Mireasa, sezonul 13. Rezultat pozitiv! Giulia a făcut testul de sarcină după ce s-a simțit rău

Ediția din 15 iunie 2026 a emisiunii Mireasa, sezonul 13. O veste complet neșteptată schimbă radical destinele a doi concurenți în acest weekend! După ce s-a simțit rău în timpul petrecerii de sâmbătă, Giulia a început să își pună semne de întrebare. Gândul că ar putea deveni părinți i-a purtat pe ea și pe Alexandru într-o serie de discuții profunde în ultimele zile. Pentru a scăpa de incertitudine, Giulia a decis să facă un test de sarcină, iar rezultatul a lăsat pe toată lumea fără cuvinte: este pozitiv!

Luni, 15.06.2026, 15:49