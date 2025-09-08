Mireasa sezonul 12, 8 septembrie 2025.Ștefania, supărată pe Liviu după un moment surprins cu Emily în leagăn

Ediția din 8 septembrie 2025 a emisiunii Mireasa, sezonul 12. Petrecerea s-a transformat rapid într-un carusel de emoții pentru Liviu și Ștefania. Totul a început cu apropieri clare și întrebări directe din partea Ștefaniei, care voia să afle dacă Liviu ar fi dispus să facă pasul cel mare în cadrul emisiunii. Atmosfera părea promițătoare, însă o scenă neașteptată din leagăn, unde Liviu a petrecut timp cu Emily, a schimbat radical lucrurile. Supărată și dezamăgită, Ștefania i-a spus în față: „Mi-a fost de ajuns. Nu e bine.”

Luni, 08.09.2025, 15:07