Mireasa sezonul 13, 30 ianuarie 2026. Daniela nu își mai dorește să rămână în competiție din cauza haosului! Darius, pus pe gânduri după declarațiile ei

Ediția din 30 ianuarie 2026 a emisiunii Mireasa, sezonul 13. Daniela a spus din nou că își dorește să plece din competiție, invocând haosul din jur. După ce a aflat și Darius, acesta s-a arătat dezamăgit, iar declarațiile Danielei l-au pus serios pe gânduri. Totodată, Daniela i-a cerut doamnei Melinda să nu o mai împingă spre Darius, dorindu-și ca lucrurile să evolueze natural.
Vineri, 30.01.2026, 14:52
