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Mireasa, sezonul 13. Daniel face pași spre Daniela! Reacția lui Mihai când i-a văzut împreună

Ediția din 15 iunie 2026 a emisiunii Mireasa, sezonul 13. Daniel pare mai hotărât ca niciodată să câștige teren în fața Danielei și folosește fiecare ocazie pentru a-i fi aproape. Totul a început la repetițiile pentru dansul mirilor, unde Daniel nu a ezitat și a vrut să danseze cu ea, culminând mai târziu cu o surpriză dulce în bucătărie, unde i-a pregătit clătite. Aceste gesturi clare de apropiere nu au rămas însă neobservate.
Luni, 15.06.2026, 15:11
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Mireasa, sezonul 13. Cum a transformat Denis un moment banal într-o confruntare directă cu Daniel

Mireasa, sezonul 13. Cum a transformat Denis un moment banal într-o confruntare directă cu Daniel

Logo show Luni, 15.06.2026, 14:57 Mireasa, sezonul 13. Darius și Roxana, apropiați la petrecere! Discuția după despărțirea de Daniela

Mireasa, sezonul 13. Darius și Roxana, apropiați la petrecere! Discuția după despărțirea de Daniela

Logo show Luni, 15.06.2026, 14:28 Mireasa, sezonul 13. Schimb dur de replici între Doamna Melinda și Daniela după gală și blocări

Mireasa, sezonul 13. Schimb dur de replici între Doamna Melinda și Daniela după gală și blocări

Logo show Luni, 15.06.2026, 14:19 Super Neatza. Horoscop săptămânal cu Adina Moraru: Previziuni astrologice pentru săptămâna 15-21 iunie

Super Neatza. Horoscop săptămânal cu Adina Moraru: Previziuni astrologice pentru săptămâna 15-21 iunie

Logo show Luni, 15.06.2026, 11:34 Super Neatza. Concursul FIFA „Cartonașul Verde”. Cătălin Chiper, câștigătorul zilei

Super Neatza. Concursul FIFA „Cartonașul Verde”. Cătălin Chiper, câștigătorul zilei

Logo show Luni, 15.06.2026, 11:31 Super Neatza. Cum îmbătrânește părul și cum îl putem proteja

Super Neatza. Cum îmbătrânește părul și cum îl putem proteja

Logo show Luni, 15.06.2026, 11:28 Super Neatza. Competiția „Miss Mondial: Fotbal pe tocuri”. Iza Mateovici, candidata zilei

Super Neatza. Competiția „Miss Mondial: Fotbal pe tocuri”. Iza Mateovici, candidata zilei

Logo show Luni, 15.06.2026, 11:20 Super Neatza. Tranziția de la grădiniță la școală. Cum pregătim copilul pentru noul început

Super Neatza. Tranziția de la grădiniță la școală. Cum pregătim copilul pentru noul început

Logo show Luni, 15.06.2026, 10:37 Super Neatza. Când este justificată solicitarea unui ordin de protecție

Super Neatza. Când este justificată solicitarea unui ordin de protecție

Logo show Luni, 15.06.2026, 10:01 Super Neatza. La mulți ani, Nicoleta!

Super Neatza. La mulți ani, Nicoleta!

Logo show Luni, 15.06.2026, 09:11 Super Neatza. Horoscopul Zilei cu Adina Moraru: Conversațiile Balanțelor le-ar putea schimba perspectiva asupra unei situații

Super Neatza. Horoscopul Zilei cu Adina Moraru: Conversațiile Balanțelor le-ar putea schimba perspectiva asupra unei situații

Logo show Luni, 15.06.2026, 09:08 Super Neatza. World Cup News 2026. Germania începe în forță Mondialul: 7-1 împotriva naționalei din Curacao

Super Neatza. World Cup News 2026. Germania începe în forță Mondialul: 7-1 împotriva naționalei din Curacao

Logo show Luni, 15.06.2026, 08:53
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