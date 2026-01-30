Antena Căutare
Home Mireasa Momente Mireasa sezonul 13, 30 ianuarie 2026. Amalia, criză de plâns din cauza stresului și a oboselii
Logo show

Mireasa sezonul 13, 30 ianuarie 2026. Amalia, criză de plâns din cauza stresului și a oboselii

Ediția din 30 ianuarie 2026 a emisiunii Mireasa, sezonul 13. Felul în care Dorian vede o relație și momentul potrivit pentru un sărut a făcut-o pe Amalia să se gândească mai mult la situația ei, ajungând să plângă. Totodată, presupunerile că ea ar fi fata din scrisoarea trimisă lui Alan par să fi declanșat starea, Amalia simțindu-se copleșită: „Așa se manifestă la mine epilepsia”, a explicat.
Vineri, 30.01.2026, 15:41
x
Mireasa sezonul 13, 30 ianuarie 2026. Diana părăsește emisiunea în urma voturilor publicului

Mireasa sezonul 13, 30 ianuarie 2026. Diana părăsește emisiunea în urma voturilor publicului

Logo show Vineri, 30.01.2026, 15:57 Mireasa sezonul 13, 30 ianuarie 2026. Marian și Adrian, în cursa de eliminare alături de Alan

Mireasa sezonul 13, 30 ianuarie 2026. Marian și Adrian, în cursa de eliminare alături de Alan

Logo show Vineri, 30.01.2026, 15:54 Mireasa sezonul 13, 30 ianuarie 2026. Fetele au votat un băiat spre eliminare. Marian, cele mai multe voturi

Mireasa sezonul 13, 30 ianuarie 2026. Fetele au votat un băiat spre eliminare. Marian, cele mai multe voturi

Logo show Vineri, 30.01.2026, 15:50 Mireasa sezonul 13, 30 ianuarie 2026. Scrisoarea ambiguă primită de Alan a fost deslușită! Ce au vrut să spună susținătorii

Mireasa sezonul 13, 30 ianuarie 2026. Scrisoarea ambiguă primită de Alan a fost deslușită! Ce au vrut să spună susținătorii

Logo show Vineri, 30.01.2026, 15:43 Mireasa sezonul 13, 30 ianuarie 2026. Mamele pot bloca o fată pentru fiii lor timp de o săptămână

Mireasa sezonul 13, 30 ianuarie 2026. Mamele pot bloca o fată pentru fiii lor timp de o săptămână

Logo show Vineri, 30.01.2026, 15:13 Mireasa sezonul 13, 30 ianuarie 2026. Daniela și Darius, discuție după instabilitățile apărute între ei

Mireasa sezonul 13, 30 ianuarie 2026. Daniela și Darius, discuție după instabilitățile apărute între ei

Logo show Vineri, 30.01.2026, 15:08 Mireasa sezonul 13, 30 ianuarie 2026. Darius nu înțelege ce își dorește, de fapt, Daniela

Mireasa sezonul 13, 30 ianuarie 2026. Darius nu înțelege ce își dorește, de fapt, Daniela

Logo show Vineri, 30.01.2026, 14:57 Mireasa sezonul 13, 30 ianuarie 2026. Daniela nu își mai dorește să rămână în competiție din cauza haosului! Darius, pus pe gânduri după declarațiile ei

Mireasa sezonul 13, 30 ianuarie 2026. Daniela nu își mai dorește să rămână în competiție din cauza haosului! Darius, pus pe gânduri după declarațiile ei

Logo show Vineri, 30.01.2026, 14:52 Mireasa sezonul 13, 30 ianuarie 2026. Simona Gherghe anunță introducerea unui nou element! Ce presupune

Mireasa sezonul 13, 30 ianuarie 2026. Simona Gherghe anunță introducerea unui nou element! Ce presupune

Logo show Vineri, 30.01.2026, 14:33 Mireasa sezonul 13, 30 ianuarie 2026. Roxana și Amalia, noi discuții tensionate pe tema listei de cumpărături

Mireasa sezonul 13, 30 ianuarie 2026. Roxana și Amalia, noi discuții tensionate pe tema listei de cumpărături

Logo show Vineri, 30.01.2026, 14:19 Super Neatza, 30 ianuarie 2026. Ce căutăm într-o relație ca să ne simțim împliniți. Perspectiva numerologică

Super Neatza, 30 ianuarie 2026. Ce căutăm într-o relație ca să ne simțim împliniți. Perspectiva numerologică

Logo show Vineri, 30.01.2026, 11:57 Super Neatza, 30 ianuarie 2026. Tips & Tricks pentru a te face remarcat pe social media

Super Neatza, 30 ianuarie 2026. Tips & Tricks pentru a te face remarcat pe social media

Logo show Vineri, 30.01.2026, 11:53
x