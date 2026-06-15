Mireasa, sezonul 13. Ema și Alan au petrecut 24 de ore în afara competiției

Ediția din 15 iunie 2026 a emisiunii Mireasa, sezonul 13. În gala de vineri, Ema și Alan au aflat despre plecarea lor de 24 de ore în afara casei.

Mireasa, sezonul 13. Rezultat pozitiv! Giulia a făcut testul de sarcină după ce s-a simțit rău

Luni, 15.06.2026, 15:49

Mireasa, sezonul 13. Daniel face pași spre Daniela! Reacția lui Mihai când i-a văzut împreună

Luni, 15.06.2026, 15:11

Mireasa, sezonul 13. Cum a transformat Denis un moment banal într-o confruntare directă cu Daniel

Luni, 15.06.2026, 14:57

Mireasa, sezonul 13. Darius și Roxana, apropiați la petrecere! Discuția după despărțirea de...

Luni, 15.06.2026, 14:28

Mireasa, sezonul 13. Schimb dur de replici între Doamna Melinda și Daniela după gală și...

Luni, 15.06.2026, 14:19

Mireasa, sezonul 13. Dorian, Ciprian și Daniel sunt într-o cursă de eliminare

Vineri, 12.06.2026, 15:58

Mireasa, sezonul 13. Meci de fotbal tensionat între băieți

Vineri, 12.06.2026, 15:38

Mireasa, sezonul 13. Ce și-ar fi dorit fetele: să fie singure în casă sau alături de mame?

Vineri, 12.06.2026, 15:32

Mireasa, sezonul 13. Gesturi tandre între Denis și Bianca

Vineri, 12.06.2026, 15:20

Mireasa, sezonul 13. Claudia către Denis: Te iert pentru tot, dar nu pot să uit atitudinea ta!

Vineri, 12.06.2026, 14:39

Mireasa, sezonul 13. Darius se bagă peste Daniela și Mihai! Nu îi lasă să se cunoască

Vineri, 12.06.2026, 14:29

Mireasa, sezonul 13. Ce părere au mamele despre Claudia? Părerile lor sincere: „Îți pierzi...

Joi, 11.06.2026, 16:04