Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Veste cruntă pentru o solistă celebră! „Probabil nu vor putea merge niciodată”. Diagnosticul primit de gemenele sale

Veste cruntă pentru o solistă celebră! „Probabil nu vor putea merge niciodată”. Diagnosticul primit de gemenele sale

Solista celebră a vorbit despre diagnosticul grav al gemenelor sale de opt luni.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Sambata, 24 Ianuarie 2026, 18:00 | Actualizat Miercuri, 21 Ianuarie 2026, 16:44
Galerie
Veste cruntă pentru o solistă celebră: „Ni s-a spus că, probabil, nu vor putea merge niciodată” Diagnosticul primit de gemenele ei | Captură Instagram

Jesy Nelson, fostă membră a trupei „Little Mix”, a vorbit deschis despre problemele grave de sănătate ale fiicelor sale gemene. Solista în vârstă de 34 de ani a dezvăluit, într-un clip postat pe contul personal de Instagram, că fiicele ei de opt luni, Ocean Jade și Story Monroe, au fost diagnosticate cu atrofie musculară spinală (AMS) de tip 1, potrivit dailymail.co.uk.

Citește și: Ivona, fiica actorului Mugur Mihăescu, a dezvăluit sexul bebelușului. Modul inedit în care a ales să dea marea veste

Jesy Nelson, dezvăluiri dureroase despre diagnosticul grav primit de gemenele sale de opt luni

Artista și fostul ei logodnic, Zion Foster, au devenit părinți pe 15 mai 2025. Jesy Nelson s-a emoționat când a vorbit despre starea de sănătate a gemenelor sale.

Articolul continuă după reclamă

În videoclipul postat pe Instagram, fosta membră a trupei „Little Mix” a povestit că, la externare, medicii au avertizat-o să nu își compare copiii cu alți bebeluși, deoarece gemenele s-au născut prematur, la 31 de săptămâni, și „nu vor atinge aceleași etape de dezvoltare”, potrivit sursei citate mai sus.

La scurt timp, însă, solista a observat că gemenele sale nu își mișcau picioarele așa cum ar fi trebuit și aveau dificultăți serioase de alimentație.

„După cele mai chinuitoare trei-patru luni din viața noastră și nenumărate consultații, fetele au fost diagnosticate cu o boală musculară severă numită AMS de tip 1”, a mărturisit Jesy Nelson.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Ce este atrofia musculară spinală: „Ni s-a spus că, probabil, nu vor putea merge niciodată”

Potrivit Cleveland Clinic, AMS este o boală genetică care afectează neuronii motori din măduva spinării, ducând la slăbirea și atrofierea mușchilor. Cea de tip 1 este cea mai frecventă și mai severă formă, fiind diagnosticată în aproximativ 60% dintre cazuri, cu simptome apărute în primele șase luni de viață.

Jesy Nelson a izbucnit în lacrimi când a povestit că medicii i-au spus că fiicele sale vor rămâne, cel mai probabil, cu dizabilități permanente.

„Ni s-a spus că, probabil, nu vor putea merge niciodată, că este posibil să nu își recapete forța în zona gâtului și că vor fi dependente. Singurul lucru pe care îl putem face acum este să le oferim tratament și să sperăm la ce e mai bun. Este cea mai severă boală musculară pe care o poate avea un copil”, a dezvăluit ea, potrivit people.com.

Artista a mai adăugat că, netratată, boala reduce speranța de viață la aproximativ doi ani. Jesy Nelson s-a declarat „extrem de recunoscătoare” că fiicele ei au primit tratamentul necesar, afirmând că altfel „nu ar fi supraviețuit”. De asemenea, a mărturisit că a fost nevoită să devină „ca o asistentă medicală” pentru copiii ei.

Citește și: O femeie a născut un bebeluș "gigant". Cum arată nou-născutul de aproape 6 kilograme care i-a uimit pe medici

„În decurs de doar două săptămâni de la diagnostic, a trebuit să le pun pe aparate de respirație și să fac lucruri pe care nicio mamă nu ar trebui să fie nevoită să le facă vreodată copilului ei”, a mărturisit ea, citată de sursa menționată mai sus.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

După nașterea prematură din mai 2025, Jesy Nelson și partenerul său au reușit să își aducă fiicele acasă câteva săptămâni mai târziu, în luna iunie.

Artista a spus că ultimele trei luni au fost sfâșietoare și simte că „plânge viața pe care credea că o va avea alături de copiii ei”.

Veste cruntă pentru o solistă celebră: „Ni s-a spus că, probabil, nu vor putea merge niciodată” Diagnosticul primit de gemenele ei
+7
Mai multe fotografii

„Trebuie să fiu recunoscătoare, pentru că la finalul zilei ele sunt încă aici, iar acesta este cel mai important lucru. Au primit tratamentul. Cred, cu adevărat, că fetele mele vor sfida toate șansele și, cu ajutorul potrivit, vor lupta”, a adăugat Jesy Nelson, care a ales să facă public acest diagnostic pentru a atrage atenția părinților asupra importanței intervenției rapide.

ADDA de la Power Couple sezonul 3, imaginea din copilărie care i-a înduioșat pe fani. Cum arăta pe-atunci artista... Andreea Bănică a răbufnit după valul de critici la adresa ținutelor sexy pe care le poartă: „Ciocul mic!”. Ce mesaj a tr...
Înapoi la Homepage
AS.ro Pensia umilitoare pe care o primeşte Mihai Neșu de la statul român. “Mi-e și rușine” Pensia umilitoare pe care o primeşte Mihai Neșu de la statul român. &#8220;Mi-e și rușine&#8221;
Observatornews.ro Uleiul consumat de tot mai mulţi români: "De când am început să gătesc, folosesc doar acest ulei" Uleiul consumat de tot mai mulţi români: "De când am început să gătesc, folosesc doar acest ulei"
Antena 3 Cu ce se izolează casele în Norvegia. Nu este polistiren, este un material care reține căldura chiar și la -30 de grade Cu ce se izolează casele în Norvegia. Nu este polistiren, este un material care reține căldura chiar și la -30 de grade
SpyNews Răsturnare șocantă în cazul crimei din Timiș! Un adult ar fi fost implicat în uciderea lui Mario. Ce declarații a făcut unchiul victimei Răsturnare șocantă în cazul crimei din Timiș! Un adult ar fi fost implicat în uciderea lui Mario. Ce declarații a făcut unchiul victimei

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

The Gold, serialul nominalizat la Premiile BAFTA despre unul dintre cele mai faimoase jafuri din istoria Marii Britanii, e în AntenaPLAY. Vezi primele episoade.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 The Gold, serialul nominalizat la Premiile BAFTA despre unul dintre cele mai faimoase jafuri din istoria Marii Britanii, e în AntenaPLAY. Vezi primele episoade.
Videoclipul zilei
Din 9 ianuarie, concurenții intră în cea mai grea provocare a vieții lor. Foame, strategii, alianțe și trădări, toate duc spre un singur câștigător: SURVIVOR!
Citește și
ADDA de la Power Couple sezonul 3, imaginea din copilărie care i-a înduioșat pe fani. Cum arăta pe-atunci artista
ADDA de la Power Couple sezonul 3, imaginea din copilărie care i-a înduioșat pe fani. Cum arăta pe-atunci artista
Fructul care îți face pielea să arate mai tânără și mai sănătoasă. Ce poți să consumi tot timpul anului
Fructul care îți face pielea să arate mai tânără și mai sănătoasă. Ce poți să consumi tot timpul anului Catine.ro
Cum arată acum actrița din Pasărea Spin. Puțini ar recunoaște-o pe stradă și fanii au fost surprinși de aspectul ei la 68 de ani
Cum arată acum actrița din Pasărea Spin. Puțini ar recunoaște-o pe stradă și fanii au fost surprinși de...
Can Yaman, de la „rățușca urâtă” la sex simbol. “Tatăl meu a spus că sigur m-au înlocuit cu alt bebeluș”
Can Yaman, de la „rățușca urâtă” la sex simbol. “Tatăl meu a spus că sigur m-au înlocuit cu alt... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Cum a supraviețuit Fawzia 10 ani în captivitatea ISIS: „Am fost vândută de 5 ori, ca la piața de fructe. Se uitau la noi din față și din spate. Am avut doi copii cu abuzatorul meu”
Cum a supraviețuit Fawzia 10 ani în captivitatea ISIS: „Am fost vândută de 5 ori, ca la piața de fructe. Se... Libertatea.ro
Din ce afaceri a făcut o avere de un milion de euro văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu
Din ce afaceri a făcut o avere de un milion de euro văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu AntenaSport
Prințul Harry, PRIMELE DECLARAȚII despre zvonurile conform cărora mariajul său cu Meghan Markle ar avea probleme: „Se pare că am divorțat...”
Prințul Harry, PRIMELE DECLARAȚII despre zvonurile conform cărora mariajul său cu Meghan Markle ar avea probleme:... Elle
Imaginile groazei! Zăpadă cum nu ai mai văzut niciodată! Copiii au construit tobogane înalte cât blocurile
Imaginile groazei! Zăpadă cum nu ai mai văzut niciodată! Copiii au construit tobogane înalte cât blocurile Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Deserturi cu fistic. 5 variante din care să te inspiri
Deserturi cu fistic. 5 variante din care să te inspiri HelloTaste.ro
Cu ce se izolează casele în Norvegia. Nu este polistiren, este un material care reține căldura chiar și la -30 de grade
Cu ce se izolează casele în Norvegia. Nu este polistiren, este un material care reține căldura chiar și la -30... Antena3.ro
Apple ar pregăti lansarea unui dispozitiv nou în 2027. Ce ar putea face tehnologia de purtat
Apple ar pregăti lansarea unui dispozitiv nou în 2027. Ce ar putea face tehnologia de purtat useit
Mircea Lucescu, internat de urgență în spital! Selecționerul României are probleme grave de sănătate!
Mircea Lucescu, internat de urgență în spital! Selecționerul României are probleme grave de sănătate! BZI
Programul „Prima țară fără studenți”. Ilie Bolojan taie din investițiile guvernelor anterioare pentru universități
Programul „Prima țară fără studenți”. Ilie Bolojan taie din investițiile guvernelor anterioare pentru... Jurnalul
Colecția de automobile de lux a lui Felix Baumgartner, scoasă la vânzare la șase luni de la dispariția sportivului
Colecția de automobile de lux a lui Felix Baumgartner, scoasă la vânzare la șase luni de la dispariția sportivului Kudika
Nicușor Dan a semnat decretul! Românii spun adio acestei taxe
Nicușor Dan a semnat decretul! Românii spun adio acestei taxe Redactia.ro
"Te trezești că ți-a luat banii". Ţeapa care i-a făcut pe mai mulţi constănţeni să-şi anuleze cardurile Observator
De ce e atât de importantă ora la care iei micul dejun. Ce impact poate avea asupra sănătății
De ce e atât de importantă ora la care iei micul dejun. Ce impact poate avea asupra sănătății MediCOOL
6 rețete cu semințe de chia pentru slăbit
6 rețete cu semințe de chia pentru slăbit HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
9 tipuri eficiente de terapie pentru adolescenți
9 tipuri eficiente de terapie pentru adolescenți DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Cele 9 emoji-uri noi care vor fi introduse în 2026. Ce simboluri vor ajunge pe smartphone-uri din întreaga lume
Cele 9 emoji-uri noi care vor fi introduse în 2026. Ce simboluri vor ajunge pe smartphone-uri din întreaga lume UseIT
Rețete cu burrata. Ce poți să gătești cu cea mai delicată brânză italienească
Rețete cu burrata. Ce poți să gătești cu cea mai delicată brânză italienească Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x