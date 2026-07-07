Mireasa, sezonul 13. Giulia și Alexandru, planuri pentru viitorul în doi

Ediția din 7 iulie 2026 a emisiunii Mireasa, sezonul 13. Alexandru abia așteaptă să meargă cu Giulia în viața lor de afară, dar oare cu ce perspective?

Mireasa, sezonul 13. Băieții au probat costumele de mire! Ce modele și-au ales pentru marea zi

Marti, 07.07.2026, 16:00

Mireasa, sezonul 13. Pentru cine are Claudia sentimente

Marti, 07.07.2026, 15:44

Mireasa, sezonul 13. Ema și Alan au mers la singurul fantasy date al acestui sezon

Marti, 07.07.2026, 15:25

Mireasa, sezonul 13. Pe cine este geloasă Bianca

Marti, 07.07.2026, 14:56

Mireasa, sezonul 13. Cum s-au organizat casele după deschiderea ușilor

Marti, 07.07.2026, 14:43

Mireasa, sezonul 13. Daniela a citit scrisoarea primită de Mihai de la mama lui

Marti, 07.07.2026, 14:29

Mireasa, sezonul 13. Ce echipă a câștigat concursul de roast

Luni, 06.07.2026, 15:49

Mireasa, sezonul 13. Roast acid între concurenți! Ce glume au făcut

Luni, 06.07.2026, 15:41

Mireasa, sezonul 13. Cât de pregătiți sunt Amalia și Sebastian pentru viața de afară

Luni, 06.07.2026, 15:33

Mireasa, sezonul 13. Roast de excepție în casa Mireasa! Ce și-au spus concurenții

Luni, 06.07.2026, 15:02

Mireasa, sezonul 13. Prima ceartă serioasă între Giulia și Alexandru

Luni, 06.07.2026, 14:35

Mireasa, sezonul 13. De ce s-a supărat Mihai pe Daniela

Luni, 06.07.2026, 14:30