Ediția din 17 iunie 2026 a emisiunii Mireasa, sezonul 13. Sebastian a cântat și s-a descurcat cel mai bine la karaoke party și a câștigat o ieșire cu Amalia la date.

Mireasa sezonul 13. Amalia și Sebastian au petrecut o noapte vis la hotel

Miercuri, 17.06.2026, 15:41

Mireasa sezonul 13. Alexandru vrea ca Giulia să renunțe la anumite vicii acum că este...

Miercuri, 17.06.2026, 14:58

Mireasa sezonul 13. Claudia, comentarii la adresa lui Denis: S-a făcut singur de râs!

Miercuri, 17.06.2026, 14:34

Mireasa sezonul 13. Denis și Bianca, un nou cuplu în casa Mireasa

Miercuri, 17.06.2026, 14:19

Mireasa sezonul 13. Doamna Mihaela, replici dure la adresa Roxanei

Marti, 16.06.2026, 16:00

Mireasa sezonul 13. Farsele au devenit regulă în casa băieților!

Marti, 16.06.2026, 15:57

Mireasa sezonul 13. Amalia și Sebastian s-au logodit: „Am plâns!”

Marti, 16.06.2026, 15:39

Mireasa sezonul 13. Denis și Bianca au încălcat regulamentul. Ce au făcut în dormitor!

Marti, 16.06.2026, 15:28

Mireasa sezonul 13. Giulia și Alexandru vor deveni părinți: „Sunt șocat!”

Marti, 16.06.2026, 15:13

Mireasa sezonul 13. Denis consideră că Daniela îl place: ”A văzut ceva la mine!”

Marti, 16.06.2026, 14:58

Mireasa sezonul 13. Claudia crede că apropierea dintre Daniela și Daniel este o strategie

Marti, 16.06.2026, 14:35

Mireasa sezonul 13. Bianca, extrem de supărată pe replicile acide ale Claudiei

Marti, 16.06.2026, 14:32