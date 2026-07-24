Pe 25 octombrie 2026, Andreea Bostănică va urca pe scena de la Sala Palatului cu spectacolul „Adevărul meu. Fata din spatele ecranului”.

Cât costă un bilet la concertul Andreei Bostănică de la Sala Palatului: „Vreau să vă arăt adevărul meu dincolo de ecran” | Captură Instagram

Andreea Bostănică își invită fanii la un eveniment special din cariera sa. Biletele au fost deja puse în vânzare și au prețuri cuprinse între 79 și 239 de lei, potrivit unei surse.

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Cât costă biletele la concertul Andreei Bostănică de la Sala Palatului

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Spectacolul „Adevărul meu. Fata din spatele ecranului” va avea loc pe 25 octombrie 2026, de la ora 17:00, la Sala Palatului din București.

Andreea Bostănică își dorește ca publicul să descopere o latură mai puțin cunoscută a sa, dincolo de imaginea pe care o afișează în mediul online. Artista spune că acest concert va fi despre copilărie, succes, presiunea celebrității și valurile de hate cu care s-a confruntat de-a lungul timpului.

Biletele sunt disponibile în mai multe categorii:

VIP – 239 lei

Categoria 1 – 199 lei

Categoria 2 – 169 lei

Categoria 3 – 129 lei

Categoria 4 – 99 lei

Categoria 5 – 79 lei

„Pe 25 octombrie 2026, la Sala Palatului, vreau să vă arăt povestea mea dincolo de ecran, adevărul meu. Acest concert va fi despre drumul meu, despre copilărie, muncă, presiune, hate-ul inevitabil care vine odată cu succesul și expunerea la nivelul acesta, emoții și curajul de a nu renunța la visul tău indiferent de obstacole. Îmi doresc ca fiecare fată din sală să plece cu gândul: Și eu pot, iar fiecare părinte să înțeleagă cât de important este să susțină visul copilului său. Va fi o seară sinceră, cu muzică, emoție și adevărul meu. La final, voi rămâne să fac poze cu fiecare dintre voi și să păstrăm împreună amintirea acestui moment special pentru mine”, a declarat Andreea Bostănică, citată de sursa menționată mai sus.

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Organizatorii anunță că „Adevărul meu. Fata din spatele ecranului” va fi un spectacol cu imagini și muzică despre povestea unei adolescente care a crescut în lumina reflectoarelor și sub privirile a milioane de urmăritori din online.

Evenimentul va include și un moment special dedicat comunității artistei. După încheierea show-ului, Andreea Bostănică va rămâne alături de fani pentru o sesiune de fotografii și autografe.

Andreea Bostănică are 7,3 milioane de urmăritori pe TikTok și aproape patru milioane pe Instagram. A lansat piese care au adunat zeci de milioane de vizualizări pe YouTube, reușind să îmbine cariera muzicală cu activitatea de influencer.