Mireasa, sezonul 13. Darius și Roxana, apropiați la petrecere! Discuția după despărțirea de Daniela

Ediția din 15 iunie 2026 a emisiunii Mireasa, sezonul 13. Atmosfera de la petrecere a adus în prim-plan o apropiere neașteptată între Darius și Roxana. După despărțirea recentă de Daniela, Darius a petrecut o bună parte din timp în compania Roxanei, oferindu-i clarificări importante cu privire la intențiile sale. Acesta a ținut să o asigure în mod direct că prezența ei în viața lui nu reprezintă doar un simplu „pansament” pentru a trece mai ușor peste fosta relație.

Luni, 15.06.2026, 14:28