii motori din măduva spinării, ducând la slăbirea și atrofierea mușchilor. Cea de tip 1 este cea mai frecventă și mai severă formă, fiind diagnosticată în aproximativ 60% dintre cazuri, cu simptome apărute în primele șase luni de viață.

Jesy Nelson a izbucnit în lacrimi când a povestit că medicii i-au spus că fiicele sale vor rămâne, cel mai probabil, cu dizabilități permanente.

„Ni s-a spus că, probabil, nu vor putea merge niciodată, că este posibil să nu își recapete forța în zona gâtului și că vor fi dependente. Singurul lucru pe care îl putem face acum este să le oferim tratament și să sperăm la ce e mai bun. Este cea mai severă boală musculară pe care o poate avea un copil”, a dezvăluit ea, potrivit people.com.

Artista a mai adăugat că, netratată, boala reduce speranța de viață la aproximativ doi ani. Jesy Nelson s-a declarat „extrem de recunoscătoare” că fiicele ei au primit tratamentul necesar, afirmând că altfel „nu ar fi supraviețuit”. De asemenea, a mărturisit că a fost nevoită să devină „ca o asistentă medicală” pentru copiii ei.

„În decurs de doar două săptămâni de la diagnostic, a trebuit să le pun pe aparate de respirație și să fac lucruri pe care nicio mamă nu ar trebui să fie nevoită să le facă vreodată copilului ei”, a mărturisit ea, citată de sursa menționată mai sus.

După nașterea prematură din mai 2025, Jesy Nelson și partenerul său au reușit să își aducă fiicele acasă câteva săptămâni mai târziu, în luna iunie.

Artista a spus că ultimele trei luni au fost sfâșietoare și simte că „plânge viața pe care credea că o va avea alături de copiii ei”.

„Trebuie să fiu recunoscătoare, pentru că la finalul zilei ele sunt încă aici, iar acesta este cel mai important lucru. Au primit tratamentul. Cred, cu adevărat, că fetele mele vor sfida toate șansele și, cu ajutorul potrivit, vor lupta”, a adăugat Jesy Nelson, care a ales să facă public acest diagnostic pentru a atrage atenția părinților asupra importanței intervenției rapide.