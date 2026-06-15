Mireasa, sezonul 13. Cum a transformat Denis un moment banal într-o confruntare directă cu Daniel

Ediția din 15 iunie 2026 a emisiunii Mireasa, sezonul 13. O dimineață liniștită în care Daniel era preocupat să îi pregătească clătite Danielei s-a transformat rapid într-un moment de tensiune maximă. Denis a decis să rezolve câteva nelămuriri mai vechi și l-a înfruntat direct pe Daniel: „Dacă ai ceva de zis, de ce nu-mi spui în față?”. Raluca a vrut să știe cum se potrivește atitudinea lui considerată arogantă cu faptul că pretinde a fi o persoană religioasă.

Luni, 15.06.2026, 14:57