Mireasa sezonul 13, 30 ianuarie 2026. Amalia, criză de plâns din cauza stresului și a oboselii

Ediția din 30 ianuarie 2026 a emisiunii Mireasa, sezonul 13. Felul în care Dorian vede o relație și momentul potrivit pentru un sărut a făcut-o pe Amalia să se gândească mai mult la situația ei, ajungând să plângă. Totodată, presupunerile că ea ar fi fata din scrisoarea trimisă lui Alan par să fi declanșat starea, Amalia simțindu-se copleșită: „Așa se manifestă la mine epilepsia”, a explicat.

Vineri, 30.01.2026, 15:41