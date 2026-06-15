Mireasa, sezonul 13. Daniel face pași spre Daniela! Reacția lui Mihai când i-a văzut împreună

Ediția din 15 iunie 2026 a emisiunii Mireasa, sezonul 13. Daniel pare mai hotărât ca niciodată să câștige teren în fața Danielei și folosește fiecare ocazie pentru a-i fi aproape. Totul a început la repetițiile pentru dansul mirilor, unde Daniel nu a ezitat și a vrut să danseze cu ea, culminând mai târziu cu o surpriză dulce în bucătărie, unde i-a pregătit clătite. Aceste gesturi clare de apropiere nu au rămas însă neobservate.

Luni, 15.06.2026, 15:11