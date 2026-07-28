Ce salariu are o stewardesă din România. Suma lunară pe care o primește un însoțitor de zbor nu e deloc mică

Meseria de însoțitor de bord continuă să fie una dintre cele mai atractive din industria aviației. Iată câți bani câștigă o stewardesă în România!

Ce salariu are o stewardesă din România, de fapt. Suma lunară primită de un însoțitor de zbor nu e deloc mică | Shutterstok

Multe persoane cred că o stewardesă este plătită cu un salariu fix. În realitate, remunerația este formată din mai multe componente, iar venitul final poate să varieze considerabil de la o lună la alta, în funcție de programul de zbor și de experiență, potrivit unei surse.

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Câți bani câștigă o stewardesă în România

Fiecare operator aerian stabilește propria grilă de salarizare. De asemenea, venitul poate depinde de experiență, baza de operare, numărul de ore de zbor și bonusurile acordate.

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Potrivit datelor disponibile public și informațiilor din domeniul recrutării în aviație, citate de sursa menționată mai sus, un însoțitor de bord aflat la început de carieră poate avea un salariu de bază de aproximativ 3.700-4.500 de lei net pe lună. La această sumă se pot adăuga mai multe beneficii și indemnizații, astfel că venitul lunar devine mai mare.

Într-o lună cu multe zboruri, câștigul total poate depăși 6.000 de lei, iar în anumite situații poate ajunge chiar la peste 8.000 de lei, în funcție de numărul curselor operate și de toate componentele salariale, potrivit specialiștilor din domeniu, citați de sursa de mai sus.

Din ce este format venitul unui însoțitor de bord

Salariul lunar nu înseamnă doar suma trecută în contractul de muncă, acesta fiind completat de:

indemnizații sau diurne pentru zboruri;

plata orelor de zbor;

sporuri pentru muncă în weekend, de noapte sau în zile de sărbătoare, dacă sunt aplicabile;

comisioane din vânzările realizate la bord;

beneficii precum bilete de avion la preț redus, asigurări sau cazare în timpul escalelor, în funcție de politica angajatorului.

Astfel, două persoane care ocupă aceeași funcție pot încasa sume diferite în aceeași lună, mai notează sursa citată mai sus.

Venitul unui însoțitor de bord poate fi influențat și de o serie de factori:

vechimea în profesie;

numărul de ore și de sectoare de zbor efectuate într-o lună;

tipul curselor operate;

bonusurile și beneficiile acordate;

performanța și responsabilitățile suplimentare.

Pe măsură ce experiența crește, vor crește și șansele de promovare și de obținere a unui venit mai mare, potrivit sursei.

Salariul brut pentru această ocupație

Remunerația brută pentru ocupația de însoțitor de bord în România se situează, în general, între aproximativ 4.800 și 6.400 de lei pe lună la începutul carierei, cu posibilitatea de creștere odată cu experiența profesională, potrivit platformei internaționale WageIndicator, citată de sursa menționată mai sus.

Ce condiții trebuie să îndeplinească cei care își doresc să devină însoțitori de zbor

În general, angajatorii din domeniul aviației solicită:

vârsta minimă de 18 ani;

absolvirea liceului (în multe cazuri diploma de Bacalaureat reprezintă un avantaj important);

cunoașterea foarte bună a limbii engleze;

o stare de sănătate corespunzătoare și aptitudini medicale pentru zbor;

capacitatea de a înota;

disponibilitatea pentru program flexibil și deplasări frecvente.

abilitățile de comunicare, calmul în situații de urgență și orientarea către relația cu pasagerii.

Deși este asociată cu posibilitatea de a vizita numeroase destinații, profesia de însoțitor de bord implică numeroase responsabilități. Personalul de cabină este instruit pentru gestionarea situațiilor de urgență, acordarea primului ajutor și respectarea procedurilor de siguranță, acestea fiind principalele atribuții înainte de serviciile oferite pasagerilor.

De asemenea, programul de lucru este diferit de cel al unui angajat obișnuit și presupune disponibilitate pentru zboruri la orice oră.

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